Сон во сне

Летяга Просмотров: 475 Комментарии: 4 +5 27-10-2024, 14:20 by

Снится мне, что я просыпаюсь среди ночи, а мы с дочкой не у себя в комнате, а у мамы. Будто обратно комнатами поменялись.Я понимаю, что фигня нездоровая, так быть не должно, иду к маме. Понимаю, что это сон, силой заставляю себя проснуться.Просыпаюсь в своей постели вроде, снова иду к маме. Квартира вообще другая. Объясняю маме ситуацию, мы с ней сидим в туалете, я ей жалуюсь на сон, в один момент смотрю, а там мужик вместо неё сидит на унитазе и спит. Я пугаюсь, иду к ней в комнату, вместо мамы и бабушки на кроватях лежат три голых деда, у одного половой орган на лице (ну, это вылезли шутки с «Пикабу» про айфон).Я дико пугаюсь, понимаю, что это всё ещё сон, иду в постель и заставляю себя проснуться.Просыпаюсь в панике, пытаюсь звать маму, голоса нет, конечно же. Хочу включить фонарик, не вижу его на телефоне, не попадаю, хочу включить светильник, он выдернут из розетки, с трудом включаю, зову маму, бегу к ней, умоляю меня разбудить.Она встаёт со мной, что-то говорит про сон, я вижу, что в окне за её спиной моя одноклассница (4 этаж!), пытается ворваться в квартиру, я кричу, что я опять во сне, прошу меня разбудить, кричу без голоса, силой себя пробуждаю.Просыпаюсь снова с криком, опять не могу включить фонарик, опять светильник не в розетке, включаю, бегу к маме, кричу: «Мама, идём покурим, я не могу проснуться, буди меня, пойдём курить, умоляю». Просыпается бабка, мама говорит: «Может, с ней покуришь?» Я говорю: «Нет, пойдём, пожалуйста, со мной, мне страшно». Мама говорит: «Да мы знаем уже про твой сон, хорошо, пойдём». Я поворачиваюсь идти, в комнату входит радостная начальница с работы. Я такая: «Мама, это Наталья». Блин, это всё ещё сон!!! Опять начинаю хрипло кричать, чтоб меня разбудили. Опять просыпаюсь, бегу к маме с сигаретами в руке, кричу: «Пойдём скорее курить, я не могу уже, мне страшно!!!» Мама встаёт, мы идём в кухню, а там в окне, блин, начальница поднимается на подъёмном кране и заглядывает мне в окно. И улыбается.Я пытаюсь кричать, что я опять во сне, кричу, чтобы проснуться, не получается, я ложусь в кровать, кричу "мама, мама", изо всех сил, голоса нет, уже на последнем издыхании я просыпаюсь по-настоящему.От страха и ужаса я включила в комнате свет, спряталась на балконе, курю и трясусь: не дай бог в комнату сейчас зайдёт этот дед или директор!!!! Поднимаю глаза — а в комнате моя мама... Зашла свет выключить... Как я орала! В какой истерике я забилась на этом балконе!!!!Таких снов мне больше не снилось, но прошёл год, я помню его в деталях... И свой ужас...Автор - KusyaKukusya.

Ключевые слова: Сонный паралич сон ужас повторение

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