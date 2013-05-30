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Истории из жизни / Сны

Сон во сне

Снится мне, что я просыпаюсь среди ночи, а мы с дочкой не у себя в комнате, а у мамы. Будто обратно комнатами поменялись.

Я понимаю, что фигня нездоровая, так быть не должно, иду к маме. Понимаю, что это сон, силой заставляю себя проснуться.

Просыпаюсь в своей постели вроде, снова иду к маме. Квартира вообще другая. Объясняю маме ситуацию, мы с ней сидим в туалете, я ей жалуюсь на сон, в один момент смотрю, а там мужик вместо неё сидит на унитазе и спит. Я пугаюсь, иду к ней в комнату, вместо мамы и бабушки на кроватях лежат три голых деда, у одного половой орган на лице (ну, это вылезли шутки с «Пикабу» про айфон).

Я дико пугаюсь, понимаю, что это всё ещё сон, иду в постель и заставляю себя проснуться.

Просыпаюсь в панике, пытаюсь звать маму, голоса нет, конечно же. Хочу включить фонарик, не вижу его на телефоне, не попадаю, хочу включить светильник, он выдернут из розетки, с трудом включаю, зову маму, бегу к ней, умоляю меня разбудить.
Она встаёт со мной, что-то говорит про сон, я вижу, что в окне за её спиной моя одноклассница (4 этаж!), пытается ворваться в квартиру, я кричу, что я опять во сне, прошу меня разбудить, кричу без голоса, силой себя пробуждаю.

Просыпаюсь снова с криком, опять не могу включить фонарик, опять светильник не в розетке, включаю, бегу к маме, кричу: «Мама, идём покурим, я не могу проснуться, буди меня, пойдём курить, умоляю». Просыпается бабка, мама говорит: «Может, с ней покуришь?» Я говорю: «Нет, пойдём, пожалуйста, со мной, мне страшно». Мама говорит: «Да мы знаем уже про твой сон, хорошо, пойдём». Я поворачиваюсь идти, в комнату входит радостная начальница с работы. Я такая: «Мама, это Наталья». Блин, это всё ещё сон!!! Опять начинаю хрипло кричать, чтоб меня разбудили. Опять просыпаюсь, бегу к маме с сигаретами в руке, кричу: «Пойдём скорее курить, я не могу уже, мне страшно!!!» Мама встаёт, мы идём в кухню, а там в окне, блин, начальница поднимается на подъёмном кране и заглядывает мне в окно. И улыбается.

Я пытаюсь кричать, что я опять во сне, кричу, чтобы проснуться, не получается, я ложусь в кровать, кричу "мама, мама", изо всех сил, голоса нет, уже на последнем издыхании я просыпаюсь по-настоящему.

От страха и ужаса я включила в комнате свет, спряталась на балконе, курю и трясусь: не дай бог в комнату сейчас зайдёт этот дед или директор!!!! Поднимаю глаза — а в комнате моя мама... Зашла свет выключить... Как я орала! В какой истерике я забилась на этом балконе!!!!
Таких снов мне больше не снилось, но прошёл год, я помню его в деталях... И свой ужас...



Автор - KusyaKukusya.
Источник.

27-10-2024, 14:20 by ЛетягаПросмотров: 475Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Сонный паралич сон ужас повторение

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
27 октября 2024 18:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Прочитал с интересом.... . Между снами нет обстоятельности, которая, казалось бы ожидаема при такой эмоциональности.
Здесь, либо наркотики, либо выдумка.
Курить - курить - курить - сильно давит на внимание. Скорее всего, рассказ наркоманки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Jako tako
Вчера, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 132
Сейчас побуду немного Зигмундом и попробую расшифровать все то, что нам тут понарассказали. Сначала я тоже подумала, что это выдумка и не бывает такого. А потом еще подумала.
Есть ощущение, что главная героиня в прямом смысле переработала. Видно, что особенно работа (а вернее, заработок) занимает у нее важную часть жизни. Возможно, на работе как раз был период особенно сильных запАрок (а такое бывает на каждой работе), который героиня либо уже пережила, либо переживала в момент снов. Работа героиню настолько беспокоит, что она {работа} пробивается через сны много раз в виде начальницы. Возможно работой же объясняется момент я кричу, что я опять во сне, прошу меня разбудить, кричу без голоса Мне в детстве тоже шли сны, в которых я кричала без голоса. Что в реальности объяснялось как раз буквально. Я была настолько мала, что у меня не было права голоса в моей семье. Я ничего не решала, как бы этого мне не хотелось. Героине возможно тоже хотелось бы что-то решать на работе, но в силу каких-то обстоятельств это не получается сделать.
Вот как-то так.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 21:33
0
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Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Прочитал в источнике комментарии, там эта милая женщина написала, что за сутки до этого выпила повышенную дозу транквилизатора с целью не проснуться утром. А потом пишет, что до этого два года сидела на транках в связи с паническими атаками.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 21:43
0
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Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Отчего - то ж были панические атаки..., и так долго сидела на транках. Вывод какой? Да подсадили её на транки, чтобы снять зависимость от более серьёзных "препаратов". Вот и вспомнишь добрым словом Советский союз. Возродится ли в новом качестве?...
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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