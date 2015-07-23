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Сны

Сон во сне внутри сна

Да, оказывается такое может быть.
Мне снится сон. Друзья просят меня помочь им выбрать компьютер для покупки.
Естественно я соглашаюсь, и после удачной покупки и настройки, мы это дело обмываем обильным количеством спиртного.
Далее наблюдаю картину:
«Нечто связанное с моей работой. Сотрудники и я решаем важную задачу, от которой зависит эффективность действия нашей компании. Взлеты и падения, разные суждения, в итоге я спасаю коллектив оригинальным решением.»
Далее происходит возврат в точку отправления.
Я как бы просыпаюсь...

«Просыпаюсь, непомерно болит голова, не могу открыть глаза, только слышу голоса друзей вокруг. Они обсуждают прошедшие день и ночь, в общем пьянку нашу. Пытаюсь вспомнить прошлый день, они активно обсуждают случившееся. Я узнаю их по голосам, так как сил нет открыть глаза, и предпочитаю лежать просто так. Голова болит, просто раскалывается, я рукой провожу по лицу, и понимаю, что не чувствую его. Вначале удивляюсь, затем шлепаю по щеке, и правда – не чувствую! Думаю: «Вот как напился, аж не чувствую боли! Бью еще...»
«И просыпаюсь,но на этот раз уже в квартире деда. Понимаю, что вокруг меня не друзья мои, а семья, а то что видел – это сон был. Брат и сестра (которые в реальности существуют, и мы находимся в доме моих дедушки и бабушки, которые умерли несколько лет назад.), и я пытаюсь им объяснить, что только что видел, и как этим поражен. Объясняю, что как только что был во сне, как вышел из него, каким образом, что бил себя по лицу, как мне было не больно себя бить во сне, повторяю снова при них, уверенный что проснулся, бью сильно по лицу – и что? Мне опять не больно.Ещё раз и ещё, и понимаю, что я еще сплю. Только после этого проснулся по настоящему.
У меня бывало, что не выпускало из сна, но такая колабарация впервые.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:48 by AZOПросмотров: 143Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Сны неопределённость боль авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 15:49
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2201|0)
Публикаций: 269
Комментариев: 2 960
Сегодня я узнал несколько новых словосочетаний...
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 18:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 399
Великолепный сон. И я даже был не в курсе, что без тренировки можно такого эффекта достичь. Понимаете, в такого рода снах должен обязательно присутствовать пространственный фактор, иначе нельзя получить последовательность снов. Потому вам, скорее всего, свойственна некоторая пространственная привычка перед сном в обычной жизни, и эту привычку вы упорно применяете в своих снах.
Следующий момент: ваше первое сновидение было в кругу семьи, но вы его забыли. Оно было, иначе бы не сработал обратный ход в ту же последовательность снов - назад. Второе сновидение в кругу друзей, где была пьянка и третий сон - в среде коллег по работе. В третьем сне вы получили энергию, скажем так, много энергии, организм среагировал тревожно на перебор и подал знак на возвращение, а поскольку в такого рода снах не может быть мгновенного выброса в реальность, вас выбросило из третьего сна во второй. Из тревоги вы не вышли, потому прицепились своим вниманием к чувствительности лица - тревога усилилась - возврат в первый сон - опять повторение с тревожностью и чувствительностью и выброс в реальность.
Что можно сказать... . Без сомнения, я удивлён..., оказывается такое случается без тренировки... . И можно предположить, что в закрытых коллективах весьма превалирует смерть во сне по сравнению с остальным обществом и коллективами, а по сути это уход в параллельный мир (вычёркивание себя из этого мира).++++++++++++++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: AZO
Вчера, 23:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Eifersucht
Великолепный сон. И я даже был не в курсе, что без тренировки можно такого эффекта достичь. Понимаете, в такого рода снах должен обязательно присутствовать пространственный фактор, иначе нельзя получить последовательность снов. Потому вам, скорее всего, свойственна некоторая пространственная привычка перед сном в обычной жизни, и эту привычку вы упорно применяете в своих снах.
Следующий момент: ваше первое сновидение было в кругу семьи, но вы его забыли. Оно было, иначе бы не сработал обратный ход в ту же последовательность снов - назад. Второе сновидение в кругу друзей, где была пьянка и третий сон - в среде коллег по работе. В третьем сне вы получили энергию, скажем так, много энергии, организм среагировал тревожно на перебор и подал знак на возвращение, а поскольку в такого рода снах не может быть мгновенного выброса в реальность, вас выбросило из третьего сна во второй. Из тревоги вы не вышли, потому прицепились своим вниманием к чувствительности лица - тревога усилилась - возврат в первый сон - опять повторение с тревожностью и чувствительностью и выброс в реальность.
Что можно сказать... . Без сомнения, я удивлён..., оказывается такое случается без тренировки... . И можно предположить, что в закрытых коллективах весьма превалирует смерть во сне по сравнению с остальным обществом и коллективами, а по сути это уход в параллельный мир (вычёркивание себя из этого мира).++++++++++++++++


Уважаемый Eifersucht, я слежу за Вашими комментариями на форуме, я для себя делаю выводы, что Вы приверженец тонких материй. В свою очередь хочу отметить, что я, на данный момент, не смог в полной мере осознать данную сторону. Меня скорее интересует обстоятельство, не знаю как у других, но в моем случае, зачастую присутствует осознание осмысленности происходящего вокруг. Кто смотрел фильм "Начало" с ДиКаприо, думаю поймет. Однажды мне снился сон и в какой-то момент я осознал, что этот сон я вижу не в первый раз, а уже в третий. И там я оказываюсь на развилке из трех путей, и я помню как я выбирал 1й путь, и второй путь и в обоих я погибаю, поэтому я на этот раз выбирал третий путь. А бывало даже, что во сне проходила неделя или даже месяц, по ощущениям. А еще бывает, что сны начинают меня обманывать, выдавая происходящую несуразность за правду (например плывущие по реке бетонные столбы или падающие ангелы с неба), лишь бы убедить меня в реальности происходящего не допустив осознания во сне. Вот именно эту загадку я пытаюсь разгадать.
Зарегистрирован: 29.04.2021
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