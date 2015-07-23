Сон во сне внутри сна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 143 Комментарии: 3 +2 Вчера, 15:48 by

Да, оказывается такое может быть.Мне снится сон. Друзья просят меня помочь им выбрать компьютер для покупки.Естественно я соглашаюсь, и после удачной покупки и настройки, мы это дело обмываем обильным количеством спиртного.Далее наблюдаю картину:«Нечто связанное с моей работой. Сотрудники и я решаем важную задачу, от которой зависит эффективность действия нашей компании. Взлеты и падения, разные суждения, в итоге я спасаю коллектив оригинальным решением.»Далее происходит возврат в точку отправления.Я как бы просыпаюсь...«Просыпаюсь, непомерно болит голова, не могу открыть глаза, только слышу голоса друзей вокруг. Они обсуждают прошедшие день и ночь, в общем пьянку нашу. Пытаюсь вспомнить прошлый день, они активно обсуждают случившееся. Я узнаю их по голосам, так как сил нет открыть глаза, и предпочитаю лежать просто так. Голова болит, просто раскалывается, я рукой провожу по лицу, и понимаю, что не чувствую его. Вначале удивляюсь, затем шлепаю по щеке, и правда – не чувствую! Думаю: «Вот как напился, аж не чувствую боли! Бью еще...»«И просыпаюсь,но на этот раз уже в квартире деда. Понимаю, что вокруг меня не друзья мои, а семья, а то что видел – это сон был. Брат и сестра (которые в реальности существуют, и мы находимся в доме моих дедушки и бабушки, которые умерли несколько лет назад.), и я пытаюсь им объяснить, что только что видел, и как этим поражен. Объясняю, что как только что был во сне, как вышел из него, каким образом, что бил себя по лицу, как мне было не больно себя бить во сне, повторяю снова при них, уверенный что проснулся, бью сильно по лицу – и что? Мне опять не больно.Ещё раз и ещё, и понимаю, что я еще сплю. Только после этого проснулся по настоящему.У меня бывало, что не выпускало из сна, но такая колабарация впервые.

Ключевые слова: Сны неопределённость боль авторская история

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