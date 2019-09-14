Мой странный отец

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:46

Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.

il7vyou Просмотров: 422 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 09:46 by

Всем привет! В описании рассказала все самое необходимое, а теперь приступим.Меня зовут Вера, и это началось давно, в 2019 году я увлекалась спиритизмом, ничего плохого нету в этом, но мама строго запрещала с ней об этом говорить, и я чувствовала, что она от меня что-то скрывает, ну да ладно.Мои родители развелись, когда мне было 9, и сначала у нас с мамой не было крупных сумм и мы жили в квартире однокомнатной, и одной ночью я спала с ней, и прикол в том, что я проснулась (у меня большое проблемы со сном, очень трудно засыпаю и по ночам просыпаюсь, и многое другое, может, про то напишу, очень интересные у меня сны), и около двери стояло ЭТО: огромное существо, покрытое черным пледом, или не знаю, все черное. Я не дала никакой реакции и просто пошла спать.Рассказала маме на следующий день, она списала но то, что мне приснилось, и после этого ничего не происходило. Через год у нас появились деньги и мы переехали в крутой комплекс, и квартира уютная, и произошло все по новой.Слышала, что вещи падают, но я не придавала значения, то же самое существо на моей тумбочке сидело, прямо наблюдая, как я сплю, такое было еще раз, но я не боюсь этого, после этих проблем я оставила то, чем я занималась, и приняла спокойный образ жизни.Как-то раз я решила сесть и поговорить с папой об этой теме, я с детства помню, как он мне говорил о будущем и что у него вещие сны. Почему решила я поговорить, спросите вы? Недавно со мною начали происходить безумные вещи, как, например, я не спала неделю, потому-что я чувствовала, что за мною наблюдают, да и слышала, как моя дверь открывается и закрывается, я думала, может это мама, но нет, не она.Когда я решила рассказать об этом маме, она побледнела и сказала:- Я в этом жила 12 лет, не хочу возвращаться, поспи у меня, а потом с папой это обсудишь.Я была в шоке, но мама не хотела со мною разговаривать, вот и мы пришли к самой интересной части этой истории, как только я папе это рассказала, он побледнел и рассказал мне какие-то вещи, я знала, но просто со временем забыла.Он сел и серьезно поговорил со мною (он бизнесмен и не будит с этим шутить, и как раз я его знаю - с чем он может шутить, а с чем нет), он сказал, что до 16 лет не может мне рассказывать всего, и что он обещал кому-то, что не может мне до этого возраста говорить, потому что ему тоже в этом возрасте все раскачали, но что-то он все-таки мне сказал, я знала, что у него есть дар разговаривать с умершими, но уже давно как не делает это, а если точно - с моего рождения или даже раньше, он умеет предсказывать смерти (и папы моей мамы предсказал, а недавно моя прабабушка умерла, и за пару дней он сказал, чтобы мы все готовились к ее смерти), всё, что я делаю, он знает, будто бы 7 чувство, но это, так скажем, очень развито, рассказывал, что ему с того света письма присылали, а когда я рассказала, что я пыталась заговорить с тем миром, он сказал, что он контактировал, но что этого не стоит делать, что они ждут, чтобы побыть в этом мире, а я хочу пообщаться с ними, он вообще не хотел в подробностях рассказывать все, а когда я маме рассказала, она согласилась и сказала, что много раз просыпался в холодном поту и т.п.Он сказал, что, может, эти все мои чувства передались по наследству, как и у него, и что у меня тоже есть дар, он не шутил, честно скажу, мама на протяжении многих лет отказывалась говорить об этом, скоро мне 16 и я не знаю, что это может быть, не подскажете? И спасибо, если до конца прочитали. Повторяю, я не выдумываю. Спасибо.

Ключевые слова: Спиритизм сны потустороннее папа мама авторская история

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