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Истории из жизни

Наказание за магию

Хочу рассказать историю, которую я услышала от свекрови о моей невестке (жене брата моего мужа). Зовут её Наташа.

Наташа родом не из Москвы. Ей сорок с хвостиком. Красивая, немного пухленькая блондинка. Приехала она в Москву давно, точно не скажу, лет 10, может - 15 назад. Устроилась на работу и через какое-то время вышла замуж.

Тогда в каждом ларьке появились книги про заговоры. Наташа увлеклась этим делом. Зная её, не думаю, что она проводила какие-то чёрные обряды, но книжек такого типа у меня скопилось много. Как-то она познакомилась с одним молодым человеком и вскоре вышла за него замуж.

Вначале они жили хорошо. Потом её муж начал впадать в странное состояние. У Наташи было ощущение, что он находится в какой-то своей реальности, но в то же время хочет убить. Эти приступы у мужа стали случаться чаще и чаще. И она не выдержала и ушла от него - куда глаза глядят. Она считает, что в её мужа вселялся в такие страшные моменты бес. Мать этого мужчины позже рассказала, что с ним и раньше случались такого рода странности, поэтому она была рада сплавить его другой женщине.

Наташа развелась с этим мужчиной. И решила сжечь свою мистическую библиотеку. Собрала книги в пакеты и отправилась в лес. Взяла одну книжку и стала её поджигать, но книга не горела. Не раз она пыталась поджечь и не одну книгу. Эти книги не горели! Ни обложки, ни сами страницы. Тогда она закопала книги в землю и уехала. Через несколько недель у неё сломался компьютер. Она попросила знакомого найти ей мастера. И знакомый нашёл ей будущего мужа — человека, который починил её комп.

Наташа стала очень верующей и привила это своему избраннику. Живут они счастливо. Часто совершают паломничества по святым местам, монастырям, но куда бы ни обращалась Наташа с просьбой, с мольбой, чтобы Господь послал ей ребёночка, ничего не помогает. Обследования в различных клиниках тоже не дают ответа на вопрос, почему она не может забеременеть.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16 by Nik_dkПросмотров: 31Комментарии: 1
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Ключевые слова: Книги магия последствия заговоры

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:17
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Комментариев: 2 131
Опять белидиберда какая-то, Автор, похоже, в магии ни бум-бум, ни в жизни.
Психически больного от одержимого отличить не может, а типичную бытовуху - от заговоров.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
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