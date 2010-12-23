Мой Ангел-хранитель

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:37

lx3311 Просмотров: 451 Комментарии: 10 +15 Сегодня, 14:37 by

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Эта история произошла со мной, когда мне было лет 7-8. Связана она с Ангелом-хранителем или нет, судить вам.Во времена моего детства, когда не было не только интернета, но мобильная связь была сюжетом фантастических рассказов, мы, совсем юная молодёжь, проводили своё свободное время в основном на улице, где было всегда весело и интересно. По середине нашего посёлка, теперь уже микрорайона, был стадион и хоккейная коробочка, на которой частенько проходили товарищеские матчи между поселениями района. Для нас, пацанов, не говоря уж про взрослых, это было СОБЫТИЕ. Напомню, что интернета тогда не было, а телек показывал только 4 программы.Так вот, проходит встреча каких-то местных команд, я стою у борта, можно сказать, в первом ряду. Народу кругом очень много, ну, интересно же. Вбрасывание, щелчок клюшек, и... я вижу, как шайба медленно (повторяю: очень медленно) летит мне точно в лицо, при этом стоит полная тишина, люди вокруг словно замерли, шайбу я вижу очень отчётливо. Летит она очень медленно, слегка поворачивается, приближаясь ко мне, всё происходит, как в очень замедленной съемке, естественная реакция - я прячусь за борт, тут же включаются звуки, тут же подскакивает испуганный хоккеист. Как сейчас помню его слова: "Ну, брат, у тебя и реакция!" Была ли это на самом деле моя реакция, я не знаю, но мне кажется, это был тот самый первый случай, когда мой Ангел-хранитель проявил себя, не даром прошло более 40 лет, а я этот случай помню очень хорошо.То что ОН у меня есть, я убедился уже в армии, но это уже другая история. Если захотите, расскажу...

Ключевые слова: Ангел-хранитель шайба коробка хоккей авторская история

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