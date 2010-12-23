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Истории из жизни

Мой Ангел-хранитель

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Эта история произошла со мной, когда мне было лет 7-8. Связана она с Ангелом-хранителем или нет, судить вам.

Во времена моего детства, когда не было не только интернета, но мобильная связь была сюжетом фантастических рассказов, мы, совсем юная молодёжь, проводили своё свободное время в основном на улице, где было всегда весело и интересно. По середине нашего посёлка, теперь уже микрорайона, был стадион и хоккейная коробочка, на которой частенько проходили товарищеские матчи между поселениями района. Для нас, пацанов, не говоря уж про взрослых, это было СОБЫТИЕ. Напомню, что интернета тогда не было, а телек показывал только 4 программы.

Так вот, проходит встреча каких-то местных команд, я стою у борта, можно сказать, в первом ряду. Народу кругом очень много, ну, интересно же. Вбрасывание, щелчок клюшек, и... я вижу, как шайба медленно (повторяю: очень медленно) летит мне точно в лицо, при этом стоит полная тишина, люди вокруг словно замерли, шайбу я вижу очень отчётливо. Летит она очень медленно, слегка поворачивается, приближаясь ко мне, всё происходит, как в очень замедленной съемке, естественная реакция - я прячусь за борт, тут же включаются звуки, тут же подскакивает испуганный хоккеист. Как сейчас помню его слова: "Ну, брат, у тебя и реакция!" Была ли это на самом деле моя реакция, я не знаю, но мне кажется, это был тот самый первый случай, когда мой Ангел-хранитель проявил себя, не даром прошло более 40 лет, а я этот случай помню очень хорошо.

То что ОН у меня есть, я убедился уже в армии, но это уже другая история. Если захотите, расскажу...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37 by lx3311Просмотров: 451Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Ангел-хранитель шайба коробка хоккей авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:08
+4
Группа: Авторы
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Комментариев: 1 748
Конечно же рассказывайте про армию, мы енто любим. За эту плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:18
+5
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Репутация: (1060|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 318
В экстремальных ситуациях у некоторых людей включается совсем другой режим восприятия реальности. Высвобождаются иные ресурсы: зрения, слуха, физической силы...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:19
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (659|0)
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Готовы слушать) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: conjure one
Сегодня, 15:23
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 572
Происходят такие вещи со временем. За рассказ +. Особенно понравился акцент, что это с лучилось в доинтернетовскую эпоху. Уже не в первый раз читаю о подобном летоисчислении)))
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: Arhip
Сегодня, 17:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 295
За историю плюс. У самого несколько раз в экстремальных ситуациях случался такой эффект замедления времени. Когда все как бы замедляется, ты успеваешь осмыслить происходящее, продумать как опасности избежать и предпринять соответствующие меры. Причем не у меня одного такое было. Правда кто-то высказал предположение - что не время замедляется а мозги ускоряются smile
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 324
О подобном слышал, но об'яснений , как я понял, точных, мы не узнаем. Надо проводить опыты. А какие могут быть честные опыты, когда вокруг сверхскоростной интернет!
Хочу ещё историю!
А эту плюсану.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:14
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 495
Не думаю, что ангел. Иногда человек на невозможное способен. Жаль, что эти дары дремлют в нас
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#8 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1855|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 673
В экстремальных ситуациях такое бывает.
И со мной тоже было - рассказ "Авария и капсула времени". Потому и успели увернуться от шайбы, что время замедлилось в этот миг только для Вас.
Мне кажется, это не Ангел-Хранитель.
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#9 написал: Arhip
Сегодня, 19:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 295
Цитата: ELEMAT
В экстремальных ситуациях такое бывает.
И со мной тоже было - рассказ "Авария и капсула времени". Потому и успели увернуться от шайбы, что время замедлилось в этот миг только для Вас.
Мне кажется, это не Ангел-Хранитель.
За историю плюс +

Я часто слышал о подобном. Даже вспомнил один эпизод -
Прихожу к соседу в гости. Он дрова колет. Я стою в нескольких метрах от него, о чем-то с его мамой разговариваю. И тут вижу - он колуном замахивается и в момент когда колун вниз пошел, с рукояти лезвие слетает. И дальше как в замедленной съемке - все звуки пропали, я вижу отчетливо как лезвие летит мне прямо в голову. Медленно так летит, я вижу как оно приближается ко мне, в воздухе медленно крутится. До малейшей детали его рассмотрел.
А потом я резко приседаю и тут время снова нормальный ход набирает. Лезвие у меня над головой проносится, врезается в забор, выбивает штакетину. Я даже испугаться не успел. А сосед с квадратными глазами подбегает ко мне и задает совершенно идиотский вопрос -
-Ты жив?
Зарегистрирован: 29.08.2017
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 324
Цитата: Arhip
Цитата: ELEMAT
В экстремальных ситуациях такое бывает.
И со мной тоже было - рассказ "Авария и капсула времени". Потому и успели увернуться от шайбы, что время замедлилось в этот миг только для Вас.
Мне кажется, это не Ангел-Хранитель.
За историю плюс +

Я часто слышал о подобном. Даже вспомнил один эпизод -
Прихожу к соседу в гости. Он дрова колет. Я стою в нескольких метрах от него, о чем-то с его мамой разговариваю. И тут вижу - он колуном замахивается и в момент когда колун вниз пошел, с рукояти лезвие слетает. И дальше как в замедленной съемке - все звуки пропали, я вижу отчетливо как лезвие летит мне прямо в голову. Медленно так летит, я вижу как оно приближается ко мне, в воздухе медленно крутится. До малейшей детали его рассмотрел.
А потом я резко приседаю и тут время снова нормальный ход набирает. Лезвие у меня над головой проносится, врезается в забор, выбивает штакетину. Я даже испугаться не успел. А сосед с квадратными глазами подбегает ко мне и задает совершенно идиотский вопрос -
-Ты жив?

Вот тебе друг, полноценная 25-ая публикация! За это плюс надо поставить.
Зарегистрирован: 27.06.2017
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