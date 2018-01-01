Хоррор-сюрреализм фотохудожника Teodoru Badiu

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

Новая подборка работ графического художника, дизайнера и иллюстратора из Вены Teodoru Badiu. Ранее вы уже могли видеть одну из серий этого художника "Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu". На этот раз его картины и иллюстрации стали немного красочнее и светлее, но даже при этом не потеряли своей инфернальности, или тёмной стороны искусства.Его хоррор-сюрреализм, который наполнен страшными и жуткими образами, может показаться экстравагантным, призванным пробудить в зрителе определённые чувства, но если присмотреться, то творчество Teodoru Badiu просто переполнено символами. Сюрреализм, который проникнут некоторой долей недосказанности и намёков, рассказывает о разных сторонах существования, а иногда и не существования. Большое внимание он уделяет религиям, религиозным взглядам и даже заблуждениям.Основной мотив этих работ - сочетание жизни и смерти, которые всегда идут рука об руку. Многие люди в свете того, что некоторые религии, а также эпоха атеизма назвали смерть великим злом, боятся символов, которые намекают на окончание жизни, поэтому сюрреализм художника и кажется им жутким и ужасным. На самом деле, художник пишет ясные и понятные работы, которые не преследуют цель испугать зрителя, а призваны лишь через яркие образы достучаться до внимания человека и объяснить ему философию этих работ.Автор - blincov.

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