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Истории из жизни

Птицы участвуют в сотворении времени

Я люблю кормить голубей, выношу им крупу и хлеб.
Кормлю и при этом поминаю своих родных: живых - о здравии, а усопших - об упокоении (иногда нельзя подавать записки в храме о некрещеных, инославных и так далее).
Голуби меня узнают, всегда летят навстречу, когда выхожу из дома, даже просто по своим делам.

Однажды я поехала в магазин - покупать бытовую технику. Мне нужен был примерно час, чтобы съездить туда-обратно.
Выхожу - сидят голуби, смотрят на меня и ждут, что я их покормлю. Я им говорю: "Мои хорошие! Подождите меня, я быстренько съезжу туда-обратно, вернусь и вас покормлю".

Я съездила, купила то, что мне было нужно, а когда вернулась - на часах прошло только 20 минут. Примерно столько нужно, чтобы доехать только В ОДНУ сторону.
Быстренько зашла домой, вынесла крупу и покормила голубей.

Я не знаю, как это произошло, видимо, птички очень хотели покушать.
В одной книге я прочитала, что птицы участвуют в сотворении времени.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06 by elatiorПросмотров: 410Комментарии: 13
+8

Ключевые слова: Время голуби замедление птицы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:12
+5
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3204|0)
Публикаций: 325
Комментариев: 1 868
Я тоже постоянно кормлю голубей, но к нам не только они прилетают) Вороны, синички, воробьи)) Всегда им сыплю сполна. Их даже уже не пугают наши коты, которые ворчат на них)



В некоторых понятиях птица - душа, так что все может быть.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: M717
Сегодня, 18:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
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Комментариев: 732
Однажды у нас был офис в цоколе (окна вровень с землей), а "добрая" бабушка сверху круглосуточно кормила голубков. Не знаю, умеют ли эти птички управлять временем, но от их дерьма и пуха весь наш офис задыхался от аллергии и вони. Так что, реализуя таким образом любовь к природе, оглянитесь - не уничтожаете ли вы при этом людей))
РS - прошу не считать меня птицененавистником, у самого на балконе горлицы выводят птенцов. Терплю их бесконечное курлыканье, но они чистоплотнее голубей, их всего двое, да и дети - это святое))
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#3 написал: Lynx
Сегодня, 18:43
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3204|0)
Публикаций: 325
Комментариев: 1 868
M717, как здорово! У нас первый этаж, пока за год "гадостей" голубиных не было замечено) да и под окном одни клумбы, так что такое "удобрение" даже к лучшему, а вот бабушка у меня раньше жила на 3 этаже, прикормила голубей и сама была не рада - только на балкон сушить белье развесит - они уже летят со своими "бомбами" smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#4 написал: M717
Сегодня, 18:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 732
Цитата: Lynx
такое "удобрение" даже к лучшему

Такое удобрение наносит колоссальный вред городской инфраструктуре - крышам, проводам, транспорту, вентиляциолнным системам, антеннам, памятникам и так далее. Металл разъедается очень быстро. Плюс перенос очень серьезных инфекций - орнитоза и пр. Мы напрямую этого не замечаем, но оплачиваются все ремонты, ессно, из наших с вами карманов. Нет спора, лесных пичуг подкармливать нужно, но вот с армией летающих крыс все не так однозначно.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#5 написал: Lynx
Сегодня, 18:59
+5
Онлайн
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Репутация: (3204|0)
Публикаций: 325
Комментариев: 1 868
Цитата: M717
Цитата: Lynx
такое "удобрение" даже к лучшему

Такое удобрение наносит колоссальный вред городской инфраструктуре - крышам, проводам, транспорту, вентиляциолнным системам, антеннам, памятникам и так далее. Металл разъедается очень быстро. Плюс перенос очень серьезных инфекций - орнитоза и пр. Мы напрямую этого не замечаем, но оплачиваются все ремонты, ессно, из наших с вами карманов. Нет спора, лесных пичуг подкармливать нужно, но вот с армией летающих крыс все не так однозначно.


Если они огромными стаями приударят - оно, конечно, так, хотя сам человек куда больше колоссального вреда приносит, чем какахи голубя) И мусора от человека в разы, многократнейшие разы больше, чем от птичек, и от этого мусора полчища реальных крыс появляются. Вот это уже плохо (недавно мужик с этажа четвертого скинул пакет с мусором - разлетелись яйца, ошметки бананов и прочее. С таким отношением никакой чистой инфраструктуры не будет никогда).
По таким настроениям армагеддец бы наступил из-за голубей) Голуби, вы слышали, да?))))


Однако огромные города "задыхаются", люди чаще болеют, ледники тают не из-за птичьего гомна, а из-за человеческого.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 18:59
+2
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Комментариев: 930
Не знаю, могут ли здесь так птицы повлиять. За собой замечала, что такие скачки во времени у меня бывают, когда я сильно тороплюсь куда-то и всю дорогу сожалею о том, что не вышла пораньше, например минут на 10-15-ть. И при этом чётко представляю как я не делаю дома то-то и то-то, выхожу раньше и в данное время я уже находилась бы в назначенном месте. Однажды так сработало, что я думала, что не только мои наручные часы сломались, но и сотовый заглючил, даже дочери звонила спросить который час, оказалось что время на моих приборах точное, но как я перемахнула 3 автобусные остановки пешком за долю секунд - не понятно. Как было на часах 8 утра 12 минут, так и оставалось, а три остановки были пройдены.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:02
+1
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Комментариев: 2 181
А как бы подействовали птички, если были бы пробки на дорогах?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: M717
Сегодня, 19:11
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Комментариев: 732
Цитата: Lynx
Если они огромными стаями приударят - оно, конечно, так, хотя сам человек куда больше колоссального вреда приносит, чем какахи голубя) И мусора от человека в разы, многократнейшие разы больше, чем от птичек

А представляете, если бы люди еще и летали как голуби, и гадили... smile Вот тогда был бы ужас. А том, что голубей и крыс развратил людской мусор, вы абсолютно правы
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#9 написал: Lynx
Сегодня, 19:13
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Публикаций: 325
Комментариев: 1 868
Цитата: M717
Цитата: Lynx
Если они огромными стаями приударят - оно, конечно, так, хотя сам человек куда больше колоссального вреда приносит, чем какахи голубя) И мусора от человека в разы, многократнейшие разы больше, чем от птичек

А представляете, если бы люди еще и летали как голуби, и гадили... smile Вот тогда был бы ужас. А том, что голубей и крыс развратил людской мусор, вы абсолютно правы


Эх, гадят и так везде. Даже там, где не следует. Но согласна, если бы еще и летали при этом. Ой нет, остановите Землю, я сойду) Или куплю себе ружье.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#10 написал: Schwindler
Сегодня, 20:45
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Комментариев: 76
Гхооолуби... Вкусссно... Чердашшшный любитт гхолубей...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 21:38
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Цитата: Schwindler
Чердашшшный любитт гхолубей...

Он вообще всех любит, сердешный)))
У меня только в детстве так получалось, надо же я утратила суперспособность( +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#12 написал: Silviya
Сегодня, 21:42
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Комментариев: 8
Цитата: M717
Такое удобрение наносит колоссальный вред городской инфраструктуре - крышам, проводам, транспорту, вентиляциолнным системам, антеннам, памятникам и так далее.

А я, наивная, всегда считала, что это человек закакал природу до неузнаваемости... А это оказывается всё голуби натворили... Вот оно как!..
Зарегистрирован: 30.11.2017
#13 написал: Ernesta
Сегодня, 22:14
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Публикаций: 101
Комментариев: 930
Цитата: Silviya
А я, наивная, всегда считала, что это человек закакал природу до неузнаваемости... А это оказывается всё голуби натворили... Вот оно как!..

Похоже вы жестоко обманулись :))) Голуби это всё, голуби. И воробьёв не забудьте, их тоже много летает.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
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