Птицы участвуют в сотворении времениЯ люблю кормить голубей, выношу им крупу и хлеб.
Кормлю и при этом поминаю своих родных: живых - о здравии, а усопших - об упокоении (иногда нельзя подавать записки в храме о некрещеных, инославных и так далее).
Голуби меня узнают, всегда летят навстречу, когда выхожу из дома, даже просто по своим делам.
Однажды я поехала в магазин - покупать бытовую технику. Мне нужен был примерно час, чтобы съездить туда-обратно.
Выхожу - сидят голуби, смотрят на меня и ждут, что я их покормлю. Я им говорю: "Мои хорошие! Подождите меня, я быстренько съезжу туда-обратно, вернусь и вас покормлю".
Я съездила, купила то, что мне было нужно, а когда вернулась - на часах прошло только 20 минут. Примерно столько нужно, чтобы доехать только В ОДНУ сторону.
Быстренько зашла домой, вынесла крупу и покормила голубей.
Я не знаю, как это произошло, видимо, птички очень хотели покушать.
В одной книге я прочитала, что птицы участвуют в сотворении времени.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06 by elatiorПросмотров: 410Комментарии: 13
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