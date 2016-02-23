Птицы участвуют в сотворении времени

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:06

elatior Просмотров: 410 Комментарии: 13 +8 Сегодня, 18:06 by

Я люблю кормить голубей, выношу им крупу и хлеб.Кормлю и при этом поминаю своих родных: живых - о здравии, а усопших - об упокоении (иногда нельзя подавать записки в храме о некрещеных, инославных и так далее).Голуби меня узнают, всегда летят навстречу, когда выхожу из дома, даже просто по своим делам.Однажды я поехала в магазин - покупать бытовую технику. Мне нужен был примерно час, чтобы съездить туда-обратно.Выхожу - сидят голуби, смотрят на меня и ждут, что я их покормлю. Я им говорю: "Мои хорошие! Подождите меня, я быстренько съезжу туда-обратно, вернусь и вас покормлю".Я съездила, купила то, что мне было нужно, а когда вернулась - на часах прошло только 20 минут. Примерно столько нужно, чтобы доехать только В ОДНУ сторону.Быстренько зашла домой, вынесла крупу и покормила голубей.Я не знаю, как это произошло, видимо, птички очень хотели покушать.В одной книге я прочитала, что птицы участвуют в сотворении времени.

Ключевые слова: Время голуби замедление птицы авторская история

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