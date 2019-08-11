Предчувствие смерти

КрошкаТа Просмотров: 185 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:53 by

Здравствуйте. Этот сайт я читаю давно, но своей историей делюсь впервые.Живём мы в посёлке городского типа, в частном доме. В конце марта прошлого года внезапно умирает моя свекровь, здоровая крепкая женщина 68 лет. Тромб. «Скорая помощь» приехала быстро, но помочь ничем не смогла. Свекровь, что называется, «убралась» за 6 минут. Когда я подъехала к дому, всё уже было кончено.В день её смерти стояла солнечная погода. Снег только-только начал неохотно плавиться под лучами мартовского солнца. «Снег тает, с собой забирает», - вспомнились мне слова моей мамы.Потом уже, когда закончилась суета, сопутствующая похоронам, я стала вспоминать. На первый взгляд, как говорится, ничто не предвещало. Птицы в дом не влетали, иконы с полки не падали, собака не выла… Но в январе старшей дочери задали сочинение на конкурс. И среди таких тем как «Одиночество в наушниках», «Тишина в библиотеке» и так далее была несколько необычная - «Вампиры снимают квартиру». Меня тема заинтересовала и я написала рассказ от лица 13-летней девочки.Начинался он так.«Моя бабушка умерла ранней весной. Стояла солнечная погода. Снег только-только начал неохотно плавиться под лучами мартовского солнца. Снег тает, с собой забирает. От бабушки осталась квартира».Дальше сплошной вымысел, да и речь не об этом.За неделю до смерти свекрови я проснулась на утре от стонов на кухне. Муж на вахте, старшая дочь спит в своей комнате, младшая со мной. На кухне сначала негромко разговаривали двое (слов было не разобрать), а потом начались стоны. Так может стонать человек от зубной боли. Я рывком села на постель. Казалось, этот протяжный стон плывёт надо мной, растворяясь в воздухе. Когда всё стихло, я, пересилив свой страх, пошла ставить чайник.Был ещё сон. Я очень люблю крупномерные комнатные растения. Фикусы, монстеры, драцены сидят у меня в вёдрах. Дом небольшой, окна маленькие. И снится мне пустая комната с большими окнами, вся залитая солнечным светом. Во сне я знаю, что эта комната принадлежит мне и радуюсь ставя прямо на пол свои растюшки в вёдрах. Сейчас в полупустой квартире свекрови с большими окнами они и живут — мои зелёные питомцы.Да, от свекрови осталась квартира в двухквартирном доме. Мы и не думали, что она будет нашей — это я только в рассказе писала. Свекровь жила вместе со своим младшим сыном. Через полгода после её смерти он повесился, не успев (или не захотев) вступить в наследство.

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