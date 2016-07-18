В день смерти жена забрала мужа с собой

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:23

Nik_dk Просмотров: 266 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 09:23 by

Родители моего мужа жили не очень дружно, часто ссорились, так как свекор был ленив и вспыльчив.Однажды я присутствовала при их очередном конфликте, когда свекор пожелал смерти свекрови и сказал, что может вторая жена не будет так его доставать.Я думала, что вот сейчас он наконец-то получит по заслугам, но свекровь обернулась и так спокойно ему говорит: «У тебя не будет второй жены, я заберу тебя с собой в день своей смерти». Свекор еще что-то сказал, и ушел из дома.С того момента прошло 15 лет, все уже давно забыли эти слова, сказанные в пылу злости. Свекровь часто ходила стирать на дамбу местной речки. Плавать она не умела, купаться бы точно не полезла, но каким-то образом упала в речку. Это видел пастух местного стада, созвал криками людей, прибежал и свекор. Все ждали спасателей и полицию, но отец мужа порывался сам лезть в воду и искать жену.Все его отговаривали, ведь времени прошло больше двух часов и теперь можно только найти тело. Но он никого не слушал, мужчинам пришлось даже его держать, чтобы он не полез в речку. Приехала полиция, все отвлеклись, а когда заметили, что моего свекра нет на берегу, было уже поздно. К вечеру из речки извлекли два трупа.Похоронили мы родителей в одной могиле, только в разных гробах. И вот после похорон во время поминок соседи стали вспоминать, когда в поселке умирала жена и муж женился вновь, покойная свекровь всегда говорила: «А я своего Ивана никому не оставлю, заберу с собой!». Это воспринималось, как шутка. Вот тогда и я вспомнила ту их ссору, когда свекровь сказала то же самое. Откуда она могла это знать? Предчувствие? Вещий сон?Автор - Люба.

Ключевые слова: Муж жена смерть утопленники похороны история из жизни

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