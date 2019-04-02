Ночной гость

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 866 Комментарии: 7 +18 Вчера, 16:24 by

Приехала погостить к нам моя бывшая свекровь - впервые лет за 20 после развода моего. У меня хотела осесть, но мне это нафиг не надо - раз, два - то, что я проживаю со своим пожилым отцом, а он эту мадаму терпеть не может, ну и главное самое - у меня есть кот, а у свекрови аллергия на животных - сразу слезы и чих начинаются. У дочек моих тоже животные есть, потому мы решили снять ей на неделю квартиру, и я договорилась со знакомой своей, у нее как раз стоит без дела хрущевка-трамвайчик 2-хкомнатная и с мебелью. Прибрались мы там с дочками, заселили туда свекровь, холодильник ей заполнили - живи и радуйся.Так вот, на следующий день свекровь давай мне жаловаться, что ей там плохо и спать невозможно - все стучит и гремит, и кто-то ходит всю ночь. Ну, поскольку дама она капризная и характер у нее тяжелый (вернее, несносный), мы особого внимания не обратили на ее жалобы. Зять повозил ее по местным достопримечательностям, дочки посидели с ней в кафе-ресторанах, я по вечерам с ней беседы беседовала, вроде все чин чином. Но дня через два гляжу: она какая-то дерганная стала да все осматривается по сторонам. Ну и говорит мне вечером не могу больше, мол, тут находиться, страшно, вроде как ее отсюда выживают. И рассказывает, что каждую ночь, кроме всяких звуков, приходит к ней большой серый кот, садится на постель и смотрит, не мигая, желтыми глазами. А если она встает и куда-то идти хочет, он у двери станет и ее не пускает. А к утру кот уходит, но якобы обещает вернуться. Ну я поудивлялась, а потом припомнила и спрашиваю: а что, она так каждую ночь чихает и слезы утирает? Нет, отвечает, в том-то и дело: никакой аллергии не проявляется.Упросила она меня на ночь с ней остаться, ну деваться некуда, разместилась в другой комнате. И где-то посреди ночи просыпаюсь от громкого голоса свекрови, та кричит, мол, уходи и оставь меня в покое. Я ночник включила - и к ней в комнату, а она тычет пальцем куда-то - гляди, вон тот кот. Оглядываюсь - нигде никого не вижу, думаю, привиделось тетке чего-то. И вдруг у балконной двери вижу такой здоровый пушистый серый хвост - мотается из стороны в сторону, как кот сердится. Свет зажгла большой - все исчезло. Честно сказать, мне и самой не по себе стало, а свекровь лихо собралась - и к двери, мол, идем отсюда, не останусь тут.Вот мы среди ночи пошли к старшей дочке - та рядом живет, как раз не было их дома. Только зашли в квартиру - свекровь как заорет: "Вот он, за нами пришел тот кот!" И сразу в слезы-сопли и чихать - ну правильно, это дочкин Маркиз появился, он тоже пушистый, но настоящий.Короче, пришлось нам и оттуда уходить, вернулись на квартиру, свекровь вещи покидала в чемодан - вези ее на вокзал прямо сейчас, она тут не останется. Пока я за машиной ходила, приехала - она на улице уже стоит и говорит, что кот тот ее проводил до дверей. Я глаза поднимаю на окно - а там кошачья морда здоровая прям отчетливо видна. Моргнула я - и уже никого нет.Вот я и думаю: ладно, свекрови привиделось, но ведь и я тоже сама лично наблюдала того кота, вернее, сначала хвост, потом морду, правда, лишних стуков-звуков не слыхала. Спросила поутру у знакомой, та говорит, что квартира была ее матери и котов там отродясь не водилось. Может, то домовой приходил, недовольный чужими людьми? Или с жильем чего-то не так? А может, и мне почудилось - дело-то ночью было.Автор - Прошлый век.

Ключевые слова: Свекровь развод кот квартира ночь стук ходьба видение

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