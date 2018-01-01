Любовь до гроба

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Helldog Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

У моего мужа было пять сестер, сейчас четыре. Одна из них, Д., умерла, через три года после нашей свадьбы. Тогда ей было 23 года. Она умерла от гепатита В, но речь не об этом.Она была худой, с большим носом, смуглой, довольно некрасивой. Но была очень счастлива в браке, муж ее боготворил. Он тоже был некрасив, но для нее он был самым чудесным мужчиной на свете.Мистика началась после ее смерти. Она стала сниться матери и просить найти ее тетрадь. А тут на поминках, которые провели на третий день после ее смерти, бабушка ее мужа говорит: «Я скоро умру, мне все время Д. видится, говорит, что там ей одиноко». И вправду, она умерла на пятый день.А моей свекрови все время снилась дочь и спрашивала про тетрадь. Наконец, свекровь позвала нас, и мы поехали в дом Д. Мы обыскали все комнаты, ничего не нашли. Собрались уходить. Я стояла у трюмо, поправляя на голове траурный платок, и вдруг как-то пришла мысль заглянуть за зеркало. Там и нашла тетрадь золовки. Это был ее дневник, куда она записывала свои мысли и ссоры со своей золовкой, которая оказалась настоящей змеей! А еще на похоронах белугой выла!Свекровь про дневник зятю ничего не сказала, сказала, что дочь уже не вернуть, пусть Аллах ей будет судьей. После этого умершая больше не снилась. Но история закончилась через несколько лет. Ее любимый муж так и не смирился со смертью своей жены. От нее у него было две дочери, но он как будто забыл об их существовании. Под предлогом, что детям нужна мать, его женили вторично на разведенке. Та родила ему двоих детей — девочку и мальчика, но через некоторое время он стал выпивать, раньше одетый с иголочки молодой человек превратился в неряшливого типа с седыми волосами. И все время носил с собой фото покойной жены.Однажды весной ему сообщили, что после ливня могила Д. просела, нужно ее обмазать глиной, поправить надгробие. Он пошел туда, все сделал. Вернулся домой каким-то другим. Он шутил, был ласков с детьми и родителями, чего не делал со времен смерти Д. Потом ушел к себе. Через некоторое время старшая дочь пошла звать его на ужин и нашла его повесившимся. На похоронах его мать плакала, но говорила, что, возможно, для ее сына так лучше, ведь он так и не смог забыть жену. Значит, возможно, любовь все-таки существует. А эта история о том, что любовь до гроба не просто красивое выражение.Автор: простомама.

Ключевые слова: сон тетрадь поминки

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