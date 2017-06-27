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Истории из жизни

Сказал нам жестом - Пока!!!

История эта произошла на днях, а точнее 31 декабря 2019 г. Немного отступлю от самой истории. Папы моего мужа уже с нами нет 16 лет, ушел внезапно, тромб оторвался - и нет человека. Достойный мужчина, добрый, заботливый семьянин, все в дом. Мой муж, младший сын, но любимый именно отцом был. И когда папы не стало, то сын стал каждое 31 декабря ездить к нему на кладбище, все равно какая погода. В нашей семье это стало ритуалом. Так вот сама история.

Встали в 7 утра и решили быстренько съездить, пока народ еще спит и нет пробок. Ехать нам надо было в Дедовск. Места там для захоронения большие, вокруг хвойный лес и даже лежал снег, который в Москве превратился в кашицу. Доехав, вышли из машины, дошли до места, а вокруг тишина, ветра нет и никого из людей еще нет. Как всегда поправили цветы на могилке, а самое важное вот - эти цветы в корзинке были заледенелые. Я на них повесила две шишечки, свекровь протерла фотографию на памятнике, положили конфеты. Словом, все как обычно. Постояли минут 10 и решили ехать назад, и я вслух говорю - Папа, ну мы тогда поехали. И на наших глазах один из цветков из корзины нам махнул головкой в сторону и обратно. Я оглянулась на мужа, он улыбался, потом на свекровь, которая раскрыла рот от увиденного, и я поняла, что не обозналась,они тоже это видели. Молча гуськом мы в быстром темпе потопали к машине. Я позже в машине спросила:

- Нам не показалось?

Все хором ответили:

- Нет.

Сегодня, 12:05 by Ирина79Просмотров: 872Комментарии: 17
+16

Ключевые слова: Чудо кладбище прощание авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (519|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 014
И больно и приятно.
+++++ Зацепило...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Ирина79
Сегодня, 14:05
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: ПИК НИК
И больно и приятно.
+++++ Зацепило...

Спасибо. Езжу лет 20 к своей любимой бабуле на кладбище и всегда искала хоть краем глаза чуда. Единственное что увидела однажды подняв голову убирая с могилки листья, собаку стоящую в метре от меня. Она не уходила от меня пока я там находилась, легла и ждала пока я все сделаю.
Зарегистрирован: 1.01.2020
#3 написал: daytaler
Сегодня, 14:09
-2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Места там для захоронения большие...Давайте всем скопом:луга, поля, леса превратим в кладбища.Так же высушим:озёра, речки — надо освобождать место для могилок.Нам же нечего больше делать, как превращать пустынные земли в полигоны для мусора и в могильники для гниющих трупов.Это же, какая больная фантазия решила, что человек после смерти, лежит под землёй, находясь духом в разлагающих останках.Памятный знак об усопшем, должен хранится в памяти, а не на крестах и бетонных плитах.Маразм — видимо победил.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#4 написал: Ирина79
Сегодня, 14:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: daytaler
Места там для захоронения большие...Давайте всем скопом:луга, поля, леса превратим в кладбища.Так же высушим:озёра, речки — надо освобождать место для могилок.Нам же нечего больше делать, как превращать пустынные земли в полигоны для мусора и в могильники для гниющих трупов.Это же, какая больная фантазия решила, что человек после смерти, лежит под землёй, находясь духом в разлагающих останках.Памятный знак об усопшем, должен хранится в памяти, а не на крестах и бетонных плитах.Маразм — видимо победил.

Имелось ввиду, что не как на Долгопрудном в Химках, где цокольные ограждения (кстати там полигон). А вообще моя история не про метражи могил, а о чуде.
Зарегистрирован: 1.01.2020
#5 написал: daytaler
Сегодня, 14:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Ирина79
не про метражи могил, а о чуде

Самое большое чудо — это когда человек, бросает все свои силы на войну с невежеством, которое является порождением хищнического сознания для слабых умов.Система, ещё и не то может показать.Для неё создать фантом на кладбище, это пустяк, а подвигать цветок со стороны в сторону, вообще никаких трудностей не составит.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#6 написал: Ирина79
Сегодня, 14:44
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: daytaler
Цитата: Ирина79
не про метражи могил, а о чуде

Самое большое чудо — это когда человек, бросает все свои силы на войну с невежеством, которое является порождением хищнического сознания для слабых умов.Система, ещё и не то может показать.Для неё создать фантом на кладбище, это пустяк, а подвигать цветок со стороны в сторону, вообще никаких трудностей не составит.

Будь по вашему)
Зарегистрирован: 1.01.2020
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (519|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 014
Цитата: Ирина79
Цитата: ПИК НИК
И больно и приятно.
+++++ Зацепило...

Спасибо. Езжу лет 20 к своей любимой бабуле на кладбище и всегда искала хоть краем глаза чуда. Единственное что увидела однажды подняв голову убирая с могилки листья, собаку стоящую в метре от меня. Она не уходила от меня пока я там находилась, легла и ждала пока я все сделаю.


У меня тоже есть история связанная с собакой. Причём собака была одна несколько раз, пока я появлялся там. Собака меня в итоге защитила. Потом исчезла. Миссия выполнена.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#8 написал: daytaler
Сегодня, 15:44
-2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Ирина79
Будь по вашему)

Давайте немного пофантазируем и забежим наперёд.Как вы себе представляете свою после смертную судьбу?Неужто и ваши мысли прикреплены к образу блуждающей души меж памятников и покосившихся крестов.Разве ТОТ, кто создал эту планету с таким разнообразием жизни, не создаст разнообразие мыслей для души, покинувшей временное тело?Сознание людей буксующее в страхах, ничего хорошего не выдумает, а тем более о после смертной судьбе.

Смерть — это сила, которая рвёт одежду сотканную с плоти, чтобы обнажить душу перед Богом.Одни мысли — очищают дух от грязи-эмоций, а другие — пачкают дурными воспоминаниями.Высшему Разуму любопытно посмотреть на душу без одежды, какая она на самом деле, чистая как лотос, или грязная как свинья.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#9 написал: Ирина79
Сегодня, 15:48
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: daytaler
Цитата: Ирина79
Будь по вашему)

Давайте немного пофантазируем и забежим наперёд.Как вы себе представляете свою после смертную судьбу?Неужто и ваши мысли прикреплены к образу блуждающей души меж памятников и покосившихся крестов.Разве ТОТ, кто создал эту планету с таким разнообразием жизни, не создаст разнообразие мыслей для души, покинувшей временное тело?Сознание людей буксующее в страхах, ничего хорошего не выдумает, а тем более о после смертной судьбе.

Вы когда ложитесь спать, ваши мысли разве сводятся к тому, что вы увидите утро еще раз? Мне кажется что нет. В голове мысли, планы, разговор какой то, который вам запал в душу. Вы просто поймите, если настигнет смерть, вас больше никогда не будет. Оглянитесь вокруг сейчас,больше никогда не дотронетесь до любимого предмета, не коснетесь родного человека, не скажите - Прости или Люблю.И напоследок хочу сказать, что не каждый раз мы видим, то что мы хотим увидеть или услышать, а именно чудо. Каждый из нас хочет верить, что есть после Что то, когда наше тело умрет навсегда.
Зарегистрирован: 1.01.2020
#10 написал: daytaler
Сегодня, 16:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Ирина79
когда наше тело умрет навсегда

Весь этот спектакль был задуман для того, чтобы душа научилась прорывать пелену материального разума, который является антиподом мира Бога.Этот мир — призрачнен.Наш мозг запрограммирован на эту трёхмерную реальность, но разве это реальность, которая рассыпается день ото дня, превращаясь в труху.Эта реальность подобна миражу в пустыне, не более.Все святые об этом только и говорили.Не пылью душа сытится, а чувством любви вечной.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:21
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2990|-1)
Публикаций: 1 938
Комментариев: 12 081
Браво! Замечательно! Верю!!! Такие моменты в жизни навсегда остаются в памяти. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#12 написал: daytaler
Сегодня, 16:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Сделано_в_СССР
навсегда остаются в памяти

Да вот не задача — тело не вечно, да и память о теле, тоже временное явление.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#13 написал: Ирина79
Сегодня, 16:44
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Сделано_в_СССР
Браво! Замечательно! Верю!!! Такие моменты в жизни навсегда остаются в памяти. +++

Спасибо. Месяца четыре назад побывала у женщины, которая по словам знакомых видит многое. Сказал что папа стоит рядом со мной( с нами он давно не живет) и маме сон приснился, будто она в автобусе сидит его ждет, а он заходит туда в костюме нарядном и говорит, что ему дальше одному надо. Мы тогда решили, что это было прощание и он умер.
Я спросила после эту женщину
- Думала что бабуля моя придет
Она ответила
- Не всех отпускают к нам, а если много времени прошло возможно ее душа уже переродилась. А вот ваш папа просит у вас прощение.

Цитата: daytaler
Цитата: Сделано_в_СССР
навсегда остаются в памяти

Да вот не задача — тело не вечно, да и память о теле, тоже временное явление.



Цитата: daytaler
Цитата: Ирина79
когда наше тело умрет навсегда

Весь этот спектакль был задуман для того, чтобы душа научилась прорывать пелену материального разума, который является антиподом мира Бога.Этот мир — призрачнен.Наш мозг запрограммирован на эту трёхмерную реальность, но разве это реальность, которая рассыпается день ото дня, превращаясь в труху.Эта реальность подобна миражу в пустыне, не более.Все святые об этом только и говорили.Не пылью душа сытится, а чувством любви вечной.

Вы так утверждаете, как будто достоверно все это знаете. А в чем спор? Не верите в мой рассказ?
Зарегистрирован: 1.01.2020
#14 написал: daytaler
Сегодня, 17:00
+1
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Ирина79
Не верите в мой рассказ?

В рассказ верю, многое видел, чего и в фильмах не усмотришь.Дело не в вашем повествовании, а в мыслях толпы.Люди верят, что душа находится в могиле, в остатках плоти, потому и культ смерти был создан невежественными обывателями для таких же "шариково-борменталевых" - последователей.Разруха в головах.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#15 написал: Ирина79
Сегодня, 17:18
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Публикаций: 1
Комментариев: 7
[quote=daytaler][quote=Ирина79]Не верите в мой рассказ?[/quote]
Люди верят, что душа находится в могиле
Соглашусь с вами. ИХ отпускают к нам иногда.
Зарегистрирован: 1.01.2020
#16 написал: ebegen31
Сегодня, 20:48
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 127
Тогда почему большинство знаков такие простые, утилитарные? Может быть, это затем, чтобы человек сам не умер от страха при виде чего-нибудь "поэффектнее". С другой стороны, многие люди алчут какой-либо связи с умершими близкими, их поддержки, совета, утешения...
Зарегистрирован: 5.10.2012
#17 написал: daytaler
Сегодня, 22:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 433
Цитата: Ирина79
ИХ отпускают к нам иногда.

Можно немножко уточнить?Вы верите в то, что некто держит насильно душу в могиле под землёй, а потом по какой-то причине ненадолго отпускает повидаться с родней?
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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