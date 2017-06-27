Сказал нам жестом - Пока!!!

Ирина79 Просмотров: 872 Комментарии: 17 +16 Сегодня, 12:05 by

История эта произошла на днях, а точнее 31 декабря 2019 г. Немного отступлю от самой истории. Папы моего мужа уже с нами нет 16 лет, ушел внезапно, тромб оторвался - и нет человека. Достойный мужчина, добрый, заботливый семьянин, все в дом. Мой муж, младший сын, но любимый именно отцом был. И когда папы не стало, то сын стал каждое 31 декабря ездить к нему на кладбище, все равно какая погода. В нашей семье это стало ритуалом. Так вот сама история.Встали в 7 утра и решили быстренько съездить, пока народ еще спит и нет пробок. Ехать нам надо было в Дедовск. Места там для захоронения большие, вокруг хвойный лес и даже лежал снег, который в Москве превратился в кашицу. Доехав, вышли из машины, дошли до места, а вокруг тишина, ветра нет и никого из людей еще нет. Как всегда поправили цветы на могилке, а самое важное вот - эти цветы в корзинке были заледенелые. Я на них повесила две шишечки, свекровь протерла фотографию на памятнике, положили конфеты. Словом, все как обычно. Постояли минут 10 и решили ехать назад, и я вслух говорю - Папа, ну мы тогда поехали. И на наших глазах один из цветков из корзины нам махнул головкой в сторону и обратно. Я оглянулась на мужа, он улыбался, потом на свекровь, которая раскрыла рот от увиденного, и я поняла, что не обозналась,они тоже это видели. Молча гуськом мы в быстром темпе потопали к машине. Я позже в машине спросила:- Нам не показалось?Все хором ответили:- Нет.

Ключевые слова: Чудо кладбище прощание авторская история

Другие, подобные истории: