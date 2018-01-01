Предчувствие

Lynx Просмотров: 241 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 18:21 by

Расскажу вам абсолютно реальную историю, которая произошла со мной в 2015 году. Моя любимая свекровь собиралась тогда навестить свою маму и сестру в городе Мариуполь в Украине.Уезжать она должна была в феврале, и за несколько недель до отъезда она пожаловалась мне, что не может избавиться от сладкого запаха на своей коже. Я, к слову, тоже чувствовала, что свекровь пахнет чем-то сладким, мне даже этот запах напомнил церковный ладан и немного фруктовых нот, но решила ничего первая не говорить, вдруг это просто новые духи.Я ещё в тот момент подумала, что так люди начинают пахнуть перед смертью. Но с ужасом отогнала от себя эти мысли!И вот наступил день отъезда, мы приехали проводить нашу маму на поезд. Попрощались, посидели на дорожку, обнялись, все как положено. И в тот момент, когда я обняла свою свекровь, я очень четко поняла: «Она не вернётся!». Это была лишь секундная мысль! Но такая ясная и истинная, что у меня не было в этом никаких сомнений. Мужу я не стала ничего говорить, потому что он бы счёл меня сумасшедшей. Да и другие люди тоже.Свекровь благополучно добралась до Мариуполя без приключений. Отдыхала и наслаждалась теплом, солнцем и начинающейся весной.Прошло 2,5 месяца, была середина мая. И однажды вечером мне звонит брат мужа и говорит, что в Мариуполе маме стало очень плохо, она в больнице, украинские родственники звонят и просят огромную сумму денег, чтобы нашу маму хотя бы начали лечить. Муж в это время был в гараже, а я дома. Естественно, никто ничего толком не может объяснить и сказать, связь с Украиной только по Скайпу, полнейшая неразбериха и страх.Тут мне звонит уже моя сестра, которая помогла выяснить, что и как там, и говорит, что свекровь умерла. У неё случился инсульт. Пока приехала скорая и забрала её в больницу, пока выясняли, кто и как должен оказывать помощь гражданке РФ, драгоценное время было упущено...Вот так вот сработало мое внутреннее чутьё, которое никогда не обманывало меня по-мелочам, типа: «Этот банк точно сегодня не работает, несмотря на то, что сегодня среда». Не обмануло и в этот раз!А я все думаю: «Могла ли я повлиять на её решение не ехать?».

Ключевые слова: Предчувствие свекровь запах смерть

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