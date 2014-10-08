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Истории из жизни

Подборка комментариев. Ложные воспоминания

9oo1oo94oo
Недавно решила выяснить у отца, как называется вкусное блюдо, которое он много раз готовил мне в детстве. Рецепт помню отлично: крепкий чай с большим количеством сахара, сливочным маслом и размоченными сухарями (все в одной кружке). Папа утверждает, что отродясь не слышал о подобной хрени и уж точно не стал бы кормить подобным ребенка. А я даже вкус помню...
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Tadegi
Была у меня такая же фигня. помню отчетливо как в детстве меня с братом один раз родители водили гулять в парк. Мне этот парк очень запал в душу ,и через лет 5 мне захотелось туда вернуться. Мы с папой объездили все парки в городе, но того так и не нашли. да и родители говорили, что не помнят той поездки.
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pushnoiz
Знакомая ситуация, кстати. Мои воспоминания хранят нечто похожее - помню, как в бабушкиной квартире стоит сервант (не в той комнате, где сейчас), и помню, как я открываю нижний ящик, а там - проигрыватель для пластинок и ряд собственно детских пластинок в цветных обложках, помню, как мне нравится ковыряться в этом шкафу и слушать пластинки... И еще знаю, что старшие этого не одобряют, есть ощущение, что мой старший брат должен сей процесс контролировать, ну пластинки ставить, чтоб я, мелкая, не разбила чего ненароком... Поделилась воспоминаниями с бабушкой. Она говорит что этот сервант еще до моего рождения перенесли в другую комнату, а проигрыватель с пластинками стоял там еще когда мой папа был мелким и любил там копошиться... А помню все четко, как обычное воспоминание из детства, с папой об этом не говорила - только с бабушкой.. Вот так вот.
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jarohty
В дошкольном детстве у меня было Знание. Знание состояло в том, что в кладовке (маленькая такая комнатка полтора на полтора метра, я в ней потом Секретную Лабораторию оборудовал, где химичил, печатал фотографии и т.п.) в стене есть заваленное старыми вещами отверстие, закрытое решеткой, в которое может пролезть ребенок. И от этого отверстия в кухню идет ход, заканчивающийся таким же отверстием в стене (в самодельном шкафу, дверью которого служила кухонная дверь). Уверенность в существовании этих двух отверстий и хода между ними была такой абсолютной, что когда (в моем где-то шестилетнем возрасте) мама разобрала хлам в кладовке и этого отверстия там не оказалось -- удивление было близким к шоку. И меня не смущало, что этот ход должен был сначала попасть в туалет к соседям, а затем пройти сквозь наш коридор (такой своего рода объект получался).

А еще я помню парк в Днепропетровске, где были заброшенные аттракционы и летний театр. Мы с мамой там часто бывали, когда приезжали в отпуск в моем раннем детстве и я любил там играть -- лазить по всем этим заброшкам. В один из приездов (год где-то 1988) мы обнаружили, что эта территория обнесена проволокой с красными тряпочками на ней и стоят знаки радиоактивности -- привет из Чернобыля (видимо, померяли, ужаснулись, кинулись дезактивировать, а на заброшки решили не тратить силы и человеко-зиверты). И в тот год мы туда больше не ходили. А в следующий приезд -- я, уже самостоятельный, это место не нашел. Не так, как будто его срыли, а так, как будто его не было вообще. То есть если представить, что это место вырезали, а дыру стянули.
Потом расспрашивал местных (наших родственников), и выяснил во-первых, что про этот парк очень не любят говорить, во-вторых, что такого места они вообще не знают.
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diankarrrizhaya
У меня тоже есть такое воспоминание.
Родилась и росла в поселке, в котором находится военный санаторий, и тогда там что-то строили что ли, и там на строительстве было задействовано много солдат срочников. У меня отец закорефанился с двумя парнями, они к нам на выходных приходили, помогали баню строить. Я с ними мультики диснеевские смотрела, вот как сейчас помню, шла какая-то передача и в конце сказали, что все, заканчивается, и один из них подколол, что и мультиков не будет, а я потом долго обижалась, потому что серьезно поверила. Мышей мультяшных мне в блокноте рисовали. Обедали и ужинали все вместе.
А как-то уже гораздо позже спросила у родителей про них, говорят, что не было такого, и баню нам дядька и местный алкаш строить помогали..
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Umika
тоже было такое, в детстве помню с сестрой играли, любили рисовать всякие рисунки в тетрадь и какая-то родственница нам очень красиво туда рисовала всяких мультях, недавно виделись с сестрой, я вспомнила этот случай, а она говорит, что не было такого, хотя в ее тетрадь рисовали больше, почему я и запомнила...
Или гуляли как-то с парнем по неизвестному ранее району, зашли не туда, я и говорю - нам нужно мимо сгоревшего дома обратно идти, он спрашивает: "Какого еще дома?" Пойдем, говорю, покажу. Идем, я смотрю и глазам не верю: дом целый, на окнах шторы висят...
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Ian4ik
Сейчас вспомнила почему-то. Летом гуляла с коляской в небольшом леске, ну как лесок, так, 3 сосны около дома , наткнулась на классную полянку. Решила показать ее мужу, но так и не нашла ее. Ни в тот день , ни потом.
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loluscha2288
У меня нечто подобное порой бывает. Правда, не ложные воспоминания (с ними вроде бы всё в порядке), а просто очень частый эффект дежавю. То есть, очень часто я могу осознать, что всё это уже было, что я всё это помню и могу со 100% вероятностью сказать, что будет дальше (как-то раз мне это даже помогло на диф.зачёте. Я просто неожиданно вспомнил, как я отвечал на этот же вопрос, заданный преподом). В общем, очень странное ощущение. Ещё бывает. Даже не знаю, как это назвать... В общем, после того, как просыпаюсь, перед глазами появляется нечто вроде экрана от телефона (только не цветной). И на нём мелькают различные лица, действия... Всё это длится всего несколько секунд, но событий там умещается намного больше. Тоже довольно странное явление, благо, ничего мистического пока с этим связано не было. Ах да, последнее явление чаще всего появляется после сонного паралича.
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Вчера, 10:25 by ЛетягаПросмотров: 900Комментарии: 21
+24

Ключевые слова: Ложные воспоминания детство родители бабушка парк

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 12:14
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 505
Печеньки в чае или молоке - сытная тюря получалась.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Jako tako
Вчера, 12:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Kreisleiter13
Печеньки в чае или молоке - сытная тюря получалась.

Печеньки в молоке, «мороженка» из сметаны с сахаром, хлеб с маслом и вареньем - сладкое меню 90-х.. ))
Пытаюсь каждый раз вспомнить, было ли у меня подобное ложное воспоминание, и пока не могу. Хотя должно быть, зная мою странную и дырявую память.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 13:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 505
Цитата: Jako tako
Цитата: Kreisleiter13
Печеньки в чае или молоке - сытная тюря получалась.

Печеньки в молоке, «мороженка» из сметаны с сахаром, хлеб с маслом и вареньем - сладкое меню 90-х.. ))
Пытаюсь каждый раз вспомнить, было ли у меня подобное ложное воспоминание, и пока не могу. Хотя должно быть, зная мою странную и дырявую память.

Печеньки в молоке или чае помню ещё с конца 80-х. Вами перечисленное тоже хорошо помнится.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Tengu
Вчера, 14:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 265
Интересное сочетание: очень не любят говорить об этом парке - и вообще не в курсе, что он был.

То есть говорят, что парка не было, но злятся, что расспрашивают?

При этом сама эта история про флажки, опасности радиации… она какая-то странная. Интересно, мама автора помнит такое?
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: Jako tako
Вчера, 14:56
+1
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Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Kreisleiter13
Печеньки в молоке или чае помню ещё с конца 80-х. Вами перечисленное тоже хорошо помнится.

Я 86 г.р., но уверена, что ещё моих родителей таким кормили.
У меня бабушка, например, пудингом называла обычную холодную манную кашу, политую вареньем. Такое блюдо подавали в столовых.
Простите за флуд, закругляюсь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Arhip
Вчера, 16:42
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1888|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 862
У меня в районе стояла избушка. Такая обычная бревенчатая одноэтажная избушка посреди высоток. Часто проходил мимо нее, даже вывеску на ней помню - "ТАСС". Что такое ТАСС я тогда не знал и придумать никак не мог. Несколько лет назад прошел мимо тех мест - избушки нет. Ну это еще можно объяснить - снесли, но вот никто из знакомых избушку тоже не помнят.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: Wasp
Вчера, 17:15
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 356
сложно серьезно говорить о ложных воспоминаниях как о чем-то мистическом, по крайней мере во многих ситуациях.
если воспоминания очень ранние, то вполне может быть следствие работы детского воображения, либо искажение по прошествие стольких лет.
Зарегистрирован: 9.09.2013
    
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 18:57
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 302
У меня в школе была первая любовь, но как то не получилось, не сложилось дальше. Она в институт, я на работу, а потом в армию. Спустя три десятка лет нашёл ее фиг знает где. Замужем, два сына, все отлично. Созвонились. Пару лет трещали на одноклассниках. Она абсолютно ничего не помнит, даже, относительно ее, значимых вещей. Но тут, может быть, девичья память сыграла главную роль или нарочитая демонстративность. Но она явно мне выдавала ответы в плане: "да ладно, этого не было...". Уж не буду пикантных подробностей рассказывать.
И вторая странность. Я периодически наведывался в свое время к родственникам в Сергиев Посад, от вокзала шел к их дому одним путем, добирался за пятнадцать минут спокойным пешим шагом. И как-то батя мой решил съездить к ним. Я ему рассказал, как добраться коротким путем, даже написал на листе бумаги весь путь с основными ориентирами. Он этим путем шел два часа. Был недоволен, когда вернулся. Я специально с этим же листком специально поехал, чтобы проверить... . Шел полтора часа ускоренным шагом. Был удивлен, потому что несколько раз раньше замерял этот путь пятнадцатиминутным интервалом по часам. До сих пор не могу понять, как, черт возьми... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: Фингал
Вчера, 19:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Цитата: Eifersucht
До сих пор не могу понять, как, черт возьми...


пройдите данный путь вместе - в качестве научного эксперимента
может он шел совсем по другому, несмотря на письменную подсказку
в незнакомом месте - сбиться с пути и уйти не туда легче простого

Цитата: Jako tako
У меня бабушка, например, пудингом называла обычную холодную манную кашу, политую вареньем


а это не гурьевская каша?
в советском варианте упрощенном

как и советский салат оливье - заметно отличается от оригинала в сторону упрощения
Зарегистрирован: 11.08.2019
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:51
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 505
Цитата: Arhip
Что такое ТАСС я тогда не знал и придумать никак не мог.

ТАСС - это то что уполномочено заявить. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#11 написал: Фингал
Вчера, 19:58
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Цитата: Kreisleiter13
ТАСС - это то что уполномочено заявить.



вот еще странность или я недостаточно хорошо знаю русский язык

ТАСС - телеграфное агентство, то есть оно
но «ТАСС уполномочен заявить…» — советский многосерийный художественный фильм,
то есть - он
Зарегистрирован: 11.08.2019
#12 написал: Jako tako
Вчера, 22:21
+2
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Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Фингал

а это не гурьевская каша?
в советском варианте упрощенном

как и советский салат оливье - заметно отличается от оригинала в сторону упрощения

Я думаю, все же нет.
Гурьевская каша - это довольно роскошное блюдо на Рождество.
А «пудинг» из той столовой - это обычная манная каша, которая наверняка оставалась с завтраков. И которую нужно было куда-то деть.
Это как например сегодня вечером на базе отдыха вас кормят мясом с вареным картофелем. А на следующий день в обед почему-то дают картофельную запеканку с мясом. smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#13 написал: Arhip
Вчера, 22:29
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1888|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 862
Цитата: Jako tako
А «пудинг» из той столовой - это обычная манная каша, которая наверняка оставалась с завтраков. И которую нужно было куда-то деть.
Это как например сегодня вечером на базе отдыха вас кормят мясом с вареным картофелем. А на следующий день в обед почему-то дают картофельную запеканку с мясом


Это как в Ашане - лежит свежее мясо, через неделю его продают уже как фарш, через пару недель готовят пирожки и чебуреки
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#14 написал: N NN
Вчера, 22:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
У меня ложных детских воспоминания много. Но это потому что я сны в детстве не всегда различала с реальностью. Только после поняла, что часть "воспоминаний" - это запомнившиеся сны, которые были похожи на реальность, даже при условии невероятности.
Зарегистрирован: 23.01.2022
#15 написал: Jako tako
Вчера, 22:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Arhip

Это как в Ашане - лежит свежее мясо, через неделю его продают уже как фарш, через пару недель готовят пирожки и чебуреки

Именно. Или курица на гриле катается…
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#16 написал: Arhip
Вчера, 23:00
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1888|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 862
Цитата: Jako tako
Именно. Или курица на гриле катается…


С курицей помню вообще весело было. Зашел в Ашан, хотел куриные ноги купить. Лежат они такие смирно в холодильнике в целлофан запакованные. Висит ценник 250 р / кг. (ну цены приблизительные привожу) Беру одну упаковку и читаю на наклейке - 900 г. 35 р. Беру другую - она уже 38 рублей. Беру третью - она вообще 31 рубль.
Думаю что за фигня. Побежал к сканеру. И сканер показывает именно ту цену, что на наклейках написана. Я все три упаковке на кассу потащил, думаю - прокатит или нет? Прокатило. Почти 3 кг купил за 100 рублей.
Потом через месяц зашел - там уже такой халявы не было. Видать накосорезил кто-то с ценниками. Я два часа чек изучал - поверить не мог. А ноги нормальные были, не лежалые. Надо было больше брать.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#17 написал: Jako tako
Вчера, 23:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Arhip

С курицей помню вообще весело было. Зашел в Ашан, хотел куриные ноги купить. Лежат они такие смирно в холодильнике в целлофан запакованные. Висит ценник 250 р / кг. (ну цены приблизительные привожу) Беру одну упаковку и читаю на наклейке - 900 г. 35 р. Беру другую - она уже 38 рублей. Беру третью - она вообще 31 рубль.
Думаю что за фигня. Побежал к сканеру. И сканер показывает именно ту цену, что на наклейках написана. Я все три упаковке на кассу потащил, думаю - прокатит или нет? Прокатило. Почти 3 кг купил за 100 рублей.
Потом через месяц зашел - там уже такой халявы не было. Видать накосорезил кто-то с ценниками. Я два часа чек изучал - поверить не мог. А ноги нормальные были, не лежалые. Надо было больше брать.

Ничего себе аттракцион! И лотерейного билета не надо..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#18 написал: odinokiy putnik
Вчера, 23:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 296
Цитата: Фингал

вот еще странность или я недостаточно хорошо знаю русский язык

ТАСС - телеграфное агентство, то есть оно
но «ТАСС уполномочен заявить…» — советский многосерийный художественный фильм,
то есть - он

ТАСС - Телеграфное Агентство Советского Союза, а фильм - это фильм сам по себе.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#19 написал: Wasp
Вчера, 23:24
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 356
Цитата: N NN
У меня ложных детских воспоминания много. Но это потому что я сны в детстве не всегда различала с реальностью. Только после поняла, что часть "воспоминаний" - это запомнившиеся сны, которые были похожи на реальность, даже при условии невероятности.

Такое и у взрослых имеет место быть. Даже если не говорить о употреблении различных психоактивных веществ, то как минимум периоды стрессов и нервного напряжения могут на это влиять. Так что тема очень интересная для обсуждений.
Зарегистрирован: 9.09.2013
    
#20 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 09:59
+1
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 550
Думаю, некоторые воспоминания вполне можно объяснить: это действительно было, просто в другой момент времени, но в голове а давностью перемешалось и в вылилось в этот эффект. Например, история про солдат-срочников и баню. М.б. они реально помогали что-то строить, но не баню.

Некоторые истории явно просто детское воображение или сон, запечатлевшееся как "воспоминание". Типа прохода в "секретную лабораторию" с кухни.

Но феномен этот всегда вызывает легкие страх, когда читаешь эти подборки)
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#21 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (245|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 210
Ого! Интересная подборка, реально читать страшно. Неизвестно что из наших воспоминаний правда, а что нет +++
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
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