Подборка комментариев. Ложные воспоминания

Летяга Просмотров: 900 Комментарии: 21 +24 Вчера, 10:25 by

Недавно решила выяснить у отца, как называется вкусное блюдо, которое он много раз готовил мне в детстве. Рецепт помню отлично: крепкий чай с большим количеством сахара, сливочным маслом и размоченными сухарями (все в одной кружке). Папа утверждает, что отродясь не слышал о подобной хрени и уж точно не стал бы кормить подобным ребенка. А я даже вкус помню...Была у меня такая же фигня. помню отчетливо как в детстве меня с братом один раз родители водили гулять в парк. Мне этот парк очень запал в душу ,и через лет 5 мне захотелось туда вернуться. Мы с папой объездили все парки в городе, но того так и не нашли. да и родители говорили, что не помнят той поездки.Знакомая ситуация, кстати. Мои воспоминания хранят нечто похожее - помню, как в бабушкиной квартире стоит сервант (не в той комнате, где сейчас), и помню, как я открываю нижний ящик, а там - проигрыватель для пластинок и ряд собственно детских пластинок в цветных обложках, помню, как мне нравится ковыряться в этом шкафу и слушать пластинки... И еще знаю, что старшие этого не одобряют, есть ощущение, что мой старший брат должен сей процесс контролировать, ну пластинки ставить, чтоб я, мелкая, не разбила чего ненароком... Поделилась воспоминаниями с бабушкой. Она говорит что этот сервант еще до моего рождения перенесли в другую комнату, а проигрыватель с пластинками стоял там еще когда мой папа был мелким и любил там копошиться... А помню все четко, как обычное воспоминание из детства, с папой об этом не говорила - только с бабушкой.. Вот так вот.В дошкольном детстве у меня было Знание. Знание состояло в том, что в кладовке (маленькая такая комнатка полтора на полтора метра, я в ней потом Секретную Лабораторию оборудовал, где химичил, печатал фотографии и т.п.) в стене есть заваленное старыми вещами отверстие, закрытое решеткой, в которое может пролезть ребенок. И от этого отверстия в кухню идет ход, заканчивающийся таким же отверстием в стене (в самодельном шкафу, дверью которого служила кухонная дверь). Уверенность в существовании этих двух отверстий и хода между ними была такой абсолютной, что когда (в моем где-то шестилетнем возрасте) мама разобрала хлам в кладовке и этого отверстия там не оказалось -- удивление было близким к шоку. И меня не смущало, что этот ход должен был сначала попасть в туалет к соседям, а затем пройти сквозь наш коридор (такой своего рода объект получался).А еще я помню парк в Днепропетровске, где были заброшенные аттракционы и летний театр. Мы с мамой там часто бывали, когда приезжали в отпуск в моем раннем детстве и я любил там играть -- лазить по всем этим заброшкам. В один из приездов (год где-то 1988) мы обнаружили, что эта территория обнесена проволокой с красными тряпочками на ней и стоят знаки радиоактивности -- привет из Чернобыля (видимо, померяли, ужаснулись, кинулись дезактивировать, а на заброшки решили не тратить силы и человеко-зиверты). И в тот год мы туда больше не ходили. А в следующий приезд -- я, уже самостоятельный, это место не нашел. Не так, как будто его срыли, а так, как будто его не было вообще. То есть если представить, что это место вырезали, а дыру стянули.Потом расспрашивал местных (наших родственников), и выяснил во-первых, что про этот парк очень не любят говорить, во-вторых, что такого места они вообще не знают.У меня тоже есть такое воспоминание.Родилась и росла в поселке, в котором находится военный санаторий, и тогда там что-то строили что ли, и там на строительстве было задействовано много солдат срочников. У меня отец закорефанился с двумя парнями, они к нам на выходных приходили, помогали баню строить. Я с ними мультики диснеевские смотрела, вот как сейчас помню, шла какая-то передача и в конце сказали, что все, заканчивается, и один из них подколол, что и мультиков не будет, а я потом долго обижалась, потому что серьезно поверила. Мышей мультяшных мне в блокноте рисовали. Обедали и ужинали все вместе.А как-то уже гораздо позже спросила у родителей про них, говорят, что не было такого, и баню нам дядька и местный алкаш строить помогали..тоже было такое, в детстве помню с сестрой играли, любили рисовать всякие рисунки в тетрадь и какая-то родственница нам очень красиво туда рисовала всяких мультях, недавно виделись с сестрой, я вспомнила этот случай, а она говорит, что не было такого, хотя в ее тетрадь рисовали больше, почему я и запомнила...Или гуляли как-то с парнем по неизвестному ранее району, зашли не туда, я и говорю - нам нужно мимо сгоревшего дома обратно идти, он спрашивает: "Какого еще дома?" Пойдем, говорю, покажу. Идем, я смотрю и глазам не верю: дом целый, на окнах шторы висят...Сейчас вспомнила почему-то. Летом гуляла с коляской в небольшом леске, ну как лесок, так, 3 сосны около дома , наткнулась на классную полянку. Решила показать ее мужу, но так и не нашла ее. Ни в тот день , ни потом.У меня нечто подобное порой бывает. Правда, не ложные воспоминания (с ними вроде бы всё в порядке), а просто очень частый эффект дежавю. То есть, очень часто я могу осознать, что всё это уже было, что я всё это помню и могу со 100% вероятностью сказать, что будет дальше (как-то раз мне это даже помогло на диф.зачёте. Я просто неожиданно вспомнил, как я отвечал на этот же вопрос, заданный преподом). В общем, очень странное ощущение. Ещё бывает. Даже не знаю, как это назвать... В общем, после того, как просыпаюсь, перед глазами появляется нечто вроде экрана от телефона (только не цветной). И на нём мелькают различные лица, действия... Всё это длится всего несколько секунд, но событий там умещается намного больше. Тоже довольно странное явление, благо, ничего мистического пока с этим связано не было. Ах да, последнее явление чаще всего появляется после сонного паралича.

Ключевые слова: Ложные воспоминания детство родители бабушка парк

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