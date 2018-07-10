Сон или призрак

vikki z Просмотров: 314 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:56 by

Я очень часто читаю в комментариях, что люди не могут помнить, когда они были совсем маленькими. На самом деле это полный бред. Наоборот, можно не помнить, что было год назад, а самые яркие воспоминания - они как раз остаются из детства под сердцем.Вот это воспоминание до сих пор сидит где-то внутри. Мне было 6 и мы жили с мамой и папой в однокомнатной квартире. Как сейчас помню расположение диванов. Папа в то время уезжал в город учиться. Жили мы в небольшом, но красивом посёлке, на границе с Финляндией. Мы с мамой оставались вдвоём. Обычно мы любили с мамой лежать на диване, что находился у окна, смотреть кадры из диафильма на потолке , что в детстве считалось просто роскошью. Мама читала сказки. А в ту ночь я почему-то спала одна и на диване, который находился недалеко у входной двери. Квартирка небольшая была, поэтому все было достаточно близко. Я помню как сейчас, что на мне была ярко-жёлтая майка. Проснулась я от того, что включился в коридоре свет. И прямо по коридору ходила старуха. Конечно, подробности внешности я не вспомню, но точно помню, что она была седая, а волосы убраны в платок, юбка красная вроде бы, длинная. Я смотрела на неё и молчала, потому что ничего не могла произнести. Она поднесла палец к губам, чтоб я молчала. И помню точно - стал чернеть потолок прям по нарастающей. Часто приведения и призраки приходят к детям, потому что они не осознают толком, что происходит. Ну я точно помню, что мне было страшно но я сидела и смотрела. Утром я проснулась вся мокрая. Мама бегала с градусником, думала, у меня жар. Я проснулась с ужасным страхом. Потом со временем я спросила у мамы, помнит ли она тот случай, она сказала что да, помнит, что я в поту проснулась, она думала, что заболела, но температуры не было. До сих пор кажется, что это точно был не сон. Это, пожалуй, было самое жуткое что я видела.

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