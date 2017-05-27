Мои ложные воспоминания

Маленькая девочка плачет в темноте

Злая соседка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

Olivia Rey Просмотров: 96 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 04:37 by

Всем привет! Меня зовут Оливия, и сегодня я поделюсь с вами моими ложными воспоминаниями...Помню, когда мне было года 3 - 4 года, к нам приезжала моя тётя. Она приносила с собой флешку для магнитофона. Я отчётливо помню, как всё время просила включить песню "Маленькая девочка". Да что там? Я даже слова её помню:Ещё вспоминаю, что пел её какой-то там Мартин. Из внешнего вида помню, что волосы были до плеч и кудрявые.Потом тётя перестала приезжать. Я как-то даже внимания не обратила. Недавно вспомнила и решила спросить у матери, помнит ли она мою тётю и ту самую песню, на что получила ответ: "Да, тётю твою помню, а про песню — впервые слышу". Я попросила номер тётки и решила позвонить ей и узнать. Всё-таки девушка еще молодая. И что же вы думаете? Ни флешки, ни Мартина, ни "Малeнькой девочки" НЕ БЫЛО!Что это за фигня была?!Когда мне было примерно лет 8, у нас была соседка. Она меня и мою подругу ненавидела. Помню случай, когда я и моя подруга летом развлекались на улице. Ну как развлекались? Танцевали, подпевали музыке из магнитофона. И тут соседка как закричит на нас: мол, выключите вашу музыку, у меня башка болит. Ну мы, конечно, послушались, а потом слышим, как она дочке своей говорит: "Можешь играть, я этих уродок прогнала".Недавно вспоминали за столом смешные случаи, ну я и рассказала. На меня посмотрели, как на сумасшедую и сказали, что такой соседки у нас не было никогда.Что ж, на этом всё. Всем спасибо за внимание, ваша Оливия.

Ключевые слова: Ложные воспоминания детство песенка музыка дети авторская история

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