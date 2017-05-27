Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мои ложные воспоминания

Всем привет! Меня зовут Оливия, и сегодня я поделюсь с вами моими ложными воспоминаниями...

Маленькая девочка плачет в темноте


Помню, когда мне было года 3 - 4 года, к нам приезжала моя тётя. Она приносила с собой флешку для магнитофона. Я отчётливо помню, как всё время просила включить песню "Маленькая девочка". Да что там? Я даже слова её помню:
Маленькая девочка помнит о тебе,
Маленькая девочка плачет в темноте.
Ещё вспоминаю, что пел её какой-то там Мартин. Из внешнего вида помню, что волосы были до плеч и кудрявые.
Потом тётя перестала приезжать. Я как-то даже внимания не обратила. Недавно вспомнила и решила спросить у матери, помнит ли она мою тётю и ту самую песню, на что получила ответ: "Да, тётю твою помню, а про песню — впервые слышу". Я попросила номер тётки и решила позвонить ей и узнать. Всё-таки девушка еще молодая. И что же вы думаете? Ни флешки, ни Мартина, ни "Малeнькой девочки" НЕ БЫЛО!
Что это за фигня была?!

Злая соседка


Когда мне было примерно лет 8, у нас была соседка. Она меня и мою подругу ненавидела. Помню случай, когда я и моя подруга летом развлекались на улице. Ну как развлекались? Танцевали, подпевали музыке из магнитофона. И тут соседка как закричит на нас: мол, выключите вашу музыку, у меня башка болит. Ну мы, конечно, послушались, а потом слышим, как она дочке своей говорит: "Можешь играть, я этих уродок прогнала".

Недавно вспоминали за столом смешные случаи, ну я и рассказала. На меня посмотрели, как на сумасшедую и сказали, что такой соседки у нас не было никогда.

Что ж, на этом всё. Всем спасибо за внимание, ваша Оливия.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:37
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:37 by Olivia ReyПросмотров: 96Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Ложные воспоминания детство песенка музыка дети авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Artanela
Сегодня, 05:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 126
Ох уж эти фантазии..)
Зарегистрирован: 27.05.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.