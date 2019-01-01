Прощание во сне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37

Причина: Изменён раздел.

byssinkka Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:37 by

Ситуация произошла с моим отцом, году в 2016 - 2017, точно уже не помню.Мы строили свой дом в прекрасном поселке, это даже идет как мини-городок. Когда строят дом и еще нет забора, или же хозяева переживают за строительные материалы и вообще обстановку ночью на участке, то нанимают сторожа, который там находится круглосуточно, следит за порядком.Вот и у нас был такой сторож, я его ни разу не видела, к сожалению, так как училась и мы жили в квартире в городе, и я не ездила туда, просто не за чем было. И вот однажды узнаю я, что этот сторож умер у нас на участке в своем маленьком деревянном домике, в котором обитал все время. Умер он от алкоголя. И представляете, каково было мое состояние, какие мысли... что он не даст нам спокойно жить потом, что его душа теперь привязана на нашем участке, и т.д. и т.п...И вот мы уже живем в доме, все тихо, страхи отходят на задний план. И в один из вечеров папа говорит, что ему приснился сон, как этот сторож стоит у ворот, машет папе, говорит ему "Спасибо за все" и уходит, сказал еще, что беспокоить не будет, что у него все хорошо. Тут мы упали с мамой и даже успокоились через время, зная, что с его душой все в порядке и он оставил нас.Вот такая вот история.

Ключевые слова: Прощание сон страх дом авторская история

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