Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Сонный паралич

На днях сонный паралич словила. Обычно они происходили со мной при сне на спине. Это были всякие мерзкие кошмары.

Например, однажды я проснулась, посмотрела на часы. Было 11. Слева в постели под одеялом лежал муж на боку, спиной ко мне. Я повернулась набок и обняла его, но что-то пошло не так. Он стал всасывать мою руку ртом. Я не могла ее выдернуть. Он перевернулся на спину и я поняла, что это кто-то в теле моего мужа. У него не моргают глаза и смотрят в потолок, а вместо рта какая-то зубастая дыра, типа как у червей, и рука моя туда все глубже всасывается. Я пыталась кричать, но было бессмысленно. Я потеряла способность двигаться. Но это нечто всасывало мою руку и тянуло тело к себе. Наконец, получилось захрипеть, я увидела часы. Они все так же показывали одиннадцать, а мужа не было. Он был на работе.

В другой раз мне снилось, что я раз за разом снимаю с головы шапку, а она все ещё остаётся на месте и наползает на глаза. При этом я вижу часы на стене. Вижу, как меняются минуты и кружится кружочек секунд (электронные с анимацией). А потом я вовсе перестала иметь возможность дотянуться руками до шапки, а она стала сползать все ниже по лицу и закрывать нос и рот, перекрывать воздух. Я поняла, что это чёртов сон и надо себя разбудить, но как? Я решила крикнуть и разбудить новорожденного сына, чтобы он разбудил меня своим плачем. Через кучу попыток получилось как-то громко охнуть и захрипеть, и сын заплакал. Шапка пропала.

Много такого было. Но на днях уровень страха перебил все рекорды.
Я словила паралич, лёжа на животе полубоком, согнув руку и ногу. Примечательно, что перед этим мне снилось, что я в мотоциклетном шлеме. Что мне жарко, душно и хочется его снять, но никак не расстегнуть застежку под подбородком. Видимо, кислородное голодание спровоцировало дальнейшее развитие событий.

Утром я отправила сына в школу и уснула на его диване. Вдруг слышу его голос: «Я хочу спать,» - сказал он из моей спальни. Я решила, что я не отправила его в школу, а тупо уснула на диване и проспала, а он шатается по квартире сонный. Но тут я вспомнила, что относила ему к школе лыжи. Значит, ребёнок в школе! Кто же в спальне? Я скосила глаза на окно, а там темнота. Я вспомнила, что ложилась подремать, когда уже рассвело. Все это время я не могла двигаться. Тут из комнаты вышел сын с двумя какими-то ребятами. Я четко поняла, что мне это снится! Это не может быть явью! Они прошли мимо дивана в сторону кухни. Поняв, что это паралич я попыталась издать звук, но ОН услышал!!!

Они все трое повернулись ко мне, а у них были только глаза, а все остальное лицо словно заблюрено, размазано, не имеет черт. Только глаза моего сына на теле моего сына, которое не имеет лица. И он смотрит мне в глаза. Я прекрасно осознаю, что это сон! Просто сон и это неправда, а они трое стали медленно подходить ко мне, не поднимая ног от пола. Как на лыжах, но короткими медленными шагами.

Я смотрю ему в глаза и мысленно говорю: «Это сон!! Это сон.»
А он говорит своим друзьям:

- Нет, она не спит. Это не сон, - и они ползут ко мне, перелезают через подлокотник дивана, не прекращая смотреть мне прямо в глаза.

Вот тут я окончательно сдрейфила. Я пыталась махнуть на них рукой, но она была скрючена в том положении, в котором лежала. А потом упала на диван и я больше не могла двигать ничем. А они ползли ко мне и говорили, что это не сон. Сука. Кто-то в обличии моего сына. И намерения были совсем не добрые.

Я зажмурила глаза и стала повторять себе: «Это сонный паралич! Надо спокойно и глубоко дышать! Это сонный паралич!» - и тут совсем трындец.
Я почувствовала, что диван сотрясается, вокруг моего тела словно бегал кто-то тяжёлый очень быстрыми шагами. Как собака или огромный кот, или я не знаю кто. Я стала думать: «Это моя собака бегает. Это сон.»

Получилось наладить дыхание и все резко стихло. Я открыла глаза и увидела, что за окном светло. Муж спал в соседней комнате. Собаки спали с ним. На диване никого не было, кроме меня.


Автор - 2ruki2nogi.
Источник.

Вчера, 08:45 by ЛетягаПросмотров: 657Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Сонный паралич кошмар сон сын шапка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 09:14
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2877|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 878
Какой ужас! Ничего себе, автор триллеры целые успевает пережить, как то, уже давно, были у меня СП, но максимум там по спине гладили или голоса из другой комнаты, а тут прямо жестко кроет. НС в порядок привести и высыпаться +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Ель
Вчера, 11:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 173
Весело.Так и поседеть можно.... И это мог быть и совсем не сон......
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: Yasna
Вчера, 12:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 44
Ловила и я СП, только очень лайтово - просто двигаться не могла, а вокруг не было ни звука, была одна в квартире.
Автору сочувствую
Зарегистрирован: 4.01.2022
#4 написал: Talisha
Вчера, 14:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2057|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 243
Сонный паралич - это выбросы в астрал с неполным отделением от тела. Когда астрал уже видишь, а тело уже не слушается. Тут либо до конца выйти из него, но смысла нет, либо расслабиться, подышать и заснуть. Паника усугубляет. Как в Гарри Поттере помните, про лианы, которые душили, когда ты сопротивляешься и отпускали, когда расслабляешься.
И очень важный момент! Если выкидывает в низкочастотные слои астрала, с пугающими сущностями, надо срочно менять образ жизни, повышаться по вибрациям, уходить с этого уровня. Иначе высосут
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Ель
Вчера, 20:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 173
Причем здесь астрал ? К месту и не к месту приплетают. День рождение в зале, зашел в спальню, (гораздо тише) прилег на кровать , минут 5 полежать, глаза не закрывал ! Вдруг дыхание становится очень поверхностным, и явная нехватка воздуха, и самое страшное, ни пошевелить руками, ни ногами не могу. Крикнуть тоже.. Минуты 4 наслаждался..... И как они тянулись...И почувствовал свои пальцы, Как энергия с правой руки перетекала на левую, и наоборот, по желанию. Напрягаешь чуть средний. палец левой, на правой как волной в тот же средний палец ударяет. Прям как в воде.Прямая связь. Очень необычно. Так же резко все закончилось. Домовых не видел :-) (в этот раз).
Зарегистрирован: 19.05.2020
#6 написал: serg-kil-inc
Вчера, 23:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 997
Жутко.
Я вот склоняюсь к мысли, что это не сон и не сонный паралич. Тоже переживал подобное. Особенно весело, когда ловишь эффект "сон внутри сна": когда проснулся, встал, начал заниматься чем-то в изменённом мире (а то, что он изменённый, замечаешь потом), и вдруг моргаешь - и обнаруживаешь себя всё ещё лежащим на кровати. И так раз пять. И всё это время кто-то стоит рядом.
Часто было, что ощущал кошачьи шаги за спиной по кровати, слышал мурчание и чувствовал прикосновения шерсти, но там, где я спал не было кошек. Только несколько мной похороненных неподалёку. Если я их видел, то они всегда были в образе этих умерших кошек.
Лишь однажды я испытал нечто вроде эйфории в этом состоянии. Оно гладило меня по голове. И было так тепло и приятно... А потом только паническиский ужас.
В общем, это происходило на ночных дежурствах в довольно сознательном возрасте. После перестройки здания перестало.
Хз, связано ли это с моей башкой - или с местом, где я был? Я склоняюсь ко второму.
Зарегистрирован: 23.08.2010
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.