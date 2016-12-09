Сонный паралич

Летяга Просмотров: 657 Комментарии: 6 +11 Вчера, 08:45 by

На днях сонный паралич словила. Обычно они происходили со мной при сне на спине. Это были всякие мерзкие кошмары.Например, однажды я проснулась, посмотрела на часы. Было 11. Слева в постели под одеялом лежал муж на боку, спиной ко мне. Я повернулась набок и обняла его, но что-то пошло не так. Он стал всасывать мою руку ртом. Я не могла ее выдернуть. Он перевернулся на спину и я поняла, что это кто-то в теле моего мужа. У него не моргают глаза и смотрят в потолок, а вместо рта какая-то зубастая дыра, типа как у червей, и рука моя туда все глубже всасывается. Я пыталась кричать, но было бессмысленно. Я потеряла способность двигаться. Но это нечто всасывало мою руку и тянуло тело к себе. Наконец, получилось захрипеть, я увидела часы. Они все так же показывали одиннадцать, а мужа не было. Он был на работе.В другой раз мне снилось, что я раз за разом снимаю с головы шапку, а она все ещё остаётся на месте и наползает на глаза. При этом я вижу часы на стене. Вижу, как меняются минуты и кружится кружочек секунд (электронные с анимацией). А потом я вовсе перестала иметь возможность дотянуться руками до шапки, а она стала сползать все ниже по лицу и закрывать нос и рот, перекрывать воздух. Я поняла, что это чёртов сон и надо себя разбудить, но как? Я решила крикнуть и разбудить новорожденного сына, чтобы он разбудил меня своим плачем. Через кучу попыток получилось как-то громко охнуть и захрипеть, и сын заплакал. Шапка пропала.Много такого было. Но на днях уровень страха перебил все рекорды.Я словила паралич, лёжа на животе полубоком, согнув руку и ногу. Примечательно, что перед этим мне снилось, что я в мотоциклетном шлеме. Что мне жарко, душно и хочется его снять, но никак не расстегнуть застежку под подбородком. Видимо, кислородное голодание спровоцировало дальнейшее развитие событий.Утром я отправила сына в школу и уснула на его диване. Вдруг слышу его голос: «Я хочу спать,» - сказал он из моей спальни. Я решила, что я не отправила его в школу, а тупо уснула на диване и проспала, а он шатается по квартире сонный. Но тут я вспомнила, что относила ему к школе лыжи. Значит, ребёнок в школе! Кто же в спальне? Я скосила глаза на окно, а там темнота. Я вспомнила, что ложилась подремать, когда уже рассвело. Все это время я не могла двигаться. Тут из комнаты вышел сын с двумя какими-то ребятами. Я четко поняла, что мне это снится! Это не может быть явью! Они прошли мимо дивана в сторону кухни. Поняв, что это паралич я попыталась издать звук, но ОН услышал!!!Они все трое повернулись ко мне, а у них были только глаза, а все остальное лицо словно заблюрено, размазано, не имеет черт. Только глаза моего сына на теле моего сына, которое не имеет лица. И он смотрит мне в глаза. Я прекрасно осознаю, что это сон! Просто сон и это неправда, а они трое стали медленно подходить ко мне, не поднимая ног от пола. Как на лыжах, но короткими медленными шагами.Я смотрю ему в глаза и мысленно говорю: «Это сон!! Это сон.»А он говорит своим друзьям:- Нет, она не спит. Это не сон, - и они ползут ко мне, перелезают через подлокотник дивана, не прекращая смотреть мне прямо в глаза.Вот тут я окончательно сдрейфила. Я пыталась махнуть на них рукой, но она была скрючена в том положении, в котором лежала. А потом упала на диван и я больше не могла двигать ничем. А они ползли ко мне и говорили, что это не сон. Сука. Кто-то в обличии моего сына. И намерения были совсем не добрые.Я зажмурила глаза и стала повторять себе: «Это сонный паралич! Надо спокойно и глубоко дышать! Это сонный паралич!» - и тут совсем трындец.Я почувствовала, что диван сотрясается, вокруг моего тела словно бегал кто-то тяжёлый очень быстрыми шагами. Как собака или огромный кот, или я не знаю кто. Я стала думать: «Это моя собака бегает. Это сон.»Получилось наладить дыхание и все резко стихло. Я открыла глаза и увидела, что за окном светло. Муж спал в соседней комнате. Собаки спали с ним. На диване никого не было, кроме меня.Автор - 2ruki2nogi.

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