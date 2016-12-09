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Истории из жизни

Здрасьте, Людмила Прокофьевна!

Этим летом сподобилась наконец поехать на встречу одноклассников. Нашла контакты одной девчонки, мы лет 15 не виделись и не слышались. Созвонились и так обрадовались друг другу, что поняли - надо как следует пообщаться. Она предложила приехать сначала к ней, переночевать, а потом вместе отправиться на малую родину. Мы обе живём далеко от места, где родились и учились.

У неё дом в Подмосковье, сами с мужем строили. Участок у небольшого леса, обычный такой посёлок с частными домами. У кого большой коттедж, у кого попроще. Но все постройки относительно новые, не старше 10 лет.

Приехала, наговорились мы с ней вдоволь, пошла я спать. В доме нас было трое - она с мужем и я, дети у бабушки в городе ночевали.

Среди ночи я пару раз сквозь сон видела, как кто-то ходит по комнате, слышала шуршание одежды. Мне казалось, это женщина, почему-то строгая, в тёмной одежде, и зовут её почему-то Людмила Прокофьевна (как героиню Фрейндлих в "Служебном романе"). Не спрашивайте, сама не знаю почему так - именно это имя всплыло в сознании, когда силуэт топал рядом с моей кроватью. Страшно не было, подумала, что это сон.

Наутро почти всё забыла, было много хлопот. Съездили удачно, встретились, вернулись обратно.

На днях звоню ей, она снова зовёт в гости, и тут вспоминаю тот "сон" и решаю пошутить:

- Кстати, ты в курсе, у тебя там домовой-женщина?

Она не дослушав говорит:

- Ты про Людмилу Прокофьевну?

У меня челюсть упала. Я даже не успела ей ничего рассказать!

- Почему Людмила Прокофьевна? Кто это вообще?
- Ой, мы сами не знаем, появляется изредка. Первый раз увидели её, когда только вещи перевезли. Тоже спали, но муж проснулся, услышал шаги. Она исчезла сразу, муж пока меня разбудил, я не застала. Потом и я её видела несколько раз. Она не страшная, я вообще каждый раз думала, что это мне снится. Спрашивали к худу или к добру - молчит, может, она не домовой. Плохого не делает, детей не пугает. Пробовали у соседей узнать - никто тут не жил до нас, мы котлован рыли под фундамент - ничего не находили.
- А имя откуда?
- Тоже не пойму. С мужем когда обсуждали, как впервые её увидели, он сказал, что она похожа на этого персонажа. Так и прижилось.

И вот что это?

Вчера, 15:48 by ОлянаПросмотров: 627Комментарии: 14
+16

Ключевые слова: Домовой Людмила Прокофьевна силуэт сон призрак ночь дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:27
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2872|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 865
Самое страшное - иметь домового женщину, ужс+
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Tengu
Вчера, 16:34
+8
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 251
Однако. Впрочем, домовой, похожий на Алису Фрейндлих - это ещё ничего. Вот если на Бузову, например…
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: максик83
Вчера, 16:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 755
Скорее всего это человек из параллельной вселенной. В другой реальности в этом доме живёт не подруга автора, а именно Людмила Прокофьевна. И возможно, что она там тоже видит "призраков" из нашей реальности!
Зарегистрирован: 26.08.2012
  
#4 написал: VENDETTA
Вчера, 16:52
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (236|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 200
Здорово! Познакомилась, так сказать, с дополнительным жильцом дома yaaah +
Езжайте в гости еще раз) Может еще раз появиться)

Здорово! Познакомилась, так сказать, с дополнительным жильцом дома yaaah +
Езжайте в гости еще раз) Может еще раз появиться)
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: Jako tako
Вчера, 17:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 020
Очень крутая история! А вдруг ее правда так зовут, и имя это она передала мысленно как хозяевам, так и гостье.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Оляна
Вчера, 17:38
+2
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 41
Комментариев: 1 708
Jako tako, склоняюсь к тому, что так случилось, потому что у нас общий культурный уровень - все смотрели этот фильм, знаем персонажа, вот и сработал ассоциативный ряд. Она ж ходила - как сваи заколачивала laughing А там - хз )
Зарегистрирован: 14.04.2011
                  
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:16
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 818
Срочно нужен товарищ Новосельцев!
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: daytaler
Вчера, 20:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (105|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 359
Цитата: зелёное яблочко
Срочно нужен товарищ Новосельцев!

— Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем?
— Не надо преувеличивать. Не все… и не таким уж чудовищем…

Мы называем её «наша мымра». Конечно, за глаза.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#9 написал: Jako tako
Вчера, 21:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 020
Daytaler, батюшки.. Я тут уже истосковалася без Ваших цитат и искрометного юмора..

для меня в истории поразительно то, что хозяева так спокойно ее воспринимают и даже не пытаются выяснить (у неё самой), кто же она. Может правда, ходит и ищет своего Новосельцева..
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: Оляна
Вчера, 21:36
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1103|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 708
Jako tako, первые два раза очень даже пугались. А потом... Аня сказала что-то вроде "Мы так до конца и не понимаем - она нам снится или и правда ходит". Ну если не только им снится, это коллективный сон получается )))
Зарегистрирован: 14.04.2011
                  
#11 написал: Jako tako
Вчера, 21:55
+1
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Репутация: (205|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 020
Цитата: Оляна
Jako tako, первые два раза очень даже пугались. А потом... Аня сказала что-то вроде "Мы так до конца и не понимаем - она нам снится или и правда ходит". Ну если не только им снится, это коллективный сон получается )))

Похоже, что она специально такое время выбирает. Чтобы было непонятно, сон это или явь. Может это и к лучшему.
Хотя я вот из тех, кто даже к снам относится серьезно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#12 написал: Сергей Скептик
Вчера, 22:54
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 163
Цитата: Оляна
Jako tako, склоняюсь к тому, что так случилось, потому что у нас общий культурный уровень - все смотрели этот фильм, знаем персонажа, вот и сработал ассоциативный ряд. Она ж ходила - как сваи заколачивала laughing А там - хз )


Да, соглашусь, но Людмилу Прокофьевну из "Служебного романа" лично я представляю в том виде, в котором она была во второй серии фильма)) Алиса Фрейндлих, между прочим, при съёмках этого фильма очень старалась изобразить из себя уродину, которой в реальности не являлась))

Цитата: Tigger power
Самое страшное - иметь домового женщину, ужс+


Почему же? Это, как говорится, дело вкуса)
Зарегистрирован: 24.10.2019
#13 написал: conjure one
Вчера, 22:55
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (8124|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 931
Интересно, а Людмила Прокофьевна смотрела " Служебный роман"? И как всё-таки ненавязчиво она ретранслировала автору своё имя. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#14 написал: AlphaOme
Вчера, 23:21
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 257
Цитата: conjure one
И вот что это?++++


Людмила Прокофьевна!
Зарегистрирован: 2.04.2017
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