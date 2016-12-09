Здрасьте, Людмила Прокофьевна!

Оляна Просмотров: 627 Комментарии: 14 +16 Вчера, 15:48 by

Этим летом сподобилась наконец поехать на встречу одноклассников. Нашла контакты одной девчонки, мы лет 15 не виделись и не слышались. Созвонились и так обрадовались друг другу, что поняли - надо как следует пообщаться. Она предложила приехать сначала к ней, переночевать, а потом вместе отправиться на малую родину. Мы обе живём далеко от места, где родились и учились.У неё дом в Подмосковье, сами с мужем строили. Участок у небольшого леса, обычный такой посёлок с частными домами. У кого большой коттедж, у кого попроще. Но все постройки относительно новые, не старше 10 лет.Приехала, наговорились мы с ней вдоволь, пошла я спать. В доме нас было трое - она с мужем и я, дети у бабушки в городе ночевали.Среди ночи я пару раз сквозь сон видела, как кто-то ходит по комнате, слышала шуршание одежды. Мне казалось, это женщина, почему-то строгая, в тёмной одежде, и зовут её почему-то Людмила Прокофьевна (как героиню Фрейндлих в "Служебном романе"). Не спрашивайте, сама не знаю почему так - именно это имя всплыло в сознании, когда силуэт топал рядом с моей кроватью. Страшно не было, подумала, что это сон.Наутро почти всё забыла, было много хлопот. Съездили удачно, встретились, вернулись обратно.На днях звоню ей, она снова зовёт в гости, и тут вспоминаю тот "сон" и решаю пошутить:- Кстати, ты в курсе, у тебя там домовой-женщина?Она не дослушав говорит:- Ты про Людмилу Прокофьевну?У меня челюсть упала. Я даже не успела ей ничего рассказать!- Почему Людмила Прокофьевна? Кто это вообще?- Ой, мы сами не знаем, появляется изредка. Первый раз увидели её, когда только вещи перевезли. Тоже спали, но муж проснулся, услышал шаги. Она исчезла сразу, муж пока меня разбудил, я не застала. Потом и я её видела несколько раз. Она не страшная, я вообще каждый раз думала, что это мне снится. Спрашивали к худу или к добру - молчит, может, она не домовой. Плохого не делает, детей не пугает. Пробовали у соседей узнать - никто тут не жил до нас, мы котлован рыли под фундамент - ничего не находили.- А имя откуда?- Тоже не пойму. С мужем когда обсуждали, как впервые её увидели, он сказал, что она похожа на этого персонажа. Так и прижилось.И вот что это?

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