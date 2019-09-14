Осознанный сон

Aksia Просмотров: 716 Комментарии: 6 +14 Вчера, 09:28 by

Сын у нас сейчас взрослый, весной стукнет 18. Начал в последнее время интересоваться всякой хренотой, которой в этом возрасте можно заинтересоваться. А на приснопамятном карантине набрёл в интернете на Михаила Радугу с теориями "фазы" и решил попрактиковаться. Книжку купил. Не хочу описывать методу подробно, у меня стойкое убеждение, что это разновидность бизнеса - издание книг по теме, семинары и т.п. А на практике - изнасилование собственного мозга.Сразу скажу, что сын материалист ещё тот, никакого выхода "в астрал" его упражнения не подразумевают, это чистая "квантовая физика". Убеждена, что сути квантовой физики он, как прирожденный гуманитарий, нифига не понимает, но так пишет Радуга в своей книженции, а он Радуге верит.Пару раз за полтора года получалось у сына войти в состояние осознанного сна, когда понимаешь, что спишь и пытаешься сон моделировать, как-то управлять тем, что с тобой происходит. Предположим, в реальности положил блокнот на полку в своей комнате, а во сне нужно в комнату войти и блокнот этот найти.При выходе из осознанного сновидения впервые был у него "сон во сне". То есть, когда осознанный сон закончился, он вроде бы проснулся на своем обычном месте, но потом оказалось, что сон продолжается.А в ноябре прошлого уже года, когда он "выходил" из своего сна, то проснулся на диване на спине. Глаза открыть не может, пошевелиться тоже не получается, но чувствует, что на грудной клетке у него стоит кто-то ростом с полуторагодовалого ребенка, тяжесть хорошо ощущается. Короче, классика жанра. Он начал ворочаться из стороны в сторону, чтобы скинуть с себя этого ребенка, в конце концов это удалось. Сын услышал звук прыжка на пол и удаляющийся топот маленьких ножек, окончательно проснулся и вскочил. Рванул по коридору к туалету, а там кто-то есть за дверью.Утром дочка рассказывает, что пошла на ночь зубки почистить. Только умылась, вдруг дверь рывком распахивается и заскакивает старший братец с круглыми глазами и трясущимися руками...В общем, чтобы себя успокоить, сын придумал объяснение звуку шагов - это сестра по деревянной лестнице со второго этажа прошагала. А что шаги по идее тогда не удаляться, а приближаться к нему должны были...ну, неважно...главное - с такой теорией страху уже поменьше становится)Такие вот игры разума.

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