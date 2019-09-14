Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Осознанный сон

Сын у нас сейчас взрослый, весной стукнет 18. Начал в последнее время интересоваться всякой хренотой, которой в этом возрасте можно заинтересоваться. А на приснопамятном карантине набрёл в интернете на Михаила Радугу с теориями "фазы" и решил попрактиковаться. Книжку купил. Не хочу описывать методу подробно, у меня стойкое убеждение, что это разновидность бизнеса - издание книг по теме, семинары и т.п. А на практике - изнасилование собственного мозга.

Сразу скажу, что сын материалист ещё тот, никакого выхода "в астрал" его упражнения не подразумевают, это чистая "квантовая физика". Убеждена, что сути квантовой физики он, как прирожденный гуманитарий, нифига не понимает, но так пишет Радуга в своей книженции, а он Радуге верит.
Пару раз за полтора года получалось у сына войти в состояние осознанного сна, когда понимаешь, что спишь и пытаешься сон моделировать, как-то управлять тем, что с тобой происходит. Предположим, в реальности положил блокнот на полку в своей комнате, а во сне нужно в комнату войти и блокнот этот найти.

При выходе из осознанного сновидения впервые был у него "сон во сне". То есть, когда осознанный сон закончился, он вроде бы проснулся на своем обычном месте, но потом оказалось, что сон продолжается.

А в ноябре прошлого уже года, когда он "выходил" из своего сна, то проснулся на диване на спине. Глаза открыть не может, пошевелиться тоже не получается, но чувствует, что на грудной клетке у него стоит кто-то ростом с полуторагодовалого ребенка, тяжесть хорошо ощущается. Короче, классика жанра. Он начал ворочаться из стороны в сторону, чтобы скинуть с себя этого ребенка, в конце концов это удалось. Сын услышал звук прыжка на пол и удаляющийся топот маленьких ножек, окончательно проснулся и вскочил. Рванул по коридору к туалету, а там кто-то есть за дверью.

Утром дочка рассказывает, что пошла на ночь зубки почистить. Только умылась, вдруг дверь рывком распахивается и заскакивает старший братец с круглыми глазами и трясущимися руками...

В общем, чтобы себя успокоить, сын придумал объяснение звуку шагов - это сестра по деревянной лестнице со второго этажа прошагала. А что шаги по идее тогда не удаляться, а приближаться к нему должны были...ну, неважно...главное - с такой теорией страху уже поменьше становится)

Такие вот игры разума.

Вчера, 09:28 by AksiaПросмотров: 716Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Осознанный сон игры разума фаза радуга сонный паралич доигрался авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 11:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (202|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 004
Не знаю, кто такой этот Радуга, но есть ощущение, что к физике он вряд ли имеет отношение. Мне и сейчас страшно начать читать книгу человека, имеющего опосредованное отношение к той области, по которой я планирую читать книгу. Мне уже 30+. А тут ребёнок, которому так легко засрать мозги. Впрочем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось.
Плюс поставлю, но все это небезопасно, на мой взгляд.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tengu
Вчера, 13:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 248
Согласна с предыдущим комментатором, стоит завязать с этими играми, хотя - после таких догонялок сын и сам, наверное, энтузиазм потерял.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: stahlratte
Вчера, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 386
энтузиазм он может и потерял, а вот дверцу в это дело уже приоткрыл, теперь поди закрой.
сон во сне страшнее прочих ужасов как по мне, думай потом живёшь ты свою жизнь или все ещё спишь
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 17:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 237
Впервые осознался во сне в 15 лет, с тех пор с определенной средней регулярностью бываю там, в астрале тоже. Опасности для себя не вижу, потому что я подготовлен, но не застрахован, потому моя готовность встретить нечто крайне опасное на высоком уровне. Случится может все что угодно. Желательно вашему парню почитать побольше, чем только Радугу. Есть определенные опасные вещи даже в осознанных снах. И желательно тренировать себя не только относительно сна, но и в жизни, то бишь в реальности. Парень ваш чрезмерно демонстративен с полным отсутствием самодисциплины. И он совершенно не думает об окружающих его людях, то есть с самокритикой у него проблемы.
Осознанные сны - вещь хорошая, только надо обязательно знать много, чтобы по жизни быть уверенным, адекватным, спокойным и уравновешенным. Если окружающие люди, включая и младшую сестренку, будут видеть его в неадеквате, то это очень нехорошо может для него закончится.
Если у вашего парня сменился сон на другой, а затем произошел возврат в первый сон - это еще ничего. Другое дело, если он будет использовать технику сон во сне, он может не вернуться в реальность. Поэтому, пишу еще раз, работа над собой и знание очень помогут ему.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Nlo
Вчера, 18:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 778
Ну, может с этого и начинается переход с материализма на новые ступени. Удачи ему, главное, чтоб вверх пошёл, и был сам осознан по отношению к себе и миру.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: daytaler
Вчера, 22:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 356
Цитата: Jako tako
Не знаю, кто такой этот Радуга

Михаил Радуга - опытный исследователь скрытого человеческого потенциала, разработчик методик входа в фазу(обобщенное название внетелесных переживаний, осознанных сновидений и астральной проекции).
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.