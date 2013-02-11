Попытка войти в осознанный сон, или Теневые Человечки 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:48

RobertShtirner Просмотров: 72 Комментарии: 1 0 Сегодня, 09:48 by

Я уже долгое время пытаюсь войти в так называемый "осознанный сон". Это состояние сна, в котором человек осознает то, что он спит и может управлять своим сном. В эту ночь я решил в очередной раз попытать удачу и войти туда. Единственное, что мне помешало, так это тень, вернее, силуэт в коридоре, напротив которого располагалась моя кровать. Да, это был теневой человек, только с небольшими отличиями.Силуэт был, как и все ему подобные, довольно высокий. Насколько я понял, этот силуэт можно отнести к женским, поскольку, в отличие от других, он имел на голове что-то вроде прически афро. Для меня это уже стало привычным, но когда я смотрел на него, он (или она?) не исчезал.Единственное что, так это то, что он не исчезал совсем, в отличие от своих «собратьев». Силуэт стал двигаться вперед по коридору, ко мне. Очень медленно, едва заметно. Не идти, а именно двигаться, медленно приближаться. Я не знаю, что тогда со мной случилось, но я некоторое время смотрел на это, потом перевернулся набок, закрыл глаза и начал пытаться уснуть.Один из моих знакомых для вхождения в осознанный сон рекомендовал «поднимать» громкость шума в ушах. К моменту, когда я повернулся и постарался заснуть, у меня не было желания входит в какие-либо сны, я хотел только уснуть, но шум неожиданно появился и стал быстро нарастать. В определенный момент меня посетила мысль всё же попробовать войти в сон, но я её быстро отбросил. Я стал пытаться подавить шум, что мне всё же удалось.Я лежал. Глаза были закрыты, но обычный сон даже не думал наступать. Вдруг веко одного глаза само по себе приоткрылось. Я закрыл его тут же. Потом это повторилось снова. Я отреагировал так же. Через некоторое время оба века сами по себе поднялись, открыв мои глаза. Я увидел стену, напротив которой я лежал. Без всяких усилий я смог закрыть глаза снова, а через некоторое время уснуть.Стоит отметить, что, в силу определенных обстоятельств, сейчас я временно живу не в том доме, где я видел теневых людей, а в другом, находящемся почти в двухстах километрах от него, так что тут дело не в «проклятом» доме или «проклятой» земле, а в чём-то ином.Я не исключаю, что этот силуэт мог быть моей галлюцинацией. Проблема в том, что я не пью и не употребляю ничего, что могло бы такое взывать. Стоит отметить, что это было глубокой ночью, но всё же я сомневаюсь, что это как-то повлияло на мое восприятие тогда.

Ключевые слова: Сон силуэт ночь темнота авторская история

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