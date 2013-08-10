Радуга над кладбищем

Радуга над кладбищемЕдва прошёлся по окраине угрюмый долговязый
От самых туч свинцовых до обветшалых плит.
Внушая всем прохожим чувство свежести и грязи,
Уселся дождь уставшим путником на чёрный монолит.
Там, вдалеке, где сходятся последние дороги,
Над рельсами забвения, что пролегают от земли до неба,
Раскинулась цветная радость полукругом-полубогом.
Её прекрасное кощунство было бесподобно и нелепо.
И в этот самый миг – в него душа пыталась тщетно уцепиться,
Царапая простывшим вороном вечерний горизонт,
Пытаясь вылететь за смерть и жизнь, за их чугунную границу.
Срывая облачение с тяжёлых плеч, роняя зонт.
Карабкалась на радугу, как на сосну – медведь.
И падала на мокрую траву, ломая миражи.
Увидев радугу над кладбищем, душа была готова - умереть.
И в то же время ей захотелось жутко – жить.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:49 by johnny-max-cageПросмотров: 35Комментарии: 2
Ключевые слова: Радуга кладбище жизнь смерть душа авторский стих