Радуга над кладбищем

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:49

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 35 Комментарии: 2 +3 Вчера, 12:49 by

Едва прошёлся по окраине угрюмый долговязыйОт самых туч свинцовых до обветшалых плит.Внушая всем прохожим чувство свежести и грязи,Уселся дождь уставшим путником на чёрный монолит.Там, вдалеке, где сходятся последние дороги,Над рельсами забвения, что пролегают от земли до неба,Раскинулась цветная радость полукругом-полубогом.Её прекрасное кощунство было бесподобно и нелепо.И в этот самый миг – в него душа пыталась тщетно уцепиться,Царапая простывшим вороном вечерний горизонт,Пытаясь вылететь за смерть и жизнь, за их чугунную границу.Срывая облачение с тяжёлых плеч, роняя зонт.Карабкалась на радугу, как на сосну – медведь.И падала на мокрую траву, ломая миражи.Увидев радугу над кладбищем, душа была готова - умереть.И в то же время ей захотелось жутко – жить.

Ключевые слова: Радуга кладбище жизнь смерть душа авторский стих

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