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Стихи

Радуга над кладбищем

Едва прошёлся по окраине угрюмый долговязый

От самых туч свинцовых до обветшалых плит.

Внушая всем прохожим чувство свежести и грязи,

Уселся дождь уставшим путником на чёрный монолит.

Там, вдалеке, где сходятся последние дороги,

Над рельсами забвения, что пролегают от земли до неба,

Раскинулась цветная радость полукругом-полубогом.

Её прекрасное кощунство было бесподобно и нелепо.

И в этот самый миг – в него душа пыталась тщетно уцепиться,

Царапая простывшим вороном вечерний горизонт,

Пытаясь вылететь за смерть и жизнь, за их чугунную границу.

Срывая облачение с тяжёлых плеч, роняя зонт.

Карабкалась на радугу, как на сосну – медведь.

И падала на мокрую траву, ломая миражи.

Увидев радугу над кладбищем, душа была готова - умереть.

И в то же время ей захотелось жутко – жить.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:49 by johnny-max-cageПросмотров: 35Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Радуга кладбище жизнь смерть душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 14:42
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1671|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 179
Удовольствие читать, беспододобные обороты речи и очень точные.
:Внушая всем прохожим чувство свежести и грязи,

Уселся дождь уставшим путником на чёрный монолит.

++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:52
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 33
Комментариев: 401
Впечатляющий стих! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
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