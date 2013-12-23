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Истории из жизни

О бабушках и девушках

Некоторые из регулярных пользователей сайта, возможно, уже читали мои истории и знают, что я работаю при доме, в котором живут пожилые, часто нуждающиеся в помощи в самых разных сферах жизни люди. Это - некая "облегченная" версия дома престарелых (здесь - Betreutes Wohnen).

Неделю назад от нас отселилась одна пожилая женщина. Она была в довольно хорошей физической форме, но страдала тяжелым старческим слабоумием, так что детям пришлось перевести ей в настоящий дом престарелых, с более внимательным присмотром и интенсивным уходом.

Эта женщина, в частности, не могла спать ночами, зато часами спала днём, постоянно пропуская общие завтраки, обеды и ужины. Она не помнила, где и что находится в её комнате, даже не умела достать одежду из шкафа или еду из холодильника. Кроме того, она не раз уходила из дома и блуждала по окрестностям, пока её не доставляла обратно полиция. Одним словом, наблюдение и помощь требовались постоянные.

Каждый раз, когда я работал в ночную смену, я слышал, как она топчется и шуршит за дверью (её комната находилась рядом с помещением для персонала). Примерно раз в пятнадцать минут она открывала дверь, быстро выглядывала в коридор и сразу же вновь скрывалась за дверью. Все эти открывания-закрывания меня порядком раздражали, ведь за ночь она проделывала это не один десяток раз.

Так вот, неделю назад она выселилась. После этого хозобслуга вместе с родственниками этой бабушки в течение двух дней освобождали комнату, а на третий день всё и началось. Я вновь стал слышать звук открывающейся двери, причём (и этот факт добавляет в происходящее ещё больше мистики), если раньше она начинала "играть" с дверью прямо с момента моего заступления на смену в девять вечера, то сейчас звуки двери я слышу только после двенадцати и никогда - до. И прекращаются они не утром, как раньше (часов в шесть или в семь), а всегда - около четырёх. Ну прямо с первым криком петуха...

Я прислушивался: звук точно доносится из её комнаты. Преодолевая страх, выходил в коридор. Ничего. Один раз хотел даже взять дубликат ключа, который нам полагается иметь, но дубликата в сейфе не оказалось. Может быть, его взял кто-то из хозяйственной части, скажем, в связи с необходимостью сделать в комнате ремонт? Я прислонял к двери ухо, заглядывал в окна с улицы - пустая комната, голые стены. И так всё видно, можно не заходить. Но стоило мне вернуться в служебное помещение, как замок в двери снова начинал щёлкать, затем раздавался лёгкий скрип. Далее - двадцать секунд напряжённой тишины и дверь закрывается. А через какое-то время - опять...

Я узнавал, не умерла ли женщина сразу по приезде в дом престарелых. Нет, жива. Так что странно всё это, странно. Да и страшно немного...



Или вот ситуация. Два года назад умерла бабушка, за которой мы, и я в частности, много ухаживали. Каждую ночь она по нескольку раз вызывала нас специальным звонком, так как не могла самостоятельно добраться до туалета. Это была очень аккуратная бабушка, почти до самой смерти в девяносто восемь сохранявшая ясный ум. Как-то раз она упала в своей комнате и сломала себе два ребра, к тому же, у неё стойко держалось высокое давление. Бабушку забрали в больницу. Но проблема была в том, что она активно не любила перемены, не хотела даже слышать о переезде в дом престарелых, а больницы боялась панически. У неё в душе смятение наступало уже от того, что кто-то из персонала, помогая ей принять душ, шампуни в ванной оставлял стоять в другом, нежели всегда, порядке. Наверное, это всё-таки были симптомы старческой деменции, хотя в целом она вела себя адекватно, была вежливой и рассуждала вполне разумно.

Через неделю бабушка вернулась из больницы с пролежнями и окончательно лишённая сил вставать. От идеи переезда она, как и прежде, яростно отмахивалась, строго заявляла: "Буду здесь, пока не умру!" Несмотря на лечение и уход, пролежни быстро прогрессировали. От этого и от постоянного лежания в постели у неё начались боли, так что ей, в конце концов, прописали инъекции морфина. От этих уколов она почти всегда спала или же находилась в полудрёме, а в недолгие минуты активности много разговаривала, шутила, причём в её шутках постоянно присутствовал элемент похабности. Раньше этого и представить было невозможно. Она предлагала медбратьям прилечь рядом, да ещё говорила, что хорошо им заплатит. Грустно было за этим наблюдать. А через десять дней женщина умерла. В тот день я не работал.

Ровно год спустя, проходя через вестибюль нашего здания, я увидел эту бабушка выезжающей из лифта на электрической коляске. Коляска была точно такой же, какая раньше стояла у входа в её комнату. За бабушкой из лифта вышли молодые мужчина и женщина. После этого все трое покинули здание через главный вход. Я бросился к двери, увидел, как женщина с мужчиной сели в машину и уехали. Бабушки же - и след простыл. Вот это да... А я-то надеялся, что это просто был человек, очень похожий на умершую. Мало ли, ну, приехал с детьми в гости к кому-то из наших жильцов, ведь время посещений, в общем-то, не ограничено. Некоторые родственники наших стариков могут заявиться и в восемь, и в десять вечера, так же как и сами старики могут допоздна просидеть у кого-нибудь в гостях, а потом приехать на такси. Да-да, бабуля явно была в сопровождении тех двух молодых людей, они вместе шли к выходу, а женщина даже положила руку на борт электрической коляски...

Что это было? Куда исчезла бабушка после того, как покинула здание? Я, стоя в дверях, смотрел во все стороны - её нигде не было, иначе я бы обязательно заметил.



В седьмом классе нас часто посылали на картошку. Шёл девяносто второй год, ещё действовали по инерции советские порядки, в соответствии с которыми школьники и студенты обязательно должны были оказывать помощь при сборе урожая с государственных полей. В рабочей одежде, с сумками с едой и термосом чая или кофе, мы собирались у школы, после чего подъезжали автобусы и везли нас за город, так сказать, в поля. Работа заключалась в том, что надо было собирать выкопанную комбайном картошку в вёдра (их тоже надо было брать из дома) и высыпать её в кузов грузовиков. Там стоял кто-нибудь из учеников и принимал у остальных вёдра. Самым приятным моментом был перерыв, во время которого можно было поесть и поболтать с одноклассниками. После окончания работ мы собирались на краю поля, у просёлочной дороги, и ждали, когда за нами из города приедут автобусы. Погода стояла прекрасная, мы вволю общались, дурачились и смеялись, а учителя не делали нам замечания, а иногда и сами участвовали в нашем общении и приколах.

В тот день на поле работало четыре седьмых класса. Все мы друг друга знали, во всяком случае, все лица были мне знакомы. Как вдруг на поле заехал очередной грузовик, на котором в роли "принимальщиков" вёдер с картофелем оказались две милые девочки. До этого я никогда их не видел, ни среди семиклассников, ни вообще - в школе. Девушки были постарше нас, может быть, лет пятнадцати. Я спросил у своего друга Андрея, не знает ли он, кто это такие. Но и он не имел об этом понятия. Нам стало интересно, и мы начали относить собранную картошку только к тому самому грузовику. Спустя некоторое время девчонки нас приметили, мы стали обмениваться какими-то фразами и шутками. Наполненный доверху, грузовик уехал, девушки же сами подошли к нам и предложили встретиться после окончания уборки. Сказали, чтобы мы ждали их у цистерны с питьевой водой, что стояла на краю поля, или они будут нас ждать, если придут первыми.

Я уже тогда не совсем понял, зачем нам где-то ждать друг друга, если мы и далее можем держаться вместе и продолжать общение. Ну что же, ждать так ждать, согласились мы, и девушки направились к группе копошащихся в земле школьников. Хотя людей там было не очень много и находились мы на совершенно открытом месте, где всё вокруг видно на километры, мы как-то сразу потеряли их из вида. Это меня обеспокоило, да и Андрей пребывал в недоумении. Причём дело было не в мистике, а в том, что девочки показались нам милыми и приятными в общении (в отличие от большинства знакомых сверстниц) и мы очень хотели вернуться в город вместе. А далее - кто знает, - может быть, продолжить знакомство? Почему бы и нет?

Девушек в условленном месте не было, не подошли они туда и позже. Что такое? Как могли пропасть два человека на огромном поле, за которым - ещё одно поле, и ещё одно... Идти некуда, кроме как к автобусам, когда они подъедут, чтобы отвезти людей в город. На душе стало совсем странно и грустно. Как будто нас бросили, не сказав ни слова. А с девочками мы действительно быстро сдружились, и через пару часов нам казалось, что мы знаем друг друга не первый год. Позже, как говориться, задним числом, я вспоминал это ощущение, и мне оно тоже показалось странным. Это было острое желание быть с людьми, которых полчаса назад ты просто не знал.

Перед тем, как школьники расселись по автобусам, мы сто раз обошли всю группу, вглядываясь в каждое девичье лицо. "Наших" не было. Когда автобус тронулся, мы молча глядели из окна на пустое поле и стоящую удаляющуюся цистерну. Ветер носил над голой землёй облака пыли и высохшую картофельную ботву. Далеко, за последним полем, виднелись мутные от дымки очертания леса.

Я совершенно не помню, о чём мы тогда говорили, даже приблизительно. Очень смутно припоминаю, как выглядела каждая из этих девушек. Но тогда я испытывал нечто вроде любви с первого взгляда, причём непонятно, что в этом чувстве превалировало - любовь мальчика к девочке, или брата к сестре, а может быть, даже сына к матери. Очень интересное переживание, особенно, когда тебе тринадцать лет и ты так мало знаешь об этом мире, не говоря о мире потустороннем. Может быть, мы встретились тогда с его представителями?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:07 by ebegen31Просмотров: 696Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Предметы дверь необъяснимое авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:33
+6
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 733
Во девки, параллельномирные! Нашу картоху нагло своровали, да ещё со своим грузовиком puli

А насчёт первой бабушки. Это же явно фантомные звуки. Там более "игры" вас сильно задевали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: ebegen31
Вчера, 21:59
+3
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Комментариев: 409
Цитата: зелёное яблочко
Во девки, параллельномирные! Нашу картоху нагло своровали, да ещё со своим грузовиком


А что, если так оно и было?.. smile
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 22:43
+2
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Публикаций: 20
Комментариев: 2 172
Фантом по первой истории.
По второй, хорошо бы так, если бы оно и было так.
В целом, не выношу дряхлости, потому что можно её избежать. Если чел не дряхлый, то накой фиг ему престарелый дом. Одно вытекает из другого.
Впрочем, мне предстоит проверить на себе, может я и зря так импульсивен в отношении старости.
Плюс ставлю за последнюю историю. В человеке во все года и всегда должна присутствовать энергия свежести. Скорее всего, девицы уехали вместе с водителем. Ну, все девушки в пятнадцать беспечны, потому они обесценили ваше присутствие и укатили, не попрощавшись.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:14
+1
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Комментариев: 1 178
Всё три истории, один в один, как у меня!
Только лишь без девушек)))
Больше сказать нечего.... Мне остаётся лишь поразмышлять над этими историями.
Спасибо)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:28
+2
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Репутация: (253|0)
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Комментариев: 556
Спасибо за интересные истории))) особенно от последней повеяло ностальгией. Во истину Господни пути и замыслы не исповедимы))) +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: ebegen31
Сегодня, 00:59
0
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Публикаций: 31
Комментариев: 409
"...И стоящую удаляющуюся цистерну".
smile

Лучше самому обратить внимание на свои ошибки, чем ждать, когда на них укажут другие.
Редакторы же не обязаны работать над стилистикой текста вместо авторов, так что понятно, почему это предложение оставили как есть))

Спасибо вам за комментарии. Всем поставил плюсики blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#7 написал: ebegen31
Сегодня, 01:16
+1
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 409
Eifersucht, скорее всего они действительно уехали с водителем грузовика, тем более, что в кабине грузовых авто, как правило, три сидячих места.

ПИК НИК, интересно было бы послушать Ваши истории. Вернее, прочитать. Кстати, было бы совсем неплохо, если бы у пользователей сайта имелась возможность общаться по видеосвязи blush

NEMO 1, спасибо Вам за отклик. Я как раз и пишу только ради попытки вызвать у людей это чувство.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:20
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 380
Ну с бабульками понятно всё - возрастные изменения. Хлопанье дверью может показалось, хотя бывают такие случаи. Может две девчушки и в самом деле уехали на грузовике. Истории интересные. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (90|-6)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 172
Цитата: ebegen31
Кстати, было бы совсем неплохо, если бы у пользователей сайта имелась возможность общаться по видеосвязи

Для меня лучше фотка оппонента. Предлагаю администрации под аватаром сноску на фотку. А то бывают попадаются страшно недовольные особы, которые вызывают раздражение, если она милая, почему бы не увести тему её недовольства в другое русло приятности и гармонии. Если не очень мила, то можно пораскинуть мозгами на предмет существа доводов. И так далее. В общем и целом, физиология не помешает чтобы потрещать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 12:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (184|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 959
Хорошие истории.
Мне кажется, со звуками, остающимися от живого человека, ситуация очень интересная. Что это и как это работает, ума не приложу. Но жутковато все равно.
На счёт девушек большой вопрос. По себе замечала, иногда, встречая кого-то сильно непохожего на тебя самого, впадаешь в восторг. И от этого человек кажется кем-то с другой планеты. Чем старше становишься, тем сложнее тебя удивить. А в детстве, юности нестандартно ведущие себя, выглядящие (не имею в виду цветные волосы и татуировки) и пр люди притягивают к себе именно своей оригинальностью. Подчеркиваю, реально что-то представляющие из себя люди. А не те, кто старается показаться оригинальным. Это я все к тому, что девушки могли быть совершенно земными. И возможно просто решили подшутить. Хотя в мистическую основу их появления (и исчезновения) тоже хочется верить.

На счёт аватаров и прочего. Все должно быть на добровольной основе. Как и во всем сейчас.
Любой желающий может пригласить к общению кого угодно хоть в личных сообщениях, хоть каким угодно другим способом. *разверзает адскую бездну флуда* Daytalerу вон ничего не мешает пользователям в личку отправлять советы по книгам и видео из ютьюба. smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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