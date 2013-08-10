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Страшно интересно

Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)

Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)

Саманта Ли – мать двоих детей. Она прославилась тем, что готовит для них поистине сказочную еду, превращая каждый прием пищи в увлекательный процесс. Ее умелый фуд-арт буквально взорвал Интернет, о съедобных рисунках наперебой пишут такие крупные издания, как Today.com, Daily Mail и The Huffington Post.

Саманта Ли впервые занялась фуд-артом в 2008 году во время второй беременности. Со временем рисунки из еды стали лучшей мотивацией для малышек, чтобы не пропускать приемы пищи. Сейчас излюбленное развлечение обеих – выбирать, какого же героя маме стоит изобразить к очередному обеду. Саманта Ли признается, что благодаря этому каждый завтрак или ужин превращается в настоящий веселый праздник.

Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)
Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)

Автор статьи - tolik bars.
Источник.
Сегодня, 18:39 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Фуд-арт творчество креатив

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:20
+2
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Публикаций: 82
Комментариев: 5 593
Вот так горбатишся на кухне всякие фигурки из овощей делаешь и не в курсе, что цены тебе нет.
++++++++
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#2 написал: Ерема
Сегодня, 19:28
0
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Комментариев: 33
Сначала фоткать - потом только есть, а то даже жалко будет).+
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:17
0
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 344
Волосы- макароны — просто вау!
Ещё бы узнать из чего фигурки?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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