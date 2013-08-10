Арт-завтраки от Саманты Ли (Samantha Lee)

Lynx Просмотров: 33 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 18:39 by

Саманта Ли – мать двоих детей. Она прославилась тем, что готовит для них поистине сказочную еду, превращая каждый прием пищи в увлекательный процесс. Ее умелый фуд-арт буквально взорвал Интернет, о съедобных рисунках наперебой пишут такие крупные издания, как Today.com, Daily Mail и The Huffington Post.Саманта Ли впервые занялась фуд-артом в 2008 году во время второй беременности. Со временем рисунки из еды стали лучшей мотивацией для малышек, чтобы не пропускать приемы пищи. Сейчас излюбленное развлечение обеих – выбирать, какого же героя маме стоит изобразить к очередному обеду. Саманта Ли признается, что благодаря этому каждый завтрак или ужин превращается в настоящий веселый праздник.Автор статьи - tolik bars.

Ключевые слова: Фуд-арт творчество креатив

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