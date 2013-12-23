Не история, скорее, просто ситуация

ebegen31 Просмотров: 285 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 20:37 by

Когда я работал в доме престарелых в ночную смену, то была у нас одна бабушка, которая постоянно звонила... В Германии в каждой комнате в таких домах у стариков есть "тревожная" кнопка, на случай, если понадобится помощь вне планового ухода. Так вот эта бабушка в то время практически единственная ночами донимала персонал беспричинными звонками, раз по десять за смену могла позвонить. Зайдешь к ней, а она лежит в кровати и смотрит вопросительно, мол, чего пришел. Дашь ей попить, посмотришь - вроде все окей, уходишь к себе на пост. Она страдала старческим слабоумием, и вот история с кнопкой стала одним из его проявлений. Бабушке было порядочно за девяносто, при этом она могла вставать, ходить по комнате, и вообще, днем довольно автономно существовать. Однажды ей стало хуже и ее увезли в больницу, где она вскоре умерла. Все сотрудники, чего греха таить, вздохнули с облегчением. Но смысл ситуации - звонки не прекратились. Комната довольно долго стояла пустая, и не каждую ночь, но один-два раза в неделю раздавался звонок, на табло - номер "25". Чтобы отключить сигнал, нужно было заходить в ту самую комнату, такая была система. А дежурил ночью один работник на все здание. Представляете, с каким чувством я туда шел, особенно в первый раз? Мы вроде и жаловались, просили начальство что-то сделать. Затем в комнату въехала тихонькая, еще довольно бодрая старушка, и все прекратилось. Конечно, этот случай легко объяснить неполадками в электрике, но было страшно, честное слово.Вообще, в этой сфере регулярно находится место мистике. Одна бабушка, например, перед смертью ожесточенно требовала прогнать со стен и потолка какие-то красные лица...

Ключевые слова: Дом престарелых бабушка звонки ночная смена авторская история

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