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Истории из жизни

Не история, скорее, просто ситуация

Когда я работал в доме престарелых в ночную смену, то была у нас одна бабушка, которая постоянно звонила... В Германии в каждой комнате в таких домах у стариков есть "тревожная" кнопка, на случай, если понадобится помощь вне планового ухода. Так вот эта бабушка в то время практически единственная ночами донимала персонал беспричинными звонками, раз по десять за смену могла позвонить. Зайдешь к ней, а она лежит в кровати и смотрит вопросительно, мол, чего пришел. Дашь ей попить, посмотришь - вроде все окей, уходишь к себе на пост. Она страдала старческим слабоумием, и вот история с кнопкой стала одним из его проявлений. Бабушке было порядочно за девяносто, при этом она могла вставать, ходить по комнате, и вообще, днем довольно автономно существовать. Однажды ей стало хуже и ее увезли в больницу, где она вскоре умерла. Все сотрудники, чего греха таить, вздохнули с облегчением. Но смысл ситуации - звонки не прекратились. Комната довольно долго стояла пустая, и не каждую ночь, но один-два раза в неделю раздавался звонок, на табло - номер "25". Чтобы отключить сигнал, нужно было заходить в ту самую комнату, такая была система. А дежурил ночью один работник на все здание. Представляете, с каким чувством я туда шел, особенно в первый раз? Мы вроде и жаловались, просили начальство что-то сделать. Затем в комнату въехала тихонькая, еще довольно бодрая старушка, и все прекратилось. Конечно, этот случай легко объяснить неполадками в электрике, но было страшно, честное слово.

Вообще, в этой сфере регулярно находится место мистике. Одна бабушка, например, перед смертью ожесточенно требовала прогнать со стен и потолка какие-то красные лица...

Сегодня, 20:37 by ebegen31Просмотров: 285Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Дом престарелых бабушка звонки ночная смена авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:37
+1
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Публикаций: 88
Комментариев: 5 615
Всё бывает, могу поверить
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:43
+3
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Репутация: (205|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 476
Бабули - они такие))
Но на самом деле верю. Таких ситуаций боюсь, я ж трусиха ещё та!
У нас в квартире буквально перед новым годом как-то за полночь я услышала звон падающего предмета. По звуку мне представилось будто упало что-то в ванную. Пошла смотреть. У нас кот шубутной, я подумала, что он уронил эмалированную кружку, которая обычно на краю ванны стоит у нас. Но кружка стояла на месте. И вообще ничего я не обнаружила. На всякий случай в кухне заглянула в мойку, но и там ничего! Как я чесанула в спальню и мигом под одеяло под бок мужу прижалась так и уснула. Утром спрашивала у домашних - никто ничего не слышал. Вот это у меня впервые. Хотя здесь много раз про такие случаи читала.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 22:00
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 827
Комментариев: 8 855
Вот возможно два варианта., нет, даже три. Разной степени достоверности.
1. Бабулька звонила сама. Когда её увезли, часть её осталась в комнате, продолжая иногда названивать.
2. Названивает местный барабашка. Скучно ему по ночам.
3. Таки неисправна проводка/кнопка/контакт, короче, электрика.

Но почитать интересно. А столкнуться лично - весьма неприятно.
Автору - терпения и мужества.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:22
+2
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Репутация: (2999|-1)
Публикаций: 1 951
Комментариев: 12 083
Затем в комнату въехала тихонькая, еще довольно бодрая старушка, и все прекратилось. - я думаю, это не надолго, в смысле тихая такая.)) Наговорятся они с бывшей представительницей палаты и со временем тоже крыша поедет.) А так интересный случай конечно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 22:23
+2
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 469
У меня у мужа, бабушка перед смертью, когда что - то надо было, стучала палкой в стену. Потом она умерла, а стуки палкой в стену какое -то время продолжались. Так что истории вполне верю.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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