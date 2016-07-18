Сумбур из цикла: «…по моему хотению…»

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 118 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 02:11 by

Эта история случилось в конце 90-х, во времена тяжёлой жизни и бесконечной чёрной полосы судьбы. Я работал в одном из предприятий, где зарплату платили два раза в год, к примеру, в марте и в октябре. По ночам сторожил другое заведение, а по выходным и в отпускное время торговал на рынке. Мы с женой крутились, как могли, а всё равно денег не хватало. И ладно, если бы мы были лишь вдвоём в семье, у нас ещё росло двое детей.Однажды я начал размышлять о том, чтобы сменить основную свою работу. Стал анализировать ту отрасль, в которой работал. Пришёл к выводу, что лет за двадцать вряд ли её поднимут на должный уровень. (В принципе, так и получилось: в прошлом году только взялись власти за эту отрасль). В общем и целом, решил точно уходить на другое место работы.В перспективе, куда устраиваться, наблюдалось всего два варианта. В эти оба места я съездил. Одно было по моей профессии, должность выше, зарплата такая же, как и была, но без задержек. А вот второе - зарплата в пять раз больше и тоже без задержек. Но специальность ничего общего с моей профессией не имела, ну, разве что отдалённое. Естественно, что второе место работы было наиболее желанным, потому что мы нуждались в деньгах.На первом предприятии меня встретила ухоженная женщина-начальница. Ей нужен был спец на высокую должность, я как раз подходил со своим «скудным» образовательным уровнем. Перекинулись пятиминутным многословием, и я ушёл трещать со своими предполагаемыми коллегами-подчинёнными. Мне не понравилось там, но я всё равно отдал свою трудовую вместе с паспортом, намереваясь устраиваться. Не стал ждать, пока оформят и отдадут паспорт, сказал, что спешу по делам, обещался оформиться окончательно завтра и забрать документ.Поспешил на второе предприятие, где в отделе кадров мне порекомендовали встретиться с директором по производству. По коридору дальше я скромно постучался в кабинет директора. За столом офиса сидел подтянутый и невероятно заносчивый седой мужчина. Он мне сразу отказал, мол, такие не нужны… Мы пять минут поговорили, я ничего не добился и ушёл удручённым. Угнетение моё было настолько выраженным, что я почти сразу был уверен на сто процентов, что на второе предприятие вряд ли я устроюсь. Ну, поскольку мне так ужасно отказали, ничего не оставалось, кроме как устроиться трудиться на первое место работы, к той миловидной женщине – это мне так светило в реальности.Пока ехал домой, усердно размышлял, ах, как бы было хорошо для моей семьи устроиться на второе предприятие, чего мне вообще не полагалось. Это не являлось желанием там работать, это было какое-то спокойное хотение без желания (по-другому это состояние я не могу описать). Вынужденно пришёл к такому состоянию, потому что моё желание было отвергнуто категорично. Словно я задал сам себе направление следования, как в ходьбе, легко и непринуждённо.Дома жене сказал, что завтра поеду устраиваться к женщине. Лёг спать, утром направился за паспортом и какого-то фига был точно уверен, что попаду работать на то предприятие, директор которого мне вчера отказал. Глупое такое состояние уверенности без желания, когда ничего логичного не просматривается, перспектив никаких, удачи – ноль, отказ от того мужчины явен и истинен, а внутри тупая уверенность без уверенности, что буду работать именно там (тавтология, но иначе не скажешь).Практически без каких-либо мыслей в голове, я зашёл в кабинет той ухоженной женщины. Прямо отказался у неё работать. В отделе кадров забрал трудовую с паспортом и ушёл, оставив работников с открытыми ртами.Поехал на второе предприятие, зашёл уже в их отдел кадров. Без лишних разговоров, работник отдела почему-то представил меня начальнику цеха, случайно оказавшемуся там (директор по производству сидел у себя в кабинете, куда мы вообще почему-то не ходили). Начальник цеха меня тут же взял, подписали заявление, тут же состряпали приказ. И на следующий день я уже там работал.Моя жена потом неделю на меня странно смотрела, мол, поехал устраиваться на первое предприятие, а устроился туда, где отказали.С тех пор в наиболее сложных жизненных случаях перспективы я отказываюсь от желания, не теряя линии хотения во времени, через какую-то паузу желание исполняется, которое на самом деле не является желанием внутри меня. Удивительно, но если желание присутствует в полной мере – оно не исполняется. А если желание без желания - исполняется. Не правда ли, очень отдалённо похоже на выражение из сказки: пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что.Кстати, срабатывает эта штука так же, когда теряется вещь дома, усердно ищешь её, а не можешь найти. Если отказаться всей душой от желания найти, оставив лишь хотение найти, то вещь спустя один день находится. Проверено неоднократно.И я не один здесь с таким мнением. В комментарии к одной из моих историй ВЕРЮ-НЕВЕРЮ писала подобное. И милая женщина Niko7 писала историю об этом.Что-то удивительное и чудесное присутствует рядом с нами. Не правда ли?

Ключевые слова: Исполнение желаний работа отказ авторская история

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