Намеки судьбы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:39

Причина: Изменен раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:38 by

Люди планируют свою жизнь, стремятся к своим целям и расстраиваются, когда что-то не получается. Не получается, чаще всего, по стечению обстоятельств, но бывает так, что сам человек резко меняет свое решение по совершенно необъяснимым причинам.Возможно, человек следует по своему пути, и судьба не дает совершить ошибок. Но зачастую это происходит нелепо и весьма болезненно. Лишь спустя время человек, возможно, осознает важность случившегося.1) Лена всегда мечтала стать медиком. В семье врачей она с детства привыкла к мысли, что важнее помощи людям нет ничего. Не было никаких препятствий. Отличное знание предметов соответствующего цикла. Отсутствие фобий. Самообладание. Но документы на поступления ушли на факультет юриспруденции, и Лена, которая так мечтала о карьере врача, стала успешным адвокатом. Случилось это из-за того, что ее молодого человека обвиняли в преступлении, которого он не совершал и, чтобы спасти любимого, девушка стала вникать в систему права. После успешного завершения ее личной истории, Лена осознала, что это именно то, чем она хочет заниматься, что это тоже помощь людям, но немного иная. Вот так неприятное событие повлияло на жизнь девушки и развернуло ее в сторону любимой профессии.2) Вам когда-нибудь приходилось отменять или опаздывать на встречи, мероприятия? Много примеров, когда опоздание меняет жизнь человека. Опоздали на автобус, а он разбился. Опоздали на одно собеседование и в итоге нашли удачную работу в другой фирме. Отменили назначенное свидание с одним человеком и через некоторое время встретили свою судьбу.3) Знакомая долго искала ключи от машины, перерыла весь дом, опаздывая на работу, а потом в новостях слушала о массовом ДТП на трассе, по которой должна была ехать, если бы ни эта пропажа ключей. Ключи, кстати, были на самом видном месте.Если верить в судьбу, то сбиться с пути практически невозможно, но что если напрочь игнорировать эти намеки? И всегда ли мы можем правильно толковать знаки?Из личного опыта: говорят, что все люди в нашей жизни не случайны, мол, многие даются для уроков и опыта. Что делать, если с некоторыми настойчиво пытаешься оборвать контакты по достаточно веским причинам, а они возвращаются в твою жизнь снова и снова? Стечение обстоятельств заставляет вновь и вновь пересечься с конкретным человеком, с которым уже давно нет ничего общего. Как трактовать что-то подобное? Либо твоя миссия в жизни это человека не завершена, либо наоборот.Люди не всегда склонны акцентировать внимание на подобных знаках. Многие из нас все равно едут на работу, даже если споткнулись и грохнулись в лужу по дороге, если не завелась машина или произошло что-то другое. Возможно, минуты на переодевание, ковыряние под капотом или вызов такси уберегли от чего-то трагического или это просто мелочи, на которые не стоит обращать внимания.

Ключевые слова: Судьба знаки намек авторская история

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