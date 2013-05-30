Хозяин кладбища

marzzz Просмотров: 279 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 15:37 by

Доброго времени суток, дорогие мои. Давненько не писала, сейчас решила поделиться историей.Если вы жаждете встречи с призраками, демонами и иными, можете смело проходить мимо. Я хочу рассказать обычную историю. Для меня есть здесь доля мистики. Может, за уши притянула, а может...Судите сами.Мама живёт полгода у меня на даче. Там воздух, вода и полезная нагрузка на одеревеневшие за зиму мышцы и суставы. Все полегче старикам на природе. На зимовку отвожу ее домой, в Подмосковье.В эту субботу настал час икс. Повезла мамку домой. Четыре часа сумасшедших пробок - и мы уже на месте.Дед, то есть, свекр, отец моего покойного мужа, увязался с нами.Живёт он со мной. Так сложилось. Умерла жена, следом умер единственный сын. Никого, кроме меня меня и внучек, у него нет. Старику 30 августа 2021 года стукнуло восемьдесят. Скрипит. Жаждет жизни. Огурцом держится. Волею судеб сложилось так, что родители моего свёкра проживали в одном городе с моей мамой, в Подмосковье, то бишь.Свекр увязался с одной единственной целью: посетить могилу своих родителей. Шутка ли? Деду пошел девятый десяток! А получится ли ещё раз?Помнится, лет двадцать назад, когда был жив мой муж, "заежали" мы к его бабке с дедом. Незнакомое кладбище в лесу. Развилка дорог. Недалеко от края - их могилки. Помню, стоим мы у ограды, а рядом, за кустом, шебуршение какое-то. Обхожу куст сбоку, а там... соседка по маминой квартире. Ирка Зинина. Аккурат, мама в 45-ой проживает, а Ирка - в 46-ой! Спрашиваю:" "Ириш, а ты тут какими судьбами?". Ирка в ответ: "Так мои здесь похоронены!".Вот тебе и "здрасьте". По жизни я с ними рядом жила, с Зиниными, а теперь предки моего мужа рядом с ними лежат. Мир тесен. И загробный тоже.Сейчас понимаю, что за давностью лет я белым днём да с фонарями то место не отыщу, хоть убейте! Даже въезд на незнакомое кладбище не найду. Взяла на помощь Алеху, своего племяшку. Думаю, покажет, где свернуть с трассы во время, не прошляпить разворот!Итак, прибыли мы по месту назначения. Вошли в центральные ворота и резво поскакали вглубь.Поскакали - это условно, учитывая черепаший шаг нашего старика.- Дед, - говорю я, - а далеко ли нам топать?- Нет, - отвечает дедуля, - сейчас будет бочка, а от нее - направо.Шли долго. Относительно долго, приноравливаясь к шагу старика. Бочки не наблюдалось. Канистры, цистерны или как ее там... Я даже не понимала, какого объема и вида ёмкость для хранения жидкости мы искали!Бочки не было. Априори. Я и Алёшка топтались в растерянности.Спросила:- Дед, давай так: какого цвета памятник? Выбор не велик. Черный камень, серый, красный. Что у нас?- Черный, - ответил свекр.Мы с Алехой начали методично заходить в каждый ряд между оградами, углубляться внутрь и искать глазами черные памятники. Честно и тщетно. Фамилии "Исаевы" не наблюдалось ни на одной черной плите.Через сорок минут поисков, окончательно выбившись из сил, я тормознула племяшку.- Леш, - говорю, - это не здесь! Я чётко помню: была развилка дорог.Мы нашли ту развилку. Начали опять шнырять между могил. До такой степени, что я уже лезла напролом, как медведь в валежнике. Видела, что низкая ограда, перешагивал через нее, бесцеремонно вламываясь на территорию усопших, искренне просила прощения за вторжение и брела дальше.Позвонила племяннице свекра, взмолилась: "Таня, где похоронены твои бабка с дедом по отцовской линии?". В ответ: "Не помню! Там была бочка...".Черт. Опять эта бочка! Да нет ее, нет!!!К слову, Танька не знает, где похоронена ее бабушка по материнской линии на другом кладбище. Вот только сегодня созванивались. В полной прострации....Позвонила маме: "Спасай! Может ты знаешь, где могила стариков Исаевых?". Мама ответила категорично: "От развилки НАЗАД метров тридцать".В это время племяш звонил брату-близнецу с тем же вопросом. Ответ: "От развилки ВПЕРЕД метров тридцать".Итак, мнения "свидетелей" разделились. Легче не стало. Пошли прочесывать с Алехой десятки рядов. Он по совету брата - слева. Я по рекомендации мамы - справа. Ни-че-го .Встретились с племяшкой аккурат возле развилки. Поделились информацией. Почесали репы. Не сходится и не находится. Все равно, что иголку в стоге сена искать. Попросила парня вернуться назад, приглядеть за дедом, давно затерявшемся в лесу.Сама пошла вперёд.Не знаю, сколько я лазила.На грани отчаяния вспомнила, что у каждого кладбища есть свой Хозяин.Даже не мысленно, а вслух произнесла: "Страж этого места! Помоги. Дед старый. Пришел на могилу к родителям. Найти не можем!!!".Нервяк полный. Прикурила сигарету. Было желание присесть и забыться. Устала. Покрутилась на месте, мысленно умоляя высшие силы дать знак, послать озарение или чудо. Хоть что-нибудь!Ноги сами собой понесли к той развилке. В десятый, в двадцатый раз? Как в детской игре: мочало - начинай сначала. Встала, как вкопанная. Мыслей - ноль. Идей - ещё меньше. Стою, озираюсь по сторонам.Смотрю, идёт по дороге женщина, тащит пучок травы и ветки-палки. Не иначе, пришла прибраться на могилку.Я вышла из ступора. Ринулась ей навстречу.- Добрый день, - говорю, - а подскажите мне, мил человек, где тут была ёмкость? Бочка, канистра или как там ее называют! У нас это был ориентир. Я теперь заблудились, своих найти не можем.- Бочка? - отозвалась тетка, - так ее уже лет семь, как убрали. Вот ровно на этом месте она и стояла, - кивнула тетка в сторону.Да, здесь реально был некий прогал. Единственное пустое место меж сплошных могильных оград .- Вот, - посетовала я, - дед старый, не помнит, а ориентиром служила эта бочка.- А кого вы ищите? - встрепенулись собеседница.- Исаевых, - в полном отчаянии выпалила я.- Не знакомо, - сочувственно сказала женщина.Не знаю почему, но я брякнула:- Там рядом мои соседи... Зинины...Женщина округлила глаза и почти шепотом произнесла:- Зинины? Это же рядом со мной!Она схватила меня за руку и потащила по дороге. Той самой, где мы с Алехой облазили все вдоль и поперек!Дама свернула на тропинку в паре десятков метров от той злополучной развилки и повела меня меж могил вглубь.- Вот, - сказала она, - это моя. А рядом - Зинины.Я подняла глаза. С памятников на меня смотрели те, кто некогда жил рядом. И давно ушел. Тетя Нина. Дядя Сережа. Он умер ещё в 80-ых. Она - в конце 90- ых. Только одного я не знала. Умер их сын. Сашка. В 2019. Стояла и смотрела на давно забытые лица. Где б ещё и когда увидела бывших соседей! Живых-то не вижу годами, а тут умершие.Однако, осознавать экзерсисы временной воронки не было времени.В нескольких метрах от захоронения незнакомой женщины я увидела могилу своих.Поблагодарив спасительницу, я лихорадочно набрала номер племяшки.- Алеша, - завопила я радостно, забыв, что орать в этом месте не нужно, - хватай деда, беги скорее! Я нашла!!!Спустя пять - десять минут свекр стоял пред могилой своих родителей. Исаев Иосиф Павлович. Исаева Мария Дмитриевна. Так гласили таблички. Постояли. Помолчали.- Лех, - пнула я в бок племянника, - а ведь у нас - полная тезка: Исаева Мария Дмитриевна! Это наша Машка! Моя дочь. В честь прабабки...Возвращались уставшие. Но с чувством выполненного долга.Прошло три дня. Сейчас с ужасом осознаю, что мы полностью соответствуем молве: "Иван, не помнящий родства". Это о нас! Если родная внучка не знает, где похоронены ее бабка и дед по отцовой линии, а так же бабка по материнской, о чем тогда говорить. Не осуждаю. Просто больно.Вот такие вот события.Единственное, о чем жалею, потому что вспомнила только что, пока оформляла этот рассказ: я не поблагодарила Хозяина кладбища за услугу! Попросила помощи, но не поблагодарила!!! Закрутилась. А так нельзя.Надеюсь, буду проезжать то место на ноябрьские праздники (планирую к маме), просто посигналю прямо из машины, поблагодарю. Надеюсь, Хозяин услышит. Уверена, что та женщина попалась мне не случайно. Не верю в случайности. Верю в помощь иных сил.Благодарю за внимание, дорогие мои.Здоровья вам и всех благ.Счастья живым и...покоя умершим.

Ключевые слова: Кладбище свёкор старость поиск хозяин авторская история

Другие, подобные истории: