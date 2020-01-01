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Сны

Папа

14 сентября 2019 года, от тяжёлой болезни умер мой папа.
С моей мамой они разошлись в 1992 году. Мама умерла 30 марта 2018 года. Мама жила с нами. Ну, в смысле, с нами. У нас большой дом, большой двор, в приусадебном хозяйстве имелась летняя кухня. Мама не хотела нам мешать и перебралась в летнюю кухню. Пришлось постараться, чтоб превратить летнюю кухню в полноценный дом, с верандой, газовым отоплением, кухней, туалетом и т.д.

И вот, папа заболел. После больницы я забрала его к себе домой. Пару дней он побыл у меня в доме, а потом перешёл в летнюю кухню, там, где жила мама (его бывшая жена). Ну, потому, что он любил смотреть политические каналы по телевизору, а мужа это напрягало.

Последняя неделя папиной жизни. Я практически не сплю, работа, судебные дела, которые я не могу решать, потому что мозги в каше. Судья, наблюдая моё состояние, откладывает рассмотрение дела. В среду я приехала с аптеки и сделала папе укол. Он уснул. Я тоже ушла в дом. Очень устала. Легла на диван. Отключилась. Сон. К дому подъезжает муж. С машины выходит нарядная, красивая и радостная моя мама. И уверенно направляется во двор.

Меня подорвало. Я вскочила и поняла, что папе осталось недолго.
В субботу, рано утром, папа умер.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:43 by прогнозистПросмотров: 16Комментарии: 0
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Ключевые слова: Папа сон родители авторская история

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