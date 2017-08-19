Субботний вечер

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kiria Просмотров: 285 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 21:27 by

Хочу поделиться историей друга моего мужа. Сразу оговорюсь, что знаем мы его достаточно давно, и я больше чем уверена в том, что он говорит правду.В субботу был насыщенный день. Я, Женька (наш друг) и мой муж выполнили очень большую работу, за которую получили хороший гонорар. Когда уже ехали домой, я говорю ребятам, что можно это дело "обмыть". Сказано-сделано. Я накрыла на стол, Женька принес мне шампанского, а им чего покрепче. Началась болтовня. И дошли, конечно же до мистики. Теперь рассказываю от лица Женьки, слово в слово, что говорил он.- Ребят, хотите верьте, хотите нет. Корочке, Ленка (его жена) уходит на работу, а я ей сонный говорю: "Лен, позвони мне, разбуди, боюсь, что будильник не услышу".- Жень, отстань, у меня и так голова забита, сам встанешь.И ушла. Не знаю, сколько я времени проспал, но просыпаюсь оттого, что какой-то незнакомый голос тихо говорит со стороны прихожей: "Лен, Лена".Я поднимаюсь и полусонный иду на голос. Приоткрываю глаза, а передо мной девушка стоит, и так робко спрашивает:- Извините, Лена дома?- Нет, на работе, - отвечаю.А потом меня как кипятком обдало, открываю глаза, а передо мной уже никого нет. Знаю точно, что жена закрывала входную дверь на ключ, когда уходила на работу, сам слышал сквозь сон. И все же подошел к двери, она закрыта, что и требовалось доказать. И все же позвонил жене, говорю:- Лен, там тебя девушка какая-то у нас дома искала.А она мне отвечает:- Жень, ты что? Совсем уже заспался, что ли?И тут я реально перетрухал, быстро залез в ванную, принял душ и бегом на работу. Кстати, успел вовремя. Вот что или кто это мог быть?Потом Женька перекрестился, говоря: "Вот ей-богу, видел".Я так и замерла с бокалом шампанского. Муж с сигаретой в зубах застыл на балконе и, конечно же, перевел все в шутку, говоря: "Женек, вот говорил тебе - бросай ты пить, пагубное это дело".Но осадок у нас с ним остался сильный.

Ключевые слова: Утро сон жена голос девушка исчезновение история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: