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Истории из жизни

Субботний вечер

Хочу поделиться историей друга моего мужа. Сразу оговорюсь, что знаем мы его достаточно давно, и я больше чем уверена в том, что он говорит правду.

В субботу был насыщенный день. Я, Женька (наш друг) и мой муж выполнили очень большую работу, за которую получили хороший гонорар. Когда уже ехали домой, я говорю ребятам, что можно это дело "обмыть". Сказано-сделано. Я накрыла на стол, Женька принес мне шампанского, а им чего покрепче. Началась болтовня. И дошли, конечно же до мистики. Теперь рассказываю от лица Женьки, слово в слово, что говорил он.

- Ребят, хотите верьте, хотите нет. Корочке, Ленка (его жена) уходит на работу, а я ей сонный говорю: "Лен, позвони мне, разбуди, боюсь, что будильник не услышу".
- Жень, отстань, у меня и так голова забита, сам встанешь.

И ушла. Не знаю, сколько я времени проспал, но просыпаюсь оттого, что какой-то незнакомый голос тихо говорит со стороны прихожей: "Лен, Лена".

Я поднимаюсь и полусонный иду на голос. Приоткрываю глаза, а передо мной девушка стоит, и так робко спрашивает:
- Извините, Лена дома?
- Нет, на работе, - отвечаю.

А потом меня как кипятком обдало, открываю глаза, а передо мной уже никого нет. Знаю точно, что жена закрывала входную дверь на ключ, когда уходила на работу, сам слышал сквозь сон. И все же подошел к двери, она закрыта, что и требовалось доказать. И все же позвонил жене, говорю:
- Лен, там тебя девушка какая-то у нас дома искала.
А она мне отвечает:
- Жень, ты что? Совсем уже заспался, что ли?
И тут я реально перетрухал, быстро залез в ванную, принял душ и бегом на работу. Кстати, успел вовремя. Вот что или кто это мог быть?

Потом Женька перекрестился, говоря: "Вот ей-богу, видел".

Я так и замерла с бокалом шампанского. Муж с сигаретой в зубах застыл на балконе и, конечно же, перевел все в шутку, говоря: "Женек, вот говорил тебе - бросай ты пить, пагубное это дело".

Но осадок у нас с ним остался сильный.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:27 by KiriaПросмотров: 285Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Утро сон жена голос девушка исчезновение история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:50
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 979
Комментариев: 8 191
Жаль нет описания девушки, раз видел, значит запомнил. А история понравилась))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:15
+2
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 388
Какая разница, кто это был? Главное, человек просил же, чтобы его разбудили. Жена отказалась, зато помогло неизвестное привидение)) И на работу не опоздал и бодрый весь день, да ещё и последующие 363
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 22:15
0
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Репутация: (303|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 673
Сам поднялся, а мозг ещё спал и видел сон.
Оно конечно понятно, цель достигнута - мужик разбужен, но зачем искать Лену? Если вмешались потусторонние силы, только лишь для того, что бы разбудить мужика на работу, то почему через поиски Лены? Нельзя было просто, укусить за пятку?
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 388
Цитата: ПИК НИК
Сам поднялся, а мозг ещё спал и видел сон.
Оно конечно понятно, цель достигнута - мужик разбужен, но зачем искать Лену? Если вмешались потусторонние силы, только лишь для того, что бы разбудить мужика на работу, то почему через поиски Лены? Нельзя было просто, укусить за пятку?

Я представил. Если бы этО, укусило его за пятку, то его уже после этого никто бы не разбудил никогда))
Да приснилось ему. В полусонном состоянии был. До этого, с Леной говорил, чтобы та его разбудила. Потом опять уснул. Когда утром засыпаешь опять, то дребедень снится и сон крепкий. Мозг так сработал во сне, что "надо вставать" Лена не разбудит... Вот и приглючило.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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