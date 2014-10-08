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Истории из жизни

Пустая площадка

На момент главного события мне было около 2-3 лет. Я гуляла с бабушкой на полностью пустой площадке, как вдруг мимо меня проходит мужчина в шляпе, пальто и брюках. Он проходит даже не обращая на меня какого-либо внимания, будто здесь никого нет. Я по каким-то причинам его испугалась и закричала бабушке, которая стояла в паре метров от меня. Я кричала и говорила, что мимо меня прошёл дядя.

Повторюсь, на данный момент я до сих пор не могу понять, чем он меня напугал, ведь он даже не посмотрел в мою сторону и выглядел вполне обычно.

Бабушка успокоила меня и мы пошли домой. Я уже забыла этот инцидент.

Когда я стала старше (10-11 лет) мама рассказала мне историю:

«Когда ты была совсем маленькая, бабушка однажды вышла с тобой погулять на площадку. Она была совершенно пустая, как говорила бабушка. Как вдруг я неожиданно начинаю звать её и показывать пальцем на пустое место.»

В тот момент у меня в памяти резко всплыла та картина в мельчайших подробностях.

Мама сказала, что я после прихода с прогулки примерно объяснила ей, как выглядел тот дядя. И по моим рассказам он был копией моего дяди, который умер ещё до моего рождения. У него была лысая голова, прямо как у того дяди с площадки. И теперь уже стало понятно, почему его видела только я.

Были ещё происшествия с духом моего дяди.

Однажды, к примеру, сразу после смерти дяди у моего папы упала стопка джинсовых брюк, которая стояла на полу, так ещё и опершись на стену.

На этом всё! Буду надеяться, что история вам понравилась. Всем до свидания!!!


Новость отредактировал Kiria - 12-08-2021, 14:57
12-08-2021, 14:57 by Anna HarleyПросмотров: 1 539Комментарии: 16
+15

Ключевые слова: Детсво воспоминания умерший родственник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
12 августа 2021 16:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 298
Стопка джинсовых брюк упала, стоявшей на полу. По высоте это сколько - метр, полметра или как?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: amazonnagisa392
12 августа 2021 18:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
непонятно но круто!
Зарегистрирован: 12.08.2021
#3 написал: Jako tako
12 августа 2021 19:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 898
Цитата: Kreisleiter13
Стопка джинсовых брюк упала, стоявшей на полу. По высоте это сколько - метр, полметра или как?

Тоже думаю над этой фразой.
Многие дети видят в детстве потустороннее. Это факт.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tigger power
12 августа 2021 21:02
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2775|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 752
Мозг проанализировал что-то неправильное в образе (может ножек не было или еще чего) , отсюда и паника, но детский возраст не дал развить эту мысль.+
И да, чтобы стопка опиралась о стену это надо иметь много пар джинсов и прямо складировать их на полу в одном месте)) забавно звучит фраза
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 07:10
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 298
Цитата: Jako tako
Цитата: Kreisleiter13
Стопка джинсовых брюк упала, стоявшей на полу. По высоте это сколько - метр, полметра или как?

Тоже думаю над этой фразой.
Многие дети видят в детстве потустороннее. Это факт.

Да одно удивляет - это сколько пар штанов надо иметь одному человеку, чтобы в стопку сложить.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Talisha
Вчера, 08:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1952|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 090
Дети видят многое. Но то, что потенциально опасно, их пугает
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 08:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 083
Плюсанул. Мне понравилась история.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Zero Endorphine
Вчера, 12:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 479
Однажды, к примеру, сразу после смерти дяди у моего папы упала стопка джинсовых брюк, которая стояла на полу, так ещё и опершись на стену.

:D очень мистическое явление, конечно) связь с дядей прям линейная)
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#9 написал: VENDETTA
Вчера, 13:00
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (187|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 165
Цитата: Tigger power
Мозг проанализировал что-то неправильное в образе (может ножек не было или еще чего) , отсюда и паника, но детский возраст не дал развить эту мысль.+

А может и тени не было +
Цитата: Tigger power
И да, чтобы стопка опиралась о стену это надо иметь много пар джинсов и прямо складировать их на полу в одном месте)) забавно звучит фраза

Может он ими торговал)
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#10 написал: Tigger power
Вчера, 13:20
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2775|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 752
Цитата: Talisha
Дети видят многое. Но то, что потенциально опасно, их пугает

Точно, они больше к телу прислушиваются, чем взрослые
Цитата: VENDETTA
Может он ими торговал

Однозначно))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#11 написал: daytaler
Вчера, 14:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 077
— А-а-а-а!!!
— Что случилось?!!!
— Дядя!!!
— Да хоть тётя! Зачем же орать на весь двор?
— Так лысый же!
— Как Познер?
— Ага!
— Ужас какой.
Оказывается, умрешь лысым, лысым и бродишь промеж доживающих.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#12 написал: Rudoznatetz
Вчера, 14:45
+1
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 185
Цитата: Kreisleiter13

Да одно удивляет - это сколько пар штанов надо иметь одному человеку, чтобы в стопку сложить.

Он их не стирал никогда. Так друг в друга, как дорожные конусы, и вкладывал
Зарегистрирован: 25.12.2018
#13 написал: Kinigos
Вчера, 18:45
0
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Репутация: (279|-1)
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Комментариев: 1 409
Стопка денима сформировалась сразу после смерти дяди? Может они на пару, дядя и папа, ангелами ада куролесили?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#14 написал: Kreisleiter13
Вчера, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 298
Цитата: Rudoznatetz
Цитата: Kreisleiter13

Да одно удивляет - это сколько пар штанов надо иметь одному человеку, чтобы в стопку сложить.

Он их не стирал никогда. Так друг в друга, как дорожные конусы, и вкладывал

Попробовать носки, которые за печкой стоят, как дорожные конусы друг в друга вкладывать. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#15 написал: верю-не верю
Вчера, 22:55
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Комментариев: 1 321
Как то не очень-- лысый дядя, стопка джинсов. Пока Б/О.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#16 написал: all4754
Вчера, 23:04
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Комментариев: 7
Мимо прошёл дядя в шляпе..., и у него была точна такая же лысая голова?
Зарегистрирован: 19.01.2020
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