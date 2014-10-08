Пустая площадка

Новость отредактировал Kiria - 12-08-2021, 14:57

Anna Harley Просмотров: 1 539 Комментарии: 16 +15 12-08-2021, 14:57 by

На момент главного события мне было около 2-3 лет. Я гуляла с бабушкой на полностью пустой площадке, как вдруг мимо меня проходит мужчина в шляпе, пальто и брюках. Он проходит даже не обращая на меня какого-либо внимания, будто здесь никого нет. Я по каким-то причинам его испугалась и закричала бабушке, которая стояла в паре метров от меня. Я кричала и говорила, что мимо меня прошёл дядя.Повторюсь, на данный момент я до сих пор не могу понять, чем он меня напугал, ведь он даже не посмотрел в мою сторону и выглядел вполне обычно.Бабушка успокоила меня и мы пошли домой. Я уже забыла этот инцидент.Когда я стала старше (10-11 лет) мама рассказала мне историю:«Когда ты была совсем маленькая, бабушка однажды вышла с тобой погулять на площадку. Она была совершенно пустая, как говорила бабушка. Как вдруг я неожиданно начинаю звать её и показывать пальцем на пустое место.»В тот момент у меня в памяти резко всплыла та картина в мельчайших подробностях.Мама сказала, что я после прихода с прогулки примерно объяснила ей, как выглядел тот дядя. И по моим рассказам он был копией моего дяди, который умер ещё до моего рождения. У него была лысая голова, прямо как у того дяди с площадки. И теперь уже стало понятно, почему его видела только я.Были ещё происшествия с духом моего дяди.Однажды, к примеру, сразу после смерти дяди у моего папы упала стопка джинсовых брюк, которая стояла на полу, так ещё и опершись на стену.На этом всё! Буду надеяться, что история вам понравилась. Всем до свидания!!!

Ключевые слова: Детсво воспоминания умерший родственник авторская история

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