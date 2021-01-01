Дух немца

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

airforce Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:51 by

Этим летом собрались мы с ребятами на коп на 4 дня поехать, где проходила линия обороны во времена ВОВ. Говорят, на том месте были серьёзные бои. Недаром там много курганов.Приехали мы в обозначенное нами место. Достали всю снарягу. И решили перед дорогой немного выпить и перекусить. Затянулась наша трапеза. От количества выпитого уснули.Снится сон... или не сон, так и не понял.Будто будит нас немецкий солдат... и от него исходит сильный трупный смрад.На вид очень худой, лицо и руки жёлто-серого прям земляного цвета, глаза запавшие, форма грязная и местами рваная, угрожающе смотрит, тычет на нас карабин и со злостью говорит нам вот что:- Geh hier weg, stör uns nicht, sonst findest du dich bei uns wieder!!!Мы, трое человек, перед ним сидим в непонятках, что он от нас хочет, так как не знаем немецкий.И не можем пошевелиться со страха.Он опять крикнул:- Ich warne dich ein letztes Mal, geh, sonst erwartet dich der Tod!!!И выстрелил с карабина в воздух.От этого мы все проснулись, все в шоке были. Так как, нам всем один и тот же сон снился. На том месте где, стоял этот немец, стояла неимовернейшая трупная вонь и запах пороха.Свалили мы оттуда со скоростью звука в ближайшее село, благо, село близко было. Остались переночевать в машине. Так как села не знаем и людей тоже. Да и выпившие были. Сидим в машине, обсуждаем это всё. Перевели в гугле, что нам немец этот говорил... Были в шоке с перевода, мол, уходите либо здесь останетесь и умрёте.Вышли с машины "подышать воздухом", тут подходит бабулька какая-то и говорит:- Черные копатели?Мы такие:- Нет, с чего вы взяли?Она говорит:- Не вы одни такие тут. Нарушили вы их покой. Неупокоенные они. Уезжайте отсюда.Мы переночевали в машине и уехали. Вот такая история.

Ключевые слова: Сны наяву ВОВ мистика живие мертвецы авторская история

Другие, подобные истории: