Дух немцаЭтим летом собрались мы с ребятами на коп на 4 дня поехать, где проходила линия обороны во времена ВОВ. Говорят, на том месте были серьёзные бои. Недаром там много курганов.
Приехали мы в обозначенное нами место. Достали всю снарягу. И решили перед дорогой немного выпить и перекусить. Затянулась наша трапеза. От количества выпитого уснули.
Снится сон... или не сон, так и не понял.
Будто будит нас немецкий солдат... и от него исходит сильный трупный смрад.
На вид очень худой, лицо и руки жёлто-серого прям земляного цвета, глаза запавшие, форма грязная и местами рваная, угрожающе смотрит, тычет на нас карабин и со злостью говорит нам вот что:
- Geh hier weg, stör uns nicht, sonst findest du dich bei uns wieder!!!
Мы, трое человек, перед ним сидим в непонятках, что он от нас хочет, так как не знаем немецкий.
И не можем пошевелиться со страха.
Он опять крикнул:
- Ich warne dich ein letztes Mal, geh, sonst erwartet dich der Tod!!!
И выстрелил с карабина в воздух.
От этого мы все проснулись, все в шоке были. Так как, нам всем один и тот же сон снился. На том месте где, стоял этот немец, стояла неимовернейшая трупная вонь и запах пороха.
Свалили мы оттуда со скоростью звука в ближайшее село, благо, село близко было. Остались переночевать в машине. Так как села не знаем и людей тоже. Да и выпившие были. Сидим в машине, обсуждаем это всё. Перевели в гугле, что нам немец этот говорил... Были в шоке с перевода, мол, уходите либо здесь останетесь и умрёте.
Вышли с машины "подышать воздухом", тут подходит бабулька какая-то и говорит:
- Черные копатели?
Мы такие:
- Нет, с чего вы взяли?
Она говорит:
- Не вы одни такие тут. Нарушили вы их покой. Неупокоенные они. Уезжайте отсюда.
Мы переночевали в машине и уехали. Вот такая история.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:51 by airforceПросмотров: 50Комментарии: 0
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