Ведьма и мужик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

airforce Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:45 by

Со слов мачехи:На улице был 1993 год. Было нам по 16 и 13 лет, я старшая в семье была. Идём мы, значит, по давно нам известной дороге, святить паски. На улице стало уже немного светлеть. И тут на душе что-то стало тревожно матери и мне. А вокруг посадка и немного дальше кладбище. Я матери говорю:- Мам, давай в обход пойдём, где люди, цивилизация, мне страшно почему-то через кладбище идти.Но мама промолчала и в ответ кивнула головой.Пошли мы в обход, хоть и дальше было, но через посёлок, и тут как откуда не возьмись, к нам катится колесо, обычное колесо с тачанки или с чего-то подобного. И тут у нас и особенно у сестры любопытство. Значит, подбегает она к этому колесу... слышен громкий крик: "Отойди!!! Не трогай!!!"Мы все замерли, а колесо это тихонько катится. Тут вышел со двора мужик лет пятидесяти с верёвкой и говорит:- Уйдите с дороги, не видите... ведьма с церкви катится.Мы удивлённо посмотрели все друг на друга. И он резко подбежал к этому колесу, ударил его со всей силы и провел верёвку через само колесо, завязал узел и повесил на против стоящее дерево. Мы были в шоке.Пошли дальше в недоумении, откуда это колесо взялось и кто этот дядька такой.Дошли мы до церкви без происшествий, посвятили паски и, забыв уже про этот случай, шли обратно домой через посёлок.Нашему удивлению не было предела, когда мы дошли до того места где это все было.Вокруг того дерева, где было повешено колесо, было полно милиции, скорая и труповозка.На том дереве повешенной оказалась наша соседка, бабка. Мы её и её домдесятой дорогой обходили. Всё говорили, что она нехорошая была и похоронила в своё время четырёх мужей.Что характерно, пол-лица была сплошная гематома, походу от удара. Но тут более чем удивило нас то, что мужик этот умер в последствии. Так как потом выяснилось, со слов его жены:- Он когда вышел рано утром управился по хозяйству, что-то крикнул, не было его минут 10. Зашёл в дом и слышу как будто что упало громоздкое. Сквозь сон я не обратила внимания на это. Когда проснулась, услышала старческий женский громкий смех. Я не на шутку испугалась... выхожу на веранду и падаю в истерику. На полу мертвый муж лежит с перекошенным от страха лицом и открытыми глазами, и напротив, на дереве, старуха висит.Вот такая история.Не судите строго.Всё со слов.История реальная.

Ключевые слова: Ведьмы мистика дерево авторская история

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