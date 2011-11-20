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Истории из жизни

Ведьма-колесо

Слышала, что ведьмы и в колесо могут превращаться. Катится за человеком, а если тот остановится, то и колесо останавливается, как будто ждёт чего-то! В любом месте могло появиться...

Подруга рассказывала, что ее отца три вечера подряд преследовало такое колесо.
Он электриком работал, за какой-то деревней столбы устанавливали электрические, возле них трассу вели и дорогу асфальтировали. Так он по этой дороге домой на велике ездил.
Утром на работу едет - ничего такого не видит, а с работы от бытовки отъедет - вдруг, откуда ни возьмись, чуть дальше колесо... Ну, он от него драпать, а колесо за ним. Дураку понятно, сколько бы оно ни катилось, всё равно ведь упадёт, а тут ни в какую!

Два дня он этот страх в себе держал, а на третий день перед работой взял и рассказал мужикам! Те камнями да булыжниками запаслись и вдоль дороги встали цепью с обеих сторон. Сидят и ждут, каждый на своём посту, да не тут-то было - не было колеса. Так и решили они разойтись по домам. И он сел на велосипед и поехал. Едет и думает: "Слава Богу, отстало". Успокоился чуток, забылся, а поздно вечером, уже перед сном, вышел покурить на крыльцо и обомлел: оно стоит прямо напротив него и не падает. Отец ее, долго не думая, табурет схватил, что на крыльце стоял, да как запустит в это колесо с трехэтажным матом. Со всей дури развернулся, да и шмыг в дом.

Утром мать ему за завтраком и говорит: "Нинку-ведьму сильно избили ночью кто-то, прямо возле нашего дома. Голову разбили. Бабы, соседки наши, коров выгоняли в поле и нашли её без сознания!". Отец всё ей и рассказал, мол, прицепилась, что спасу нет, вот и проучить решил. Откуда ж было знать, что это она была?
Стали думать-гадать, чего это она к нему-то пристала? А оказалось, что с внучкой он её после армии гулял, а замуж брать не захотел, вот и решила отомстить за внучку. Ведьма эта оправилась, больше не донимала его. Отстала все же!
А через полгода подруга родилась, вскоре в город жить уехали к тёще - мать городская была.
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Сегодня, 02:52 by LynxПросмотров: 428Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Ведьма колесо месть бабка пакость колдунья превращение

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 06:36
+2
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Комментариев: 9 238
Дурацкую месть придумала ведьма. А в наши дни вообще было бы не актуально. Каждый второй с собой травмат носит, а кто-то даже огнестрел. Поди-ка, покатайся за кем-нибудь таким - быстро шину прострелит))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: Sandra_
Сегодня, 07:11
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История попахивает бредом sweat_smile
Зарегистрирован: 6.04.2017
#3 написал: ARCB
Сегодня, 07:59
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Комментариев: 40
Не слышал, что ведьмы в колёса превращаться умеют (мечта наркомана laughing ). А так, да, трудно у колеса голову найти, но повезло. В общем, особо не верится, но что-то новое узнал, ставлю плюс.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#4 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 08:31
0
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А через полгода подруга родилась, вскоре в город жить уехали к тёще - мать городская была

Чья подруга?....непонятно.....резкая концовка.

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#5 написал: Доктор Ник
Сегодня, 09:11
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Простите,но это бред
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#6 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 10:16
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Древнее колдовство,сейчас современные ведьмы в колеса не превращаются. Знаний маловато.)))

Плюсище.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 10:21
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...нда.... Представил... А интересно, от какого транспорта колесо было? Ладно если от легковушки, а вот если бы от "Белаза"?
.... и ещё представил ситуацию, что я у себя на работе мужикам говорю, мол, что меня колесо преследует, и мы всем отделом такие, резко подрывается и с булыжниками, вдоль дороги выстраиваемся... Ага.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
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