Ведьма-колесо

Lynx Просмотров: 428 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 02:52 by

Слышала, что ведьмы и в колесо могут превращаться. Катится за человеком, а если тот остановится, то и колесо останавливается, как будто ждёт чего-то! В любом месте могло появиться...Подруга рассказывала, что ее отца три вечера подряд преследовало такое колесо.Он электриком работал, за какой-то деревней столбы устанавливали электрические, возле них трассу вели и дорогу асфальтировали. Так он по этой дороге домой на велике ездил.Утром на работу едет - ничего такого не видит, а с работы от бытовки отъедет - вдруг, откуда ни возьмись, чуть дальше колесо... Ну, он от него драпать, а колесо за ним. Дураку понятно, сколько бы оно ни катилось, всё равно ведь упадёт, а тут ни в какую!Два дня он этот страх в себе держал, а на третий день перед работой взял и рассказал мужикам! Те камнями да булыжниками запаслись и вдоль дороги встали цепью с обеих сторон. Сидят и ждут, каждый на своём посту, да не тут-то было - не было колеса. Так и решили они разойтись по домам. И он сел на велосипед и поехал. Едет и думает: "Слава Богу, отстало". Успокоился чуток, забылся, а поздно вечером, уже перед сном, вышел покурить на крыльцо и обомлел: оно стоит прямо напротив него и не падает. Отец ее, долго не думая, табурет схватил, что на крыльце стоял, да как запустит в это колесо с трехэтажным матом. Со всей дури развернулся, да и шмыг в дом.Утром мать ему за завтраком и говорит: "Нинку-ведьму сильно избили ночью кто-то, прямо возле нашего дома. Голову разбили. Бабы, соседки наши, коров выгоняли в поле и нашли её без сознания!". Отец всё ей и рассказал, мол, прицепилась, что спасу нет, вот и проучить решил. Откуда ж было знать, что это она была?Стали думать-гадать, чего это она к нему-то пристала? А оказалось, что с внучкой он её после армии гулял, а замуж брать не захотел, вот и решила отомстить за внучку. Ведьма эта оправилась, больше не донимала его. Отстала все же!А через полгода подруга родилась, вскоре в город жить уехали к тёще - мать городская была.

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