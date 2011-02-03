Забирающая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алимова Просмотров: 250 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 00:04 by

Три недели назад меня в тяжелом состоянии с ковидом увезли в инфекционную больницу. В нашей палате лежали еще три женщины, примерно в таком же как и я состоянии и чуть - чуть полегче. С кровати я почти не вставала, в коридор выходила редко и не знала, кто лежит в других палатах. Почти все время спала. Сны были сюрреалистическим бредом.Мужской голос, каждый раз требующий, чтобы я ушла отсюда, шепот, хихиканье, птицы на подоконнике... Но однажды, когда я уже чувствовала себя лучше, ночью приснилась черная самка богомола, которая билась в окно. Тонкое длинное тело, изогнутые лапки скребли по стеклу, узкие стрекозиные крылышки трепетали и издавали странный низкий вибрирующий звук, который не просто пугал, а погружал в состояние паники. Сердце билось как сумасшедшее, но самое страшное было чувство, что она, вибрируя крылышками, забирает, вытягивает из меня жизнь. Я пыталась проснуться, кричала, меня будили соседки, но ничего не получалось. Потом во сне мужчина громко сказал: "Не сейчас", - и самка богомола улетела, а я проснулась.Было три часа ночи. Второй раз эта страшная "бабочка" прилетела в пять утра. Снова сердце было готово выскочить из груди, мне не хватало воздуха... крылышки насекомого трепетали все сильнее и почему-то оставляли на стекле серую пыльцу. Я смогла проснуться - медсестра пришла делать укол. В этот же день санитарка рассказала, что ночь была беспокойная, страшная - от ковида умерла молодая женщина в соседней палате. Первый раз ей плохо стало в три ночи, проводили реанимационные процедуры, подключили ИВЛ, а умерла она в пять утра, как раз в то время, когда в нашу палату вошла медсестра, чтобы поставить уколы.

Ключевые слова: Сон богомол смерть авторская история

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