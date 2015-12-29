НЛО и ночной ужас в спальне

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:30

Причина: Авторская стилистика сохранена

Dana_KZ Просмотров: 202 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 02:30 by

Это произошло в г. Алматы, в 2012 году, летом, примерно в 3 ночи, я спала и вдруг проснулась от шума, звук был похож на то, как будто дрова трещат в печке. Треск шел со стороны вешалки с одеждой и от ковра на полу, на них были искры в темноте, а мои волосы, словно после фена, дыбом встали. Я поворачиваюсь к окну (живу я на 5 этаже) и вижу такую картину: из-за угла нашего дома медленно пролетел, или даже проплыл, какой-то черный прямоугольный длинный предмет. Cтало очень страшно, просто очень, это было очень длинное и тонкое и очень очень черное, я такого черного цвета в жизни не видела.Это длинное черное выглядело, как доска от пола. "Доска" плавно снизилась во двор, и прямо на моих глазах деревья в нашем дворе стали странно двигаться, сложились буквой N, будто их сверху придавили и погнули. Хотела днем сфоткать, но утром их уже спилили. Родители крепко спали, я не стала будить.Тем более, оно сразу улетело за дома.Потом на следующую ночь я спала и посреди ночи почувствовала, что кто-то сел на мою кровать, я резко проснулась и, мягко говоря, удивилась. На углу моей кровати сидела женщина и молча смотрела на меня. Я сижу на кровати и просто в шоке, я ее знать не знаю, и зачем она тут сидит? Я c возмущением спросила: "A вы кто вообще?".На что она ответила: "Как пройти внутрь?". Я такая: "Что-о-о??? Вы кто? Куда пройти??". Я начала кричать и звать родителей, но вдруг воздух стал густым, как кисель, и уши заложило, было чувство, что погрузилась в ванну с водой, и когда я кричала, тo слышала звук своего собственного крика у себя в голове. И двигаться не могла!Она опять спросила: "Kак пройти внутрь?".Я ей говорю: "Kуда?".Она говорит: "Нам надо внутрь того, что ты вчера видела, как пройти сквозь **** (слово не запомнила)***?".Потом из стены вышла тень, я вообще охренела, просто черная тень, без человека - черный мужской силуэт, та женщина стала такой же тенью, и они "расплавились" и провалились в пол. Меня отпустило сразу, я начала кричать. Родители услышали прибежали и сразу стали читать молитвы. Свечкой по углам прошлись, и я оставшуюся ночь спала с родителями. Они сказали, что это просто галлюцинации, так бывает, когда спишь и проснулся, но не до конца: мозг спит, а тело проснулось, сон снится наяву, а ты - как лунатик. Но все было так реалистично. У меня сомнения - слишком уж реалистично это было.То черное, похожее на доскy, НЛО, которое летело возле дома - произошло на самом деле. Там и соседи видели.

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