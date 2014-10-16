Врач в чёрном

Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

rolfshtayner Просмотров: 1 721 Комментарии: 27 +29 7-08-2021, 21:59 by

Этим летом Арина (имя изменено) с мужем стали жертвами пандемии коронавируса. Они долго не могли дождаться госпитализации, так как все лечебные учреждения в городе оказались переполнены. В конце концов супруги всё-таки попали в больницу, но оба были к тому времени уже в очень тяжёлом состоянии.Женщина впала в кому. Периодически она приходила в себя (как ей казалось) и видела врачей суетящихся в её палате. Среди них был один очень странный субъект. По её словам, он не носил никакой медицинской защитной одежды, вместо этого на нём было какое-то тёмное одеяние… Этот доктор постоянно подходил к Арине, интересовался самочувствием и настойчиво предлагал ей перевестись в палату где якобы лежит её муж. Чёрный врач уверял, что там гораздо лучше, просторнее и тому подобное, но какой-то внутренний страх заставлял женщину отказываться от этих любезных предложений.Спустя неделю, Арина вышла из комы. Она поинтересовалась у персонала больницы об их странном коллеге. Удивлённые медики сказали, что никакого «врача в чёрном» здесь нет, и что Арина в принципе не могла ни с кем разговаривать, так как всё это время находилась в коматозном состоянии.Но самое страшное было в другом. Оказалось, что муж Арины умер почти сразу после госпитализации... Получается, что «врач» пытался убедить её уйти к покойному супругу.

Ключевые слова: Врач больница кома женщина авторская история

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