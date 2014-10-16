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Истории из жизни

Врач в чёрном

Этим летом Арина (имя изменено) с мужем стали жертвами пандемии коронавируса. Они долго не могли дождаться госпитализации, так как все лечебные учреждения в городе оказались переполнены. В конце концов супруги всё-таки попали в больницу, но оба были к тому времени уже в очень тяжёлом состоянии.

Женщина впала в кому. Периодически она приходила в себя (как ей казалось) и видела врачей суетящихся в её палате. Среди них был один очень странный субъект. По её словам, он не носил никакой медицинской защитной одежды, вместо этого на нём было какое-то тёмное одеяние… Этот доктор постоянно подходил к Арине, интересовался самочувствием и настойчиво предлагал ей перевестись в палату где якобы лежит её муж. Чёрный врач уверял, что там гораздо лучше, просторнее и тому подобное, но какой-то внутренний страх заставлял женщину отказываться от этих любезных предложений.

Спустя неделю, Арина вышла из комы. Она поинтересовалась у персонала больницы об их странном коллеге. Удивлённые медики сказали, что никакого «врача в чёрном» здесь нет, и что Арина в принципе не могла ни с кем разговаривать, так как всё это время находилась в коматозном состоянии.

Но самое страшное было в другом. Оказалось, что муж Арины умер почти сразу после госпитализации... Получается, что «врач» пытался убедить её уйти к покойному супругу.


Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
7-08-2021, 21:59 by rolfshtaynerПросмотров: 1 721Комментарии: 27
+29

Ключевые слова: Врач больница кома женщина авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 01:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 064
Оператор системы приходил. Чудом жива. Значит, что-то нас ждет глобальное, раз система так чистит население.
В рассказ верю. Март месяц этого года был ужасен, и не без мистики.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: Paul_ket
Вчера, 05:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
У нас вроде в больницах мужские и женские палаты. Как можно перевестись в палату мужа. По крайней мере, когда я лежал, мужчины лежали в одной палате, женщины - в другой
Зарегистрирован: 13.05.2021
#3 написал: Arhip
Вчера, 08:04
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1801|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 1 718
Цитата: Paul_ket
У нас вроде в больницах мужские и женские палаты. Как можно перевестись в палату мужа. По крайней мере, когда я лежал, мужчины лежали в одной палате, женщины - в другой

Перевестись может и нельзя, но наговорить можно что угодно
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Шахерезада
Вчера, 09:24
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 071
Доктор в черном видимо был ее смертушкой и предлагал перевестись к мужу на тот свет. К счастью женщина выкарабкалась. +++++

Цитата: daytaler
Оператор системы приходил. Чудом жива. Значит, что-то нас ждет глобальное, раз система так чистит население
Насчёт оператора системы не знаю, но то что эта сволочь вирус как то избирательно действует на всех по разному, это факт: кто то даже и не чихнет, а кто то тяжело переносит. У меня сестра двоюродная тяжело перенесла, при этом никто из членов ее семьи не заразился, вот тоже загадка как такое может быть при таком тесном контакте?
Насчёт глобального, если хотя бы 70% процентов населения земли привьются, эпидемия остановится, как когда то остановились многие эпидемии благодаря прививкам и кто бы что не говорил по поводу прививок, а всё же привитые согласно статистике легче переносят эту заразу. Хотя конечно риск побочек от прививки есть, но риск остаться не привитым в то время когда вирус мутирует и становится агрессивнее гораздо выше.
Я и вся моя семья получили Pfizer, пока только 1 вакцину, перенесли легко, только небольшая слабость была на второй день и хотелось спать. И пусть антипрививочники закидают меня тапками, но я призываю всех прививаться, Варламов тоже My Webpage
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#5 написал: Kinigos
Вчера, 12:11
-1
Группа: Посетители
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Оказывается, от любезного приглашения на тот свет можно отказаться. Кстати, в некоторых городах по ковидням попы всех мастей шарахаются, правда в сизах.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: Kinigos
Вчера, 12:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Цитата: Шахерезада
согласно статистике легче переносят эту заразу. Хотя конечно риск побочек от прививки есть, но риск остаться не привитым в то время когда вирус мутирует и

В каждом ковидарии в приватной беседе узнаешь разную статистику, зачастую противоречивую. И эксперимент ещё не окончен, окончательные выводы планируются быть не ранее чем через год.
Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#7 написал: Olga-Viculia
Вчера, 13:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 574
Цитата: Шахерезада
Доктор в черном видимо был ее смертушкой и предлагал перевестись к мужу на тот свет. К счастью женщина выкарабкалась. +++++

Цитата: daytaler
Оператор системы приходил. Чудом жива. Значит, что-то нас ждет глобальное, раз система так чистит население
Насчёт оператора системы не знаю, но то что эта сволочь вирус как то избирательно действует на всех по разному, это факт: кто то даже и не чихнет, а кто то тяжело переносит. У меня сестра двоюродная тяжело перенесла, при этом никто из членов ее семьи не заразился, вот тоже загадка как такое может быть при таком тесном контакте?
Насчёт глобального, если хотя бы 70% процентов населения земли привьются, эпидемия остановится, как когда то остановились многие эпидемии благодаря прививкам и кто бы что не говорил по поводу прививок, а всё же привитые согласно статистике легче переносят эту заразу. Хотя конечно риск побочек от прививки есть, но риск остаться не привитым в то время когда вирус мутирует и становится агрессивнее гораздо выше.
Я и вся моя семья получили Pfizer, пока только 1 вакцину, перенесли легко, только небольшая слабость была на второй день и хотелось спать. И пусть антипрививочники закидают меня тапками, но я призываю всех прививаться, Варламов тоже My Webpage

Согласна с Вами полностью.Вирус малоизученный,опасный и загадочный.Порой встречались очень странные случаи.По поводу палат оит и р,когда пациенты идут потоком на ИВЛ,уже не до пола.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: Шахерезада
Вчера, 14:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 071
Цитата: Kinigos
Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.
Так прививка на то и рассчитана, чтобы иммунитет гасил вирус в самом начале, не допустив чтобы инфекция поразила организм настолько, что пришлось бы применять тяжелую артиллерию - сильнодействующие лекарства и подключать к вентиляторам.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#9 написал: ЛорБор
Вчера, 14:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 53
Цитата: Шахерезада
Цитата: Kinigos
Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.
Так прививка на то и рассчитана, чтобы иммунитет гасил вирус в самом начале, не допустив чтобы инфекция поразила организм настолько, что пришлось бы применять тяжелую артиллерию - сильнодействующие лекарства и подключать к вентиляторам.

Вы правы, (мы уходим от мистики...) у меня сын второй год работает в ковидном отделении, по его статистики (сотни и сотни больных) основная масса тяжёлых это непривитые! А сейчас он своё отделение называет филиалом хосписа... Но все боятся прививок, мракобесие какое то, средневековье. Кстати, небольшая историйка с прошлой волны. Пришел мой ребенок в Палату на вечерние процедуры, больная старушка ему говорит, как вы лечите?! У вас в Палате кошки! Сын спрашивает , где? Старушка показывает на пакет, полотенце, ещё какие то вещи. Бабушку перевели в реанимацию, она следом умерла.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#10 написал: Kinigos
Вчера, 14:47
+8
Группа: Посетители
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Цитата: ЛорБор
Бабушку перевели в реанимацию, она следом умерла.

В этом и разница- разговариваю с терапевтами, они говорят что все их больные непривиты; разговариваю с реаниматологами- их пациенты через одного с прививкой. Разницу чувствуете?
" Филиал хосписа"- так лечить людей надо, а не за деньгами гнаться. Уже не секрет, что крупные ковидные госпитали из разряда больницы превратились в коммерческий проект, где основной упор и внимание медработников направлены на заработок, а не излечение. "Я так хочу, чтобы корона не кончалась...." ещё не слышали этот ремейк от коллег сына?

Цитата: Шахерезада
Цитата: Kinigos
Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.
Так прививка на то и рассчитана, чтобы иммунитет гасил вирус в самом начале, не допустив чтобы инфекция поразила организм настолько, что пришлось бы применять тяжелую артиллерию - сильнодействующие лекарства и подключать к вентиляторам.

Вы в моём сообщении увидели только то, что хотите видеть. Нет никакой гарантии что человек непременно подхватит какую дрянь, а если и подхватит, то тяжело перенесёт, но то, что он, будучи здоровым, рискует покалечить себя прививкой- факт.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#11 написал: ЛорБор
Вчера, 15:27
-1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 53
[quote=Kinigos][quote=ЛорБор]Бабушку перевели в реанимацию, она следом умерла.[/quote]
В этом и разница- разговариваю с терапевтами, они говорят что все их больные непривиты; разговариваю с реаниматологами- их пациенты через одного с прививкой. Разницу чувствуете?
" Филиал хосписа"- так лечить людей надо, а не за деньгами гнаться. Уже не секрет, что крупные ковидные госпитали из разряда больницы превратились в коммерческий проект, где основной упор и внимание медработников направлены на заработок, а не излечение. "Я так хочу, чтобы корона не кончалась...." ещё не слышали этот ремейк от коллег сына?

[quote=Шахерезада][quote=Kinigos]Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.[/quote]Так прививка на то и рассчитана, чтобы иммунитет гасил вирус в самом начале, не допустив чтобы инфекция поразила организм настолько, что пришлось бы применять тяжелую артиллерию - сильнодействующие лекарства и подключать к вентиляторам.[/quote]
Вы в моём сообщении увидели только то, что хотите видеть. Нет никакой гарантии что человек непременно подхватит какую дрянь, а если и подхватит, то тяжело перенесёт, но то, что он, будучи здоровым, рискует покалечить себя прививкой- факт.[/quot я не буду с вами вступать в полемику, потому что судя по всему на белом свете существует только ваша ,,правда,, И вы знаете обо всем и лучше всех. Будьте здоровы
Зарегистрирован: 5.05.2018
#12 написал: Шахерезада
Вчера, 15:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 071
Цитата: Kinigos
Нет никакой гарантии что человек непременно подхватит какую дрянь, а если и подхватит, то тяжело перенесёт, но то, что он, будучи здоровым, рискует покалечить себя прививкой- факт.
Если уж он от вакцины "покалечится", то что же с ним будет, когда он поймает настоящий вирус? Впрочем ни на чем не настаиваю, каждый имеет свою точку зрения.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#13 написал: Kinigos
Вчера, 15:53
+2
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Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Цитата: ЛорБор
судя по всему на белом свете существует только ваша ,,правда,, И вы знаете обо всем и лучше всех. Будьте здоровы

Как говорится, "у каждого своя правда". Но не стану отрицать того, что, вероятно, это вы знаете обо всём лучше других. И вам здоровья и равновесия.

Цитата: Шахерезада
Если уж он от вакцины "покалечится", то что же с ним будет, когда он поймает настоящий вирус?

Вы свято верите что вакцина состоит исключительно из ослабленных штаммов патогенов и анатоксинов? Или консерванты в её составе не принимаете во внимание? При этом, довольно токсичные для организма.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#14 написал: Шахерезада
Вчера, 16:21
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 071
Цитата: Kinigos
Вы свято верите что вакцина состоит исключительно из ослабленных штаммов патогенов и анатоксинов?
Есть и векторные вакцины, н-р: Pfizer, состоящие не из ослабленного вируса, а из его белка, благодаря чему вакцина способна активировать иммунный ответ, не вызывая болезни.

Цитата: Kinigos
Или консерванты в её составе не принимаете во внимание? При этом, довольно токсичные для организма.
Безусловно определенный риск развития аллергической реакции вплоть до анафилактического шока есть, мы, н-р, находились под наблюдением первые 15 минут после прививки, но этот процент ничтожно мал, риск заболеть в тяжелой форме, а то и лапти откинуть гораздо выше.

Цитата: Kinigos
В этом и разница- разговариваю с терапевтами, они говорят что все их больные непривиты; разговариваю с реаниматологами- их пациенты через одного с прививкой. Разницу чувствуете
Но это не говорит о том, что все кто получил прививку через одного попадают в реанимацию, иначе бы реанимаций не хватило бы.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#15 написал: swandance
Вчера, 16:25
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 95
Ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зарегистрирован: 28.10.2012
#16 написал: Kinigos
Вчера, 16:45
+3
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Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Цитата: Шахерезада
прививку через одного попадают в реанимацию, иначе бы реанимаций не хватило бы.

А их и нехватает. И медиков, чтобы обслужить этот сонм- тоже.

Цитата: Шахерезада
риск развития аллергической реакции вплоть до анафилактического шока есть, мы,

Аллергия это малое зло, вы обошли стороной токсическое действие на цнс и пр. органы и системы.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#17 написал: Estellan
Вчера, 16:52
+7
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Публикаций: 246
Комментариев: 2 846
Товарищи прививочники и антипрививочники, убедительно прошу вас обсуждать вред вакцины в личке.
Следующий комментарий не по теме истории будет сопровожден баном.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#18 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:04
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 290
Цитата: Estellan
Товарищи прививочники и антипрививочники, убедительно прошу вас обсуждать вред вакцины в личке.
Следующий комментарий не по теме истории будет сопровожден баном.

В 2020 прятались от короновируса, в 2021 прячутся от прививок, в 2022 будут прятаться от привитых. smile Прошу прощения за пошлость, не выдержал.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#19 написал: Jako tako
Вчера, 17:08
+1
Онлайн
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Комментариев: 893
Честно говоря, смахивает на страшилку в духе времени. Ну как ранее были про чёрные волги и прочее.
Не хочу обидеть автора. Плюс поставлю. Просто не хочется, чтобы на больной (в настоящее время) теме начали паразитировать.
Первый раз слышу, чтобы врачи предлагали и уговаривали перевестись в другую палату.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#20 написал: Kinigos
Вчера, 17:54
+1
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Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Цитата: Jako tako
Честно говоря, смахивает на страшилку в духе времени. Ну как ранее были про чёрные волги и прочее.

По истории понятно что не врач то был. Как довольно опытный реанимационный клиент, скажу, что многие больные и глюкуют, и дуркуют, и в коме на ивл тоже сцены мира смотрят, посказочнее иной фантастики и зрелищней блокбастера. Видения разные, у одних умершие родственники (классика жанра), у других неизвестные человеческие персонажи, кого-то инферналы посещают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#21 написал: daytaler
Вчера, 18:23
0
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Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 064
Цитата: Шахерезада
Если уж он от вакцины "покалечится", то что же с ним будет, когда он поймает настоящий вирус? Впрочем ни на чем не настаиваю, каждый имеет свою точку зрения.

И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#22 написал: Eifersucht
Вчера, 18:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 077
Врач в чёрном - это сильно, тем более в наше время. Но если взять негатив, то врач в чёрном будет в белом, а вот врачи в белом будут в чёрном. Всё зависит от точки зрения, потому цвет не имеет особой актуальности. Без сомнений, приглашение без знания - это ловушка. Так же обещание без должного потенциала - тоже ловушка. А почему бы не использовать тоже самое в ответ??? Во всяком случае, хоть минимальное распознавание получится.
Спрашивают о самочувствии, тоже полюбопытствовать об этом. Предлагают перевестись в палату к мужу - предложить обратный вариант: переведите, пожалуйста, мужа ко мне.
И я очень удивляюсь, вот почему бы не поимпровизировать в пограничном состоянии? Страх удерживает, конечно. Но распознавание лучше страха. Ведь можно отказаться и после обсуждения варианта перевести супруга, а не её.
История не содержит базы хотя бы минимальных знаний о чёрном докторе. Приглашал на тот свет, ну, и что... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#23 написал: Talisha
Вчера, 18:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1948|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 086
Проводник то был. Предлагал выйти из "игры". Ничего ужасного в смерти нет, ужаснее жизнь впустую... Сейчас идет мощный естественный отбор, мир покидают души, которые в диссонансе с его вибрациями, в страхе и неосознанности.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#24 написал: NEMO 1
Вчера, 20:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 505
История жизненная, и может быть связана даже не с короновирусом))), общался с людьми после комы в тяжёлых случаях не вызванных эпидемией, видели подобные образы.... По своему очень интересные комментарии, правда не переходите на личности.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#25 написал: Kinigos
Сегодня, 04:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Может в некоторых случаях все эти образы и визитёры не сущи запредельные, а всего лишь субстракт наших переживаний, желаний, страхов? Концентрат мыслей порождает личного гомункула?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#26 написал: Ель
Сегодня, 05:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 155
Цитата: Шахерезада
Цитата: Kinigos
Второй момент- прививки уже архаика, прошлый век, не только от ковида, любые, так как промышленность уже давно выпускает сильнодействующие лекарства, справляющиеся с данными инфекциями, ну а предполагаемая польза от прививок не превышает потенциального риска для здоровья.
Так прививка на то и рассчитана, чтобы иммунитет гасил вирус в самом начале, не допустив чтобы инфекция поразила организм настолько, что пришлось бы применять тяжелую артиллерию - сильнодействующие лекарства и подключать к вентиляторам.


Не ожидал, такого активно упрощенного ,поверхностного и успешно навязанного телевизором мнения по этому вопросу от человека, весьма часто отвечающего очень развернуто и интересно...
Зарегистрирован: 19.05.2020
#27 написал: Шахерезада
Сегодня, 07:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 071
Цитата: Ель
Не ожидал, такого активно упрощенного ,поверхностного и успешно навязанного телевизором мнения по этому вопросу от человека, весьма часто отвечающего очень развернуто и интересно...
С удовольствием выслушаю Ваше не поверхностное, усложненное, ни чем и ни кем не навязанное мнение, но только в рамках личной переписки, так как дальнейшая дискуссия по этому вопросу запрещена администрацией. wink
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
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