Белые и черные птицы

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:56

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Сделано_в_СССР Просмотров: 341 Комментарии: 5 +7 Вчера, 20:56 by

Много лет назад лежала я в больнице в хирургическом отделении. Операция мне предстояла не сложная, скорее косметическая. Чувствовала я себя неплохо, поэтому часто разгуливала по больничному коридору туда-сюда, чтобы как-то скоротать время. Заметила, что в коридор положили пожилую женщину, отгородили её кровать белой ширмой. Видимо, мест в палатах нет, решила я. Но к медсестрам подошла и спросила, почему, мол, бабушке в палате места не нашлось? Они ответили, что бабушке была сделана сложная операция по удалению опухоли и что за ней нужен круглосуточный уход. Чтобы не мешать спать пациентам ночью, её решено было после операции положить в коридоре.Однажды, во время очередной моей прогулки по коридору, эта бабушка окликнула меня.— Дочка, подойди ко мне.— Да, бабушка, чем я могу помочь? Вам что-то нужно?— Да нет, мне ничего не нужно. Ты вот посмотри в то окно, видишь сколько белых голубей прилетело и на подоконнике сидят?— Нет, бабушка, я не вижу никаких голубей. На подоконнике нет никаких птиц.— Ну как же нет, доченька. Вот же они. И много их. Все белые.Тут до меня дошло, что она видит то, чего я не вижу. То, что бабушка абсолютно адекватная, у меня не было никаких сомнений. Я с ней вчера разговаривала. Очень добрая, скажу я вам, бабушка. Лицо всё светится добротой.Меня вскоре выписали. Но через несколько дней я пришла в отделение забрать какие-то справки и взгляд натолкнулся на каталку, на которой лежал человек, накрытый простынёй. «Жмурик», — пронеслось в голове. Бабушки на койке в коридоре уже не было. Кровать была застелена, ширму убрали.Прошло много лет. Как-то я и моя сотрудница разговорились о необычных явлениях, которые иной раз происходят в жизни. Я вспомнила о бабушке и белых голубях. Рассказ мой произвел на коллегу впечатление. Она изменилась в лице и поведала мне свою историю. Далее рассказываю от первого лица.«Мой сын школьник пару лет назад очень сильно заболел. Положили в больницу. Была очень высокая температура. Ставили капельницы и уколы, но состояние особо не улучшалось. Я каждый день приходила навестить сына, старалась облегчить его состояние, ухаживала за ним. В один из таких дней сын меня очень напугал. Он «увидел» на окне больничной палаты красивых белых птиц и решил обратить на них моё внимание. Когда я, повернув голову к окну, не увидела там ровным счетом ничего, то мне стало очень страшно. Я стала плакать, а сын стал спрашивать, почему я вдруг заплакала. Я ответила, что просто расчувствовалась, увидев таких красивых птиц. Пугать сына тем, что на окне на самом деле никого нет, я не стала. Иначе сильно напугала бы этим ребенка.Слава Богу, лечение помогло, и сын впоследствии выздоровел. Птицы ему «мерещились» именно в самый тяжелый момент болезни.»Прошло еще несколько лет. У моей свекрови умерла мама от старости. Свекровь мне поведала, что перед своей смертью её мама видела на окне больницы птиц. Только птицы были чёрные.

Ключевые слова: Больница белые птицы черные птицы болезнь смерть выздоровление

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