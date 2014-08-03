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Истории из жизни

Белые и черные птицы

Много лет назад лежала я в больнице в хирургическом отделении. Операция мне предстояла не сложная, скорее косметическая. Чувствовала я себя неплохо, поэтому часто разгуливала по больничному коридору туда-сюда, чтобы как-то скоротать время. Заметила, что в коридор положили пожилую женщину, отгородили её кровать белой ширмой. Видимо, мест в палатах нет, решила я. Но к медсестрам подошла и спросила, почему, мол, бабушке в палате места не нашлось? Они ответили, что бабушке была сделана сложная операция по удалению опухоли и что за ней нужен круглосуточный уход. Чтобы не мешать спать пациентам ночью, её решено было после операции положить в коридоре.
Однажды, во время очередной моей прогулки по коридору, эта бабушка окликнула меня.
— Дочка, подойди ко мне.
— Да, бабушка, чем я могу помочь? Вам что-то нужно?
— Да нет, мне ничего не нужно. Ты вот посмотри в то окно, видишь сколько белых голубей прилетело и на подоконнике сидят?
— Нет, бабушка, я не вижу никаких голубей. На подоконнике нет никаких птиц.
— Ну как же нет, доченька. Вот же они. И много их. Все белые.
Тут до меня дошло, что она видит то, чего я не вижу. То, что бабушка абсолютно адекватная, у меня не было никаких сомнений. Я с ней вчера разговаривала. Очень добрая, скажу я вам, бабушка. Лицо всё светится добротой.
Меня вскоре выписали. Но через несколько дней я пришла в отделение забрать какие-то справки и взгляд натолкнулся на каталку, на которой лежал человек, накрытый простынёй. «Жмурик», — пронеслось в голове. Бабушки на койке в коридоре уже не было. Кровать была застелена, ширму убрали.
Прошло много лет. Как-то я и моя сотрудница разговорились о необычных явлениях, которые иной раз происходят в жизни. Я вспомнила о бабушке и белых голубях. Рассказ мой произвел на коллегу впечатление. Она изменилась в лице и поведала мне свою историю. Далее рассказываю от первого лица.
«Мой сын школьник пару лет назад очень сильно заболел. Положили в больницу. Была очень высокая температура. Ставили капельницы и уколы, но состояние особо не улучшалось. Я каждый день приходила навестить сына, старалась облегчить его состояние, ухаживала за ним. В один из таких дней сын меня очень напугал. Он «увидел» на окне больничной палаты красивых белых птиц и решил обратить на них моё внимание. Когда я, повернув голову к окну, не увидела там ровным счетом ничего, то мне стало очень страшно. Я стала плакать, а сын стал спрашивать, почему я вдруг заплакала. Я ответила, что просто расчувствовалась, увидев таких красивых птиц. Пугать сына тем, что на окне на самом деле никого нет, я не стала. Иначе сильно напугала бы этим ребенка.
Слава Богу, лечение помогло, и сын впоследствии выздоровел. Птицы ему «мерещились» именно в самый тяжелый момент болезни.»
Прошло еще несколько лет. У моей свекрови умерла мама от старости. Свекровь мне поведала, что перед своей смертью её мама видела на окне больницы птиц. Только птицы были чёрные.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:56
Причина: Добавила теги.
Вчера, 20:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 341Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Больница белые птицы черные птицы болезнь смерть выздоровление

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:14
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7956|-3)
Публикаций: 220
Комментариев: 5 965
Вот чего я нашла:
Нередко образ птицы-души перекликается с образом птицы как вестника свершившейся или близкой смерти.

Плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 22:21
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2220|-2)
Публикаций: 35
Комментариев: 1 626
Да, больные люди порой много чего видят. Однажды мне пришлось поухаживать какое то время за одной лежачей родственницей. Так вот она тоже всё петухов каких то со своей кровати сгоняла, а потом заставляла меня их ловить по всему дому. Я тогда помню сильно отказывалась это делать, так она начинала на меня сильно орать, прям из себя выходила. Проще было согласиться. Ну я и делала вид что ловлю. А еще у нас с ней ревизии в шкафу проходили два раза за ночь. Мы то мужика какого-то там искали, то пингвинов, ибо они только что туда забрались организованной группой из восьми особей. И отказаться тоже было нельзя, ибо себе дороже. И так кажну ночь напролет мы веселилися. Хлопотно енто когда крышулька съезжает, хлопотно. Хотя знаю от знакомых пару случаев, когда люди перед смертью видели такое аж дрожь пробирает, но это были не птицы. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: Yolka
Вчера, 23:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
А матери свекрови чего чёрные птицы пригрезились? Или не доброй души человек была, исходя из выше описанного? Добрая бабуля-голуби белые, злая бабуля-вороны чёрные. Я правильно понимаю?
Зарегистрирован: 23.03.2014
#4 написал: Nick.Yudin
Вчера, 23:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 47
Цитата: Yolka
А матери свекрови чего чёрные птицы пригрезились? Или не доброй души человек была, исходя из выше описанного? Добрая бабуля-голуби белые, злая бабуля-вороны чёрные. Я правильно понимаю?

Я думаю , белые -к жизни, здоровью. Чёрные птицы думаю объяснять не нужно.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:03
0
Группа: Журналисты
Репутация: (93|0)
Публикаций: 117
Комментариев: 947
Цитата: Баба Клава
Да, больные люди порой много чего видят. Однажды мне пришлось поухаживать какое то время за одной лежачей родственницей. Так вот она тоже всё петухов каких то со своей кровати сгоняла, а потом заставляла меня их ловить по всему дому. Я тогда помню сильно отказывалась это делать, так она начинала на меня сильно орать, прям из себя выходила. Проще было согласиться. Ну я и делала вид что ловлю. А еще у нас с ней ревизии в шкафу проходили два раза за ночь. Мы то мужика какого-то там искали, то пингвинов, ибо они только что туда забрались организованной группой из восьми особей. И отказаться тоже было нельзя, ибо себе дороже. И так кажну ночь напролет мы веселилися. Хлопотно енто когда крышулька съезжает, хлопотно. Хотя знаю от знакомых пару случаев, когда люди перед смертью видели такое аж дрожь пробирает, но это были не птицы. Плюс за историю.

Весело поухаживали! smeh
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
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