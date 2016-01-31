"Все хорошо"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:14

Korsunayshka2412 Просмотров: 89 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 17:14 by

Может, кто-то мне не поверит, кто-то посчитает, что я сумасшедшая... В общем, в моей жизни произошло страшное для меня горе. 24 декабря 2016 года в ДТП трагически скончался мой любимый супруг... Мир остановился для меня, честно, хотелось лечь рядом с ним... Я верующий человек, не говорю, что прям праведная, но все же верю, однако смерть мужа перевернула мое мировоззрение. Честно, вера в Бога пошатнулась, и мне стало страшно. Я испытывала полное чувство пустоты: а вдруг ничего после смерти нет?Я долго не могла уснуть по ночам. Все думала о жизни и смерти. Однажды ночью, когда уже все спали, я встала на колени перед кроватью, подняла голову вверх и взмолилась Богу: "Господи, если ты есть и если ты меня слышишь, молю тебя: подай мне знак, что есть жизнь после смерти, что у Сережи все хорошо, я волнуюсь за него..." Это был крик души, никогда прежде я не была в таком состоянии. Слезы сами текли из глаз, опустив голову, я усмехнулась и подумала: "Хотя, я думаю, ты не услышишь моего голосового сообщения".Прошло пару дней, я и думать забыла об этом. Но потом произошло то, что никогда не смогу забыть.Был 20-ый день. Моя семимесячная дочка проснулась в пять часов утра, чтобы перекусить. Через двадцать минут она снова сладко спала. Было еще темно, и я решила еще немного вздремнуть. Я прилегла с мыслью, что нужно скоро вставать: хотела отвезти на свою работу поминальные кулечки. Закрыв глаза, я почувствовала, как кто-то сзади ложится рядом со мной и слегка меня приобнимает. В этот миг моё тело начало слегка неметь. Я открыла глаза и увидела, как рука моего покойного мужа касается моей руки. Слегка привстав, я посмотрела в зеркало напротив нашей кровати и увидела, как он лежит сзади меня и тоже смотрит в зеркало, как и я. Он весь был объят каким-то золотистым свечением. Лицо было таким чистым и красивым. Не было ни сломанного носа, ни сломанной челюсти (он погиб от перелома основания черепа). Увидев его, мое тело окончательно онемело и перестало меня слушаться. И тут как будто что-то заставило меня полностью обернуться к нему. Он смотрел мне прямо в глаза, они были еще светлее, чем при жизни. Я не могла сказать ни слова. Он так нежно улыбнулся и спокойным голосом сказал: "Все хорошо". В этот миг меня как будто вырубило, я очнулась от его голоса, который мне нежно прошептал под ухом: "Половина десятого, пора вставать".Открыв глаза, я сразу посмотрела на телефон, на нем было 09:30. Я выскочила из комнаты на кухню. Мое сердце билось очень быстро. Последующий день я находилась в непонятном состоянии. А вдруг это был сон? Но он был такой реальный: я чувствовала его прикосновения, снова слышала его голос. И я вспомнила про то, о чем просила у Бога. Теперь я за него спокойна...

Ключевые слова: Бог смерть жизнь сумашествие страх муж авторская история

Другие, подобные истории: