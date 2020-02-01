Истории, рассказанные другом II

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:19

Great Sultan Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:19 by

Сейчас я поведаю вам об историях, которые я недавно вспоминал. Рассказал мне их мой хороший друг этой весной. Нет, эти истории рассказал мне другой друг, а не тот, который из первой части. Довольно странные, мистические, как по мне истории. Если вам понравится, то можете написать в комментариях, я могу рассказать и про другие случаи. Истории правдивые, из жизни.Расскажу я про ряд случаев, произошедших с ним за неделю. Наверное самая паранормальная неделя в его жизни. Первый случай произошёл, когда все спали, где-то в третьем часу ночи. Друг лежал на кровати за телефоном и услышал тяжёлые шаги в квартире, а его семья вся спала. По звукам, говорит, килограмм 100 наверное было. Кто-то шагал из зала в кухню, было отчётливо слышно. В последующие дни в квартире сами по себе открывались двери и опять были слышны шаги. На пятый день произошёл, наверное, самый страшный случай... Он сидел у себя в комнате, занимался своими делами и слышит,т что что-то упало и разбилось, а дома он был один, т.е никто не мог что-то разбить. Потом он походил по квартире и зашёл в ванную, а там стеклянная крышка, всегда плотно закрытая, сейчас лежала на полу разбитая. Она никаким образом не могла упасть без чьей-то помощи. Последний случай был в конце недели... Стоявшая машинка «Lego» его братика, сама скатилась с полки и разбилась. Мама и братик, сидевшие рядом, никак не отреагировали на это.Вторая история произошла не с ним, а с его одноклассником в классе 3-4. Собственно, его одноклассник и поведал ему эту историю. Одноклассник говорил, что видел как на его матери кто-то сидит и как будто душил, нечто похожее на кота. Он не сообщил, чувствовала ли это его мама. Друг эту историю, когда вспомнил будучи уже подростком, вбил в интернет и нашёл информацию о домовом, мол это он сидел и душил. Вроде как он плохо себя ведёт в неблагополучных семьях, где ссорятся и ругаются. Кстати про этого "кота-домового" он нашёл информацию и в славянской мифологии, в точности как его одноклассник ему его описал. Он после этого начал увлекаться славянской мифологией.Автор - я.

Ключевые слова: Квартира шаги комната одноклассник домовой славянская мифология авторская история

Другие, подобные истории: