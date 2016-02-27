Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Несколько историй о домовых. Часть 1

Всем посетителям и авторам сайта мое приветствие!
Хочу написать о встречах с домовыми, а были они достаточно разными, в том числе и жуткими. Не буду писать про достаточно "классический" опыт выживания домовыми из съемных квартир (а он был), напишу про нестандартные ситуации.
Начну в хронологическом порядке - с истории своей мамы.
Когда меня еще и в проекте не было, мама моя жила в городе Севастополе. Снимала она в то время в течение нескольких лет времянку, хозяева были весьма преклонного возраста. Отец мой на тот момент был в рейсе, брат в садике. Дальше буду писать от первого лица.
Был достаточно жаркий летний день, я переделав огромное количество дел, и ,радуясь небольшому перерыву в домашней работе, и тому, что ребенок в садике, решила отдохнуть. С хозяевами дома мы были в хороших отношениях, времянка находилась во дворе и двери днем практически не закрывались. Также хозяева держали несколько кошек, которые, чувствуя любовь и ласку от хозяев и квартирантов, были разбалованы и частенько заходили во времянку в гости, получить что-то вкусненькое или просто поспать.
Поэтому, в полудреме, я совершенно не удивилась и не испугалась, чувствуя что пушистый зверек лег сбоку и прижался ко мне. Поскольку сама кошатница знатная, а завести своих не позволяло положение квартирантки, то руки мои сами потянулись погладить кошку. Лежу, глажу мягкий мех, повторяя: "Киса, хорошая киса!" При этом глаза не открываю, позволяя себе насладится заслуженным отдыхом. И тут... Из-под руки, там, где я думала, что лежит кошка, раздался мужской голос, глумливо передразнивая меня: "Киса-киса!" И сразу громкий смех. Одновременно я вскочила, а меховой комок выкатился у меня из рук. Пока одевала очки, уже конечно никого не было рядом.
Вот такие шутки умеют шутить эти создания!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:58
Сегодня, 12:53 by Синица 55Просмотров: 317Комментарии: 4
+17

Ключевые слова: Домовой мама съемная времянка отдых кошки мужской голос смех авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 13:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1236|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 850
Не представляю такую ситуацию в реальности, но плюс поставила. Может, действительно кошка была, а маме что-то приснилось на почве усталости? Ну пишите остальные истории, интересно.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:11
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2955|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 961
Да под окном кто-то шлялся. Вот и передразнил. А киса сбежала. Вот и вся мистика.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 15:17
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 560
Ты смотри-ка. Его погладили, а он же ещё и передразнил, гад.
Жуткая история. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Nlo
Сегодня, 16:09
+4
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 634
Прелесть какая! Наконец-то нашёлся домовик с чувством юмора))) а то все бы им форточками хлопать confounded
Как там баран у Тургенева отвечал: "бяша, бяша!" Плюс!
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.