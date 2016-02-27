Несколько историй о домовых. Часть 1

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:58

Синица 55 Просмотров: 317 Комментарии: 4 +17 Сегодня, 12:53 by

Всем посетителям и авторам сайта мое приветствие!Хочу написать о встречах с домовыми, а были они достаточно разными, в том числе и жуткими. Не буду писать про достаточно "классический" опыт выживания домовыми из съемных квартир (а он был), напишу про нестандартные ситуации.Начну в хронологическом порядке - с истории своей мамы.Когда меня еще и в проекте не было, мама моя жила в городе Севастополе. Снимала она в то время в течение нескольких лет времянку, хозяева были весьма преклонного возраста. Отец мой на тот момент был в рейсе, брат в садике. Дальше буду писать от первого лица.Был достаточно жаркий летний день, я переделав огромное количество дел, и ,радуясь небольшому перерыву в домашней работе, и тому, что ребенок в садике, решила отдохнуть. С хозяевами дома мы были в хороших отношениях, времянка находилась во дворе и двери днем практически не закрывались. Также хозяева держали несколько кошек, которые, чувствуя любовь и ласку от хозяев и квартирантов, были разбалованы и частенько заходили во времянку в гости, получить что-то вкусненькое или просто поспать.Поэтому, в полудреме, я совершенно не удивилась и не испугалась, чувствуя что пушистый зверек лег сбоку и прижался ко мне. Поскольку сама кошатница знатная, а завести своих не позволяло положение квартирантки, то руки мои сами потянулись погладить кошку. Лежу, глажу мягкий мех, повторяя: "Киса, хорошая киса!" При этом глаза не открываю, позволяя себе насладится заслуженным отдыхом. И тут... Из-под руки, там, где я думала, что лежит кошка, раздался мужской голос, глумливо передразнивая меня: "Киса-киса!" И сразу громкий смех. Одновременно я вскочила, а меховой комок выкатился у меня из рук. Пока одевала очки, уже конечно никого не было рядом.Вот такие шутки умеют шутить эти создания!

Ключевые слова: Домовой мама съемная времянка отдых кошки мужской голос смех авторская история

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