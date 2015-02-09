Дворовой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 315 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 06:28 by

Имел место один странный случай, в годы моей юности, с последующим мистическим объяснением. Вступление будет чуть затянуто, вы уж потерпите.Как это и бывает у большинства детей, меня часто депортировали на лето к бабушке в деревню. Так как эти ссылки начались довольно-таки рано, я сумел легко обзавестись друзьями из местной пацанвы и таких же ссыльных. Одним из них был Колян, он квартировался через дорогу, у своей бабки. Соседство и одинаковый возраст сделали нас отличными друзьями. Так что я у него частенько бывал, как и он у меня. У Коляна по мимо стандартного набора бабушка\дедушка, еще в доме проживала одна старушка возрастом лет так под девяносто, звали ее баб Саня. И жила она натурально за печкой, отгородившись от лишних глаз шторкой, ей, мол, так комфортно. И эта самая баб Саня очень уже любила чертовщину, постоянно рассказывала жуткие истории про оборотней, чертей, домовых, утопленников и так далее. Каждый раз, когда я с ней сталкивался и проходило минут пять, она начинала проговаривать стих Пушкина.Прибежали в избу детиВторопях зовут отца:«Тятя! Тятя! Наши сетиПритащили мертвеца»… И так далее по тексту, до самого конца.Так вот представила она богу души в конце зимы, мне было тогда, то ли пятнадцать, то ли четырнадцать лет. И в этот же год, в конце первого летнего месяца и приключился эта история.Мы с Коляном были уже в том возрасте, когда парней усиленно привлекают к сельскому труду, а в частности к уборке сена. Задача стояла простая: нагрузить сена на коня и сопроводив его до сарая с последующей разгрузкой. Руководил нами дед Тимоха, не многочисленный женский коллектив собирал остатки сена на поле. Совершили мы тогда две ходки и везли третью, заехали в подворье, и тут дед Тимка стал материться и побежал вперед. Мы следом. И видим следующую картину, пять кур весят головами в щелях меж досок в заборе, что ограждал подворье от сада. Зрелище такое себе. Дед снял самоубийц с импровизированного эшафота. И, матерясь, унес трупы за сарай, где и прикопал, пока мы сено разгружали. Как после выяснилось из общих рассуждений стариков: редко, но такое случается, курица - птица тупая и не такое может учудить. А к ночи вскрылась еще одна напасть, пропала Леси (угадайте пароду собаки?), найти ее так и не удалось. После они обзавелись дворнягой по клички Ваучер. Ну и злая тварина была.Продолжение последовало осенью, я и друг снова были впряжены в работу, теперь уже на уборку картофеля. Дед Тимка ходил по полю и все время матерился, попутно хлеща самогон. Сердобольные соседи поинтересовались у баб Малани, чего это ее старый в таком раздрайве. Та и пояснила. У них прям беда на беде, и просвета не видать, сено наполовину сгнило, зерно вспрело, мыши табунами бегают, коты совсем из сил выбились их отлавливать. Еще и крыса объявилась, с локоть длиной (это да, мы с Коляном час в сарае просидели, выжидая пока она выберется, любопытно было глянуть, и, доложу вам, была она огроменная), вот дед и лютует, что все наперекосяк идет.Тогда ее одна из старух и сказал, мол, от вас Дворовой ушел. Суть там в чем. Пока была жива баб Саня, она его подкармливала, типо молоко на крыльцо носила да хлеб под углы совала. После ее кончины никто этого делать не стал. Вот Дворовой и обуздал собаку, да ушел, напоследок подгадив неблагодарным людям, убив кур. Будь корова во хлеву или конь, и тем бы тоже какую-нибудь гадость сотворил. А так только кур повесил. Он ушёл, и всякая мерзость стала просачиваться во двор. И как я понял, тут надо либо обряд провести, который никто не знает, либо перетерпеть, после зимнего солнцестояния все должно вернуться в норму. Я честно не знаю, как там на самом деле дальше было, но на следующее лето вроде все было в порядке, и проблема исчезла.Тут вам судить, сколько в этой истории мистики, сколько суеверия. Моя задача рассказать.

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