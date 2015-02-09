Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дворовой

Имел место один странный случай, в годы моей юности, с последующим мистическим объяснением. Вступление будет чуть затянуто, вы уж потерпите.

Как это и бывает у большинства детей, меня часто депортировали на лето к бабушке в деревню. Так как эти ссылки начались довольно-таки рано, я сумел легко обзавестись друзьями из местной пацанвы и таких же ссыльных. Одним из них был Колян, он квартировался через дорогу, у своей бабки. Соседство и одинаковый возраст сделали нас отличными друзьями. Так что я у него частенько бывал, как и он у меня. У Коляна по мимо стандартного набора бабушка\дедушка, еще в доме проживала одна старушка возрастом лет так под девяносто, звали ее баб Саня. И жила она натурально за печкой, отгородившись от лишних глаз шторкой, ей, мол, так комфортно. И эта самая баб Саня очень уже любила чертовщину, постоянно рассказывала жуткие истории про оборотней, чертей, домовых, утопленников и так далее. Каждый раз, когда я с ней сталкивался и проходило минут пять, она начинала проговаривать стих Пушкина.
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя! Тятя! Наши сети
Притащили мертвеца»… И так далее по тексту, до самого конца.

Так вот представила она богу души в конце зимы, мне было тогда, то ли пятнадцать, то ли четырнадцать лет. И в этот же год, в конце первого летнего месяца и приключился эта история.

Мы с Коляном были уже в том возрасте, когда парней усиленно привлекают к сельскому труду, а в частности к уборке сена. Задача стояла простая: нагрузить сена на коня и сопроводив его до сарая с последующей разгрузкой. Руководил нами дед Тимоха, не многочисленный женский коллектив собирал остатки сена на поле. Совершили мы тогда две ходки и везли третью, заехали в подворье, и тут дед Тимка стал материться и побежал вперед. Мы следом. И видим следующую картину, пять кур весят головами в щелях меж досок в заборе, что ограждал подворье от сада. Зрелище такое себе. Дед снял самоубийц с импровизированного эшафота. И, матерясь, унес трупы за сарай, где и прикопал, пока мы сено разгружали. Как после выяснилось из общих рассуждений стариков: редко, но такое случается, курица - птица тупая и не такое может учудить. А к ночи вскрылась еще одна напасть, пропала Леси (угадайте пароду собаки?), найти ее так и не удалось. После они обзавелись дворнягой по клички Ваучер. Ну и злая тварина была.

Продолжение последовало осенью, я и друг снова были впряжены в работу, теперь уже на уборку картофеля. Дед Тимка ходил по полю и все время матерился, попутно хлеща самогон. Сердобольные соседи поинтересовались у баб Малани, чего это ее старый в таком раздрайве. Та и пояснила. У них прям беда на беде, и просвета не видать, сено наполовину сгнило, зерно вспрело, мыши табунами бегают, коты совсем из сил выбились их отлавливать. Еще и крыса объявилась, с локоть длиной (это да, мы с Коляном час в сарае просидели, выжидая пока она выберется, любопытно было глянуть, и, доложу вам, была она огроменная), вот дед и лютует, что все наперекосяк идет.

Тогда ее одна из старух и сказал, мол, от вас Дворовой ушел. Суть там в чем. Пока была жива баб Саня, она его подкармливала, типо молоко на крыльцо носила да хлеб под углы совала. После ее кончины никто этого делать не стал. Вот Дворовой и обуздал собаку, да ушел, напоследок подгадив неблагодарным людям, убив кур. Будь корова во хлеву или конь, и тем бы тоже какую-нибудь гадость сотворил. А так только кур повесил. Он ушёл, и всякая мерзость стала просачиваться во двор. И как я понял, тут надо либо обряд провести, который никто не знает, либо перетерпеть, после зимнего солнцестояния все должно вернуться в норму. Я честно не знаю, как там на самом деле дальше было, но на следующее лето вроде все было в порядке, и проблема исчезла.
Тут вам судить, сколько в этой истории мистики, сколько суеверия. Моя задача рассказать.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:28 by zadiraПросмотров: 315Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Нечисть дед дворовой авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 08:37
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7877|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 915
Вот не фига никого баловать и подкармливать, ни дворовых, ни домовых, ни банников, ни прочих нахлебников. Сами пускай пропитание себе добывают. А то чуть что не так, так получите хозяева по полной программе. horse

Но история занятная и динамичная, +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.