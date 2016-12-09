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Истории из жизни

Саня нас не обидит

Давно хотела написать эту историю, тем более, что я в некотором роде была её участницей. Дело было в 90х годах, я училась в универе, и в моей группе училась девчонка, звали её Света. Мы с ней сдружились сразу и стали близкими подругами, естественно, делились переживаниями, амурными делами, в общем, секретов у нас не было. И вот какую историю мне рассказала Света.

На первом курсе был у неё друг-ухажёр по имени Саня. Дружили с детства, жили в одном дворе и Саня в Светку был влюблён, это было ясно, но она держала его, как говорят теперь, во френд зоне. И однажды Саня познакомил Светку со своим приятелем Костей на свою беду. Потому что Костя этот весь из себя красавчик-альфа самец, и, конечно, Светка втрескалась в него по полной. Позже выяснилось, что Костя не просто альфа самец, но ещё и абьюзер, проще говоря, приходила Светка в универ не один раз с синяками, он ей изменял чуть ли не у неё на глазах, приставал к её подругам, в том числе и ко мне, да так, чтоб Света видела, чтоб больно ей сделать. Сколько мы её уговаривали бросить этого козла, но она ни в какую, любила безумно и всё прощала. И жаловалась на Костю она не только подругам, но и Сане. А Саня её утешал, когда Света плакала ему в жилетку, давал советы, хотел даже Косте морду набить, но Света запретила. Короче, Санта Барбара с Саней в роли утешителя.

А весной Саня утонул. Пошли с пацанами шашлыки жарить на речку, бухнули, естественно, и Саню понесло купаться.
Светка очень переживала, даже думала, что Саня из за неё утопился. Вообще-то я могу представить, что чувствовал Саня, когда Света ему рассказывала о Костиных художествах, ведь Саня-то её любил. И вот Сани не стало. Но удивительно то, что Света рассказывала, что после гибели Сани она всё равно с ним общалась. Вот придёт в универ, и так спокойно говорит, что к ней Саня вчера приходил. Как раз накануне Костя её в очередной раз отлупил и Света Сане опять на Костю жаловалась.
"Он и с того света мне помогает", - часто говорила Светка. Мне было очень странно это слышать и, честно говоря, я ей не верила. Так не бывает.

Пришло лето. После сдачи сессии Света уехала в деревню к бабушке, мобильников тогда не было и мы всё лето не виделись.
А когда в сентябре встретились после каникул, Светка рассказала такое, что у меня волосы зашевелились.
В деревне этой у неё была подруга. Однажды эта подруга пригласила Свету в лес на шашлык со своей компанией. Поехали на двух мотоциклах 5 человек: эта подружка со своим парнем, Света и 2 незнакомых ей парня. Но Света особо не переживала, чего бояться, если с ней подруга и её парень. Сидели у костра, ели, выпивали деревенский самогончик. Подружка с парнем решили уединиться в лесу и ушли гулять, оставив Свету наедине с парнями. А парни, разгорячённые самогоном, стали к Свете приставать. Сначала вроде в шутку, а потом всё переросло в реальную попытку к изнасилованию. Светке повезло, она смогла от них отбиться и убежать в лес. Они сначала пытались её преследовать, но были бухие в зюзю, а Светка трезвая, это и помогло ей смыться.

И вот ситуация. Ночь. Лес. Она одна. Темень кромешняя, фонарика у неё, конечно, не было, а даже если б и был, толку с него, когда ты в незнакомом лесу и даже не знаешь направление, где деревня. И к придуркам этим пьяным назад не вернёшься, хотя она от них бежала напролом через лес и остановилась только тогда, когда уже сил бежать не было. Она бы их просто не нашла.
Села Света на бревно и рыдает. Страшно ей, просто отчаянное положение.
И вот тут начинается самое интересное.

На другом конце поляны возникает силуэт, в котором Светка узнаёт Саню. И Саня машет ей рукой, как будто за собой зовёт. И в этот момент страх разом её отпустил и стало ей хорошо и спокойно. Вытерла Светка слёзы и пошла за Саней. А он то появится, то исчезнет, то снова рукой манит. И таким образом через пару часов вышла Света к деревне целая и невредимая.

Она мне сама сказала, что это Саня её из леса вывел. Давай, говорит, пойдём на могилку к нему и помянем.
Взяли мы бутылку шипучего вина, как сейчас помню, оно называлось "Альминская долина", типа шампанского, только социальный вариант. Напомню, это были 90е, все жили бедно, а мы, студентки, тем более. Что дома нашли из выпивки, с тем и пошли поминать. И ещё печенек прихватили.
Пришли на могилку, сели на лавочку и Светка стала открывать шипучку. Сняла проволочку с пробки, а пробку открыть не может. Туго сидит. И я не смогла открыть. Поставила я бутылку на могилку, а Светка и говорит:

- А был бы Саня,он бы нам бутылку открыл...

И как только она это произнесла, пробка с громким хлопком вылетает из бутылки.
Оххх, как же я испугалась! Первым желанием было вскочить и бежать, но не смогла, ноги от страха не держали. А Светка сидит и ржёт с меня. Говорит, не бойся, Саня нас не обидит.

Выпили мы эту шипучку, съели печеньки, помянули, стало быть, и пошли домой. И такое впечатление на меня вся эта история произвела, почти 30 лет прошло с тех пор, а помню, будто вчера было.

Сегодня, 08:16 by kosto4kaПросмотров: 967Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Лес любовь кладбище силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 09:34
+5
Группа: Модераторы
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 134
История впечатляет, а Светка сама еще тот абьюзер. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Arhip
Сегодня, 09:56
+4
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 215
Сане то хоть налили?
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#3 написал: DRUID
Сегодня, 11:03
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (283|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 359
"И как только она это произнесла, пробка с громким хлопком вылетает из бутылки."

И прямо Светке в глаз!

Было-бы весьма справедливо.


+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Pansy17
Сегодня, 11:11
+7
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История пропитана алкоголем
Зарегистрирован: 10.01.2019
#5 написал: DRUID
Сегодня, 11:25
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Цитата: Pansy17
История пропитана алкоголем


Та не говорите, я два раза закусила, пока читала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:33
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Цитата: Pansy17
История пропитана алкоголем

Такова сэляви(
Светка какая-то непутевая. Вечно куда-нибудь встрянет. Как говорила моя мама:"То в г..но, то в Партию"
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 13:29
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Вот верю и все тут. Верю, что мертвые помогают. Если были сильно привязаны к определенному человеку.
Перечитала я, видимо, статей о славянской мифологии, захотелось написать, что водяной Саню забрал. Простите smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: Марьюшка
Сегодня, 13:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 34
Вот любовь у парня какая! Самая настоящая. И почему такие парни выбирают всегда таких, как Света, которые всегда приключений найдут?
Зарегистрирован: 5.06.2019
#9 написал: kosto4ka
Сегодня, 15:38
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Цитата: Pansy17
История пропитана алкоголем

Да,бухали все и много,времена были такие.Лихие девяностые...
Зарегистрирован: 28.08.2011
  
#10 написал: FromSiberia
Сегодня, 15:54
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Комментариев: 1 026
Золотой человек Саня.
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Зарегистрирован: 15.07.2015
   
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 94
Комментариев: 5 856
Цитата: DRUID
Цитата: Pansy17
История пропитана алкоголем


Та не говорите, я два раза закусила, пока читала.

А я даже три. Столько же, сколько герои.
Цитата: Light_a_dark
Светка какая-то непутевая. Вечно куда-нибудь встрянет. Как говорила моя мама:"То в г..но, то в Партию"

Талант не пропьешь. Даже шипучим вином.
Цитата: Марьюшка
почему такие парни выбирают всегда таких, как Света, которые всегда приключений найдут

Всё по расписанному сценарию. Он во френдзоне, она с альфачом.
Сложно мне поверить в помощь с тго света. Отсюда и словоблудие.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#12 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:22
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Комментариев: 461
Саня, ты дурак! У меня всё.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
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