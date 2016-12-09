Саня нас не обидит

kosto4ka Просмотров: 967 Комментарии: 12 +21 Сегодня, 08:16 by

Давно хотела написать эту историю, тем более, что я в некотором роде была её участницей. Дело было в 90х годах, я училась в универе, и в моей группе училась девчонка, звали её Света. Мы с ней сдружились сразу и стали близкими подругами, естественно, делились переживаниями, амурными делами, в общем, секретов у нас не было. И вот какую историю мне рассказала Света.На первом курсе был у неё друг-ухажёр по имени Саня. Дружили с детства, жили в одном дворе и Саня в Светку был влюблён, это было ясно, но она держала его, как говорят теперь, во френд зоне. И однажды Саня познакомил Светку со своим приятелем Костей на свою беду. Потому что Костя этот весь из себя красавчик-альфа самец, и, конечно, Светка втрескалась в него по полной. Позже выяснилось, что Костя не просто альфа самец, но ещё и абьюзер, проще говоря, приходила Светка в универ не один раз с синяками, он ей изменял чуть ли не у неё на глазах, приставал к её подругам, в том числе и ко мне, да так, чтоб Света видела, чтоб больно ей сделать. Сколько мы её уговаривали бросить этого козла, но она ни в какую, любила безумно и всё прощала. И жаловалась на Костю она не только подругам, но и Сане. А Саня её утешал, когда Света плакала ему в жилетку, давал советы, хотел даже Косте морду набить, но Света запретила. Короче, Санта Барбара с Саней в роли утешителя.А весной Саня утонул. Пошли с пацанами шашлыки жарить на речку, бухнули, естественно, и Саню понесло купаться.Светка очень переживала, даже думала, что Саня из за неё утопился. Вообще-то я могу представить, что чувствовал Саня, когда Света ему рассказывала о Костиных художествах, ведь Саня-то её любил. И вот Сани не стало. Но удивительно то, что Света рассказывала, что после гибели Сани она всё равно с ним общалась. Вот придёт в универ, и так спокойно говорит, что к ней Саня вчера приходил. Как раз накануне Костя её в очередной раз отлупил и Света Сане опять на Костю жаловалась."Он и с того света мне помогает", - часто говорила Светка. Мне было очень странно это слышать и, честно говоря, я ей не верила. Так не бывает.Пришло лето. После сдачи сессии Света уехала в деревню к бабушке, мобильников тогда не было и мы всё лето не виделись.А когда в сентябре встретились после каникул, Светка рассказала такое, что у меня волосы зашевелились.В деревне этой у неё была подруга. Однажды эта подруга пригласила Свету в лес на шашлык со своей компанией. Поехали на двух мотоциклах 5 человек: эта подружка со своим парнем, Света и 2 незнакомых ей парня. Но Света особо не переживала, чего бояться, если с ней подруга и её парень. Сидели у костра, ели, выпивали деревенский самогончик. Подружка с парнем решили уединиться в лесу и ушли гулять, оставив Свету наедине с парнями. А парни, разгорячённые самогоном, стали к Свете приставать. Сначала вроде в шутку, а потом всё переросло в реальную попытку к изнасилованию. Светке повезло, она смогла от них отбиться и убежать в лес. Они сначала пытались её преследовать, но были бухие в зюзю, а Светка трезвая, это и помогло ей смыться.И вот ситуация. Ночь. Лес. Она одна. Темень кромешняя, фонарика у неё, конечно, не было, а даже если б и был, толку с него, когда ты в незнакомом лесу и даже не знаешь направление, где деревня. И к придуркам этим пьяным назад не вернёшься, хотя она от них бежала напролом через лес и остановилась только тогда, когда уже сил бежать не было. Она бы их просто не нашла.Села Света на бревно и рыдает. Страшно ей, просто отчаянное положение.И вот тут начинается самое интересное.На другом конце поляны возникает силуэт, в котором Светка узнаёт Саню. И Саня машет ей рукой, как будто за собой зовёт. И в этот момент страх разом её отпустил и стало ей хорошо и спокойно. Вытерла Светка слёзы и пошла за Саней. А он то появится, то исчезнет, то снова рукой манит. И таким образом через пару часов вышла Света к деревне целая и невредимая.Она мне сама сказала, что это Саня её из леса вывел. Давай, говорит, пойдём на могилку к нему и помянем.Взяли мы бутылку шипучего вина, как сейчас помню, оно называлось "Альминская долина", типа шампанского, только социальный вариант. Напомню, это были 90е, все жили бедно, а мы, студентки, тем более. Что дома нашли из выпивки, с тем и пошли поминать. И ещё печенек прихватили.Пришли на могилку, сели на лавочку и Светка стала открывать шипучку. Сняла проволочку с пробки, а пробку открыть не может. Туго сидит. И я не смогла открыть. Поставила я бутылку на могилку, а Светка и говорит:- А был бы Саня,он бы нам бутылку открыл...И как только она это произнесла, пробка с громким хлопком вылетает из бутылки.Оххх, как же я испугалась! Первым желанием было вскочить и бежать, но не смогла, ноги от страха не держали. А Светка сидит и ржёт с меня. Говорит, не бойся, Саня нас не обидит.Выпили мы эту шипучку, съели печеньки, помянули, стало быть, и пошли домой. И такое впечатление на меня вся эта история произвела, почти 30 лет прошло с тех пор, а помню, будто вчера было.

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