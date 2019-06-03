Истории про домового

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марфуша Просмотров: 292 Комментарии: 5 +6 Вчера, 18:46 by

Всегда казалось, что я почти и не знаю никаких мистических историй, но, читая здесь, они сами всплывают в памяти. Что-то происходило непосредственно со мной, что-то рассказано родственниками и друзьями. Представляю вашему вниманию две коротеньких истории про домовых.1.История первая произошла с моей бабушкой. На момент истории ей было лет шесть. Во время войны бабулю эвакуировали в Узбекистан и поселили в местной семьи. Женщина, у которой она жила, приняла её хорошо, любила наравне со своими детьми. В то время работы было много и работали все, включая детей, и моя бабушка не была исключением. Спать ложились рано, только успевало темнеть, дети засыпали крепким сном. Бабушка Катя жила в Узбекистане уже месяца два, в один из дней она, как обычно, легла спать, и буквально за пару минут её накрыло крепким сном. Проснулась бабуля оттого, что ей очень сложно стало дышать. Она пыталась пошевелиться, но её тело словно окаменело. Было ощущение, что на неё кто-то навалился. Бабушка начала читать молитву, паралич стал её отпускать. Когда она смогла пошевелить руками, она со всей силой оттолкнула то, что сидело на ней. Это "что-то" с грохотом упало на пол, отчего все присутствующие в доме проснулись. Когда взрослые вскочили и осмотрели дом на предмет воров или других происшествий, оных обнаружено не было. Бабушка потом признавалась, что когда она отталкивала нечто, её руки уперлись во что-то мягкое и пушистое, словно шесть у животных.Сразу оговорюсь, это не была кошка или какое другое животное. Крупные животные жили на улице, а обычные кошки и собаки слишком мелкие для такого грохота, тем более, кроме шума от падения никаких посторонних звуков не было.2.Эту историю мне рассказала мама. Когда мне было 13 лет, я с родителями поехала к двоюродной бабушке в деревню. Там она проводила только лето, соответственно дом, в котором она жила, постепенно приходил в упадок. Это был обычный, некогда двухсемейный, дом. Одна его половина сгорела ещё в 60-х (без пострадавших), её восстанавливать не стали, а лишь укрепили и обшили оставшуюся часть дома. Это были две комнаты, маленький коридорчик и тамбур. На момент нашего приезда жилой была одна комната, а вторая использовалась как кладовка. Я и двоюродная бабушка поселились у соседки, а родители в этом самом доме.Первая ночь прошла спокойно, а вот во вторую поспать нормально не удалось. Где-то в первом часу ночи папа проснулся оттого, что ему гладят руку. Сначала он не придал этому значения, все-таки рядом спит жена. Но со временем стало приходить осознание, что рука того, кто папу гладит, слишком маленькая и волосатая, от этого он проснулся моментально. Быстро отдернув руку, папа случайно задел маму, от чего она проснулась. На естественный вопрос, что случилось, папа попытался, что-то ей ответить, дабы не пугать её. В это время в комнате загремели чашки, причём звук был, словно кто-то чокается. Тут уже сна лишилась и мама. Когда чашки замолкли, настала очередь кастрюли, которая стояла на печке. Крышка, которой она была закрыта, стала будто бы "прыгать" на кастрюле, издавая характерный звук. Продолжалось все до тех пор, пока папа не попросил это нечто успокоиться и дать поспать, папуля у меня был человек добрый, поэтому просил он мягко, но при этом настоятельно. Громыхание тут же закончилось, оставшаяся ночь прошла спокойно, лишь иногда позвякивала посуда. В последующие дни ничего не происходило, и родители стали спокойно.На утро, когда папа с мамой всё рассказали бабушке, она не удивилась. Сказала, что иногда такое бывает, но редко. Причём такие проявления, только когда в доме ночуют чужие. При чём не все, а только те, кого бабушка особенно любит. Такое было с её невесткой и подругой. Бабушка говорит, что это домовой так знакомиться и появляется только хорошим людям.P.S. Ни чего плохого, или наоборот шибко хорошего после этого не было, всё шло как обычно.Вот такие истории всплыли в моей памяти. Не доверять источникам у меня оснований нет.

Ключевые слова: Домовой бабушка деревня дом авторская история

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