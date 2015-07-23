37-я карта в морге

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:45

Причина: Изменен раздел.

И. Ток. Просмотров: 62 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 09:45 by

Было 4 парня: Леха, Колян, Валера и Антоха.Как-то раз они поспорили, сможет ли один из них залезть в морг ночью? На эту неделю выпадала пятница 13-ое. Парни решили покрутить бутылочку, на кого она укажет, тот и пойдет в морг.Бутылка указала на Коляна. Колян с Антохой были самые смелые, по этому "избранный" сопротивляться не стал.Вот ночью в пятницу пацаны собрались, Колян спрашивает: "А как я проникну в морг?", - Леха отвечает: "Это не наша задача, могу посоветовать разбить окно или расхреначить какую-нибудь дверь".Колян выбрал окно.Тем временем пацаны залезли в заранее разбитое окно, которое скрыли ветками дерева, чтобы никто не увидел, в том числе Колян; залезли в морг и поставили в помещении круглый стол.Антоха и Валера достали из морозилки скальпель и несколько трупов и посадили их за стол так, что головы опирались на спинки стульев и смотрели вверх.Пацаны сами сели в таких же позах и раздали всем случайное количество игральных карт (не больше 5 карт), также Леха взял заготовленную заранее карту с распечатанным на ней дьяволом пики.Все было готово, и тут пришел Колян. Он увидел трупов играющих в карты, они сидели неподвижно. Вдруг Леха кидает трупу, у которого 5 карт, карту с дьяволом и начинает злобно смеяться, явно переигрывая. Леха берет скальпель и начинает уродовать лицо трупа.От такого шока у Коляна остановилось сердце, и он упал.Стало 3 парня: Леха, Валера и Антоха.

Ключевые слова: Трупы морг взлом карты авторская история

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