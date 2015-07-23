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Страшилки

37-я карта в морге

Было 4 парня: Леха, Колян, Валера и Антоха.

Как-то раз они поспорили, сможет ли один из них залезть в морг ночью? На эту неделю выпадала пятница 13-ое. Парни решили покрутить бутылочку, на кого она укажет, тот и пойдет в морг.

Бутылка указала на Коляна. Колян с Антохой были самые смелые, по этому "избранный" сопротивляться не стал.

Вот ночью в пятницу пацаны собрались, Колян спрашивает: "А как я проникну в морг?", - Леха отвечает: "Это не наша задача, могу посоветовать разбить окно или расхреначить какую-нибудь дверь".

Колян выбрал окно.

Тем временем пацаны залезли в заранее разбитое окно, которое скрыли ветками дерева, чтобы никто не увидел, в том числе Колян; залезли в морг и поставили в помещении круглый стол.

Антоха и Валера достали из морозилки скальпель и несколько трупов и посадили их за стол так, что головы опирались на спинки стульев и смотрели вверх.

Пацаны сами сели в таких же позах и раздали всем случайное количество игральных карт (не больше 5 карт), также Леха взял заготовленную заранее карту с распечатанным на ней дьяволом пики.

Все было готово, и тут пришел Колян. Он увидел трупов играющих в карты, они сидели неподвижно. Вдруг Леха кидает трупу, у которого 5 карт, карту с дьяволом и начинает злобно смеяться, явно переигрывая. Леха берет скальпель и начинает уродовать лицо трупа.

От такого шока у Коляна остановилось сердце, и он упал.

Стало 3 парня: Леха, Валера и Антоха.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:45
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 09:45 by И. Ток.Просмотров: 62Комментарии: 2
-2

Ключевые слова: Трупы морг взлом карты авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 09:48
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1824|0)
Публикаций: 206
Комментариев: 2 524
Я прямо даже не знаю, что в этой истории прекрасней... Парни, тащившие за собой дерево, чтобы замаскировать выбитое окно, или они просто договорились с деревом, чтобы оно само замерло в нужной позиции? Круглый стол, который они проволокли с собой через то самое окно, совершенно не привлекая внимания охраны или же дьявол пики, о существовании которого я услышал впервые, но последнее вполне можно списать на авторский мир. После дерева это не особенно удивляет. А вот отсутствие охраны...
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#2 написал: ARCB
Сегодня, 10:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 129
Цитата: Estellan
Я прямо даже не знаю, что в этой истории прекрасней... Парни, тащившие за собой дерево, чтобы замаскировать выбитое окно, или они просто договорились с деревом, чтобы оно само замерло в нужной позиции? Круглый стол, который они проволокли с собой через то самое окно, совершенно не привлекая внимания охраны или же дьявол пики, о существовании которого я услышал впервые, но последнее вполне можно списать на авторский мир. После дерева это не особенно удивляет. А вот отсутствие охраны...
Без оценки.

Колян дальнозоркий парень, ни как стол пёрли, ни дерево, ничего не видел :)))) Но реально храбрый, со скальпелем на труп ходячий бросается :)))
Зарегистрирован: 16.05.2016
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