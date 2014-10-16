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Истории из жизни

Заброшенный ведьмин дом

Как-то мы с мужем гостили у свекрови в селе. Вечером возвращались из кафе, и я заметила, что у меня шнурки развязались.
Присела завязать, а муж меня за локоть тянет и говорит:
– Уже темнеет, не сиди здесь. На тропинку зайдём, тогда завяжешь.
Я ничего не поняла, но послушалась. Мне стало настолько интересно, почему он так сказал, что я напрочь про шнурки забыла.

Дойдя до дома, мы присели на лавочку, завязывать шнурки уже смысла не было, и я просто спросила:
– А почему там останавливаться нельзя?
Муж закурил и показал рукой на то место, где я остановилась.
– Видишь дом?
Действительно, на том месте стоял заброшенный дом. От него вела тропинка к нашему дому, на параллельную улицу.
Он продолжил:
– Там жила ведьма.
Я аж рот приоткрыла. Обожаю истории про сельских ведьм! Естественно, я стала его упрашивать, чтобы он мне рассказал про ведьму и её дом. Сейчас я расскажу вам то, что муж мне рассказал. Для удобства буду повествовать от его имени.

Жила в том доме бабулька. Звали её Марья Васильевна. Все знали, что она ведьма. Она любила сидеть на лавочке перед своим домом, и мы, мальчишки, проходя мимо неё, всегда здоровались и при этом прятали дули в карманах. Она здоровалась в ответ, но всегда отворачивалась.

И вот, когда её не стало, дом опустел и со временем стал ветшать. Никто там не жил. Хотя у дома есть хозяева. Много раз приезжие хотели его купить, но хозяин всегда отказывал почему-то. Вот и стоит дом нелюдимый и угрюмый.
Как-то раз я возвращался домой. Уже темнело, но было ещё видно. И вдруг на дороге я заметил маленькую сгорбленную тень. Она скользила по нашей улице по направлению к своему дому. Я мигом перескочил на другую сторону улицы и прижался к забору. И, не сводя с неё глаз, стал наблюдать. Было и интересно, и страшно одновременно. Она проплыла по тропинке к своей лавочке и там исчезла.

Был ещё один случай, когда шёл домой после работы. Прошёл мимо того дома и пошёл по тропинке. Как вдруг появилось чувство, как будто кто-то идёт за мной следом. Я обернулся, но никого не увидел. Однако чувство паники только усилилось. Появился жуткий страх. Я шёл настолько быстро, насколько только мог и буквально влетел во двор. Дабы отдышаться и успокоиться, я пошёл на хоздвор. Закурил.

Опять появилось ощущение, что сзади кто-то есть и наблюдает за мной. Я повернулся лицом к дому и на крыше заметил чью-то тень! Маленькую такую, сгорбленную. Я не могу передать, что почувствовал в тот момент. Это просто невозможно описать. Я вбежал в дом. Было огромное желание рассказать всё родителям, но у меня как будто свело челюсть, поэтому я просто вошёл в зал и сел на диван. Родители смотрели какой-то фильм. Вроде дома и безопасно, но меня аж знобило от ужаса. Такое состояние было у меня дня два. Потом всё резко прошло.


Автор - Ромашка.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 231Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Село отдых заброшенный дом ведьма тень страх

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 17:12
0
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Комментариев: 1 850
Материальный разум, это его страхи, клетки зашевелились, боятся потерять власть над духом, ведь ежедневно внушают душе, что она, это то, что видит всматриваясь в материальное зеркало, скелет обтянутый кожей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: daytaler
Сегодня, 17:38
0
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Репутация: (75|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 850
Я вбежал в дом. Было огромное желание рассказать всё родителям...
Я вбежал в дом.И на одном духу, всё рассказал родителям. Предки смотрели "Вий" по телевизору.Теперь не только меня знобило от ужаса, но и у родитеей — зуб на зуб не попадал от страх.Они оба застучали зубами так, как скелет, который двигался по направлению к Хоме Бруту.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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