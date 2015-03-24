Проделки сельской ведьмы

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 117 Комментарии: 2 0 Сегодня, 20:32 by

Историю я эту услышала от своей бабушки. Далее с её слов.Жила в нашем селе одинокая женщина лет 65-70, все её считали ведьмой. Была она нелюдимая, ни с кем не общалась. Дом её стоял в конце села. Люди тот дом старались стороной обходить, не хотели попадаться на глаза этой ведьме.Мне тогда было лет 15, и мы с друзьями решили залезть в её огород и яблок наворовать. В то, что она ведьма, верили неохотно. Но ведь, как говорится, пока сам не увидишь, не поверишь. И мы, наивные и глупые, перелезли через её забор и стали яблоки рвать и в карманы накладывать.Ведьма вышла на крыльцо и начала на нас кричать, что именно, мы тогда не разобрали, но испугались очень. Когда мы уже побросали яблоки и бежали обратно, то слышали, как она нам кричала что-то вслед. Прибежали мы на свою улицу, родителям никто из нас ничего не рассказал, так как знали, что нас сильно отругают, ибо нам запрещено было приближаться к её дому.До вечера мы всё позабыли, продолжали дальше играть. Тут начало темнеть, и все мы разошлись по домам.Стала я спать ложиться, как чувствую, что руки мои опухать начали. Как позже выяснилось, что не только руки, а всё тело. Я испугалась не на шутку, а родителям сказать боюсь, что к ведьме в огород лазили. Кое-как я всё же заснула.Утром просыпаюсь оттого, что всё тело ужасно болит и ломит. Пытаюсь открыть глаза, а не получается, всё лицо распухло, даже глаза открыть нельзя. Я испугалась, вскочила с кровати, побежала к матери на кухню. Мама, увидев меня, чуть кастрюлю на пол не уронила. Она стала меня осматривать, всё моё тело было сильно распухшим и жутко ломило. Она стала расспрашивать меня, что я делала вчера на улице.И я сквозь слёзы ей во всём призналась. Ругать она меня не стала, так как сама сильно была напугана. Спросила, с кем я вчера туда ходила. Я назвала имена всех ребят, с кем была. Мама, бросив все дела, побежала к родителям тех детей, чьи имена я назвала. Как оказалось, со всеми ребятами случилось то же, что и со мной.Наши матери, на свой страх и риск, решили собраться и пойти к этой ведьме извиняться за нас. Собрали всё, что смогли для неё — кто яйца, кто молоко, кто овощи какие. Пришли, извинились, сказали, что дети маленькие, глупые ещё, не понимают ничего. После этого у нас всех опухоль спадать стала, и уже к вечеру мы снова весело резвились на улице. А про ту ведьму мы даже подумать плохо боялись.Ещё говорили, что та ведьма ночью в свинью огромную превращалась и бегала по дворам. Спустя несколько лет ведьма та умерла, и всё село вздохнуло с облегчением. А дом её стоит на том месте и сейчас, весь гнилой и покосившийся, на четверть ушедший в землю, но до сих пор люди его стороной обходят.

Ключевые слова: История от бабушки на свой страх и риск ведьма ночью в свинью огромную превращалась

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