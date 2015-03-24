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Истории из жизни

Проделки сельской ведьмы

Историю я эту услышала от своей бабушки. Далее с её слов.
Жила в нашем селе одинокая женщина лет 65-70, все её считали ведьмой. Была она нелюдимая, ни с кем не общалась. Дом её стоял в конце села. Люди тот дом старались стороной обходить, не хотели попадаться на глаза этой ведьме.
Мне тогда было лет 15, и мы с друзьями решили залезть в её огород и яблок наворовать. В то, что она ведьма, верили неохотно. Но ведь, как говорится, пока сам не увидишь, не поверишь. И мы, наивные и глупые, перелезли через её забор и стали яблоки рвать и в карманы накладывать.
Ведьма вышла на крыльцо и начала на нас кричать, что именно, мы тогда не разобрали, но испугались очень. Когда мы уже побросали яблоки и бежали обратно, то слышали, как она нам кричала что-то вслед. Прибежали мы на свою улицу, родителям никто из нас ничего не рассказал, так как знали, что нас сильно отругают, ибо нам запрещено было приближаться к её дому.
До вечера мы всё позабыли, продолжали дальше играть. Тут начало темнеть, и все мы разошлись по домам.
Стала я спать ложиться, как чувствую, что руки мои опухать начали. Как позже выяснилось, что не только руки, а всё тело. Я испугалась не на шутку, а родителям сказать боюсь, что к ведьме в огород лазили. Кое-как я всё же заснула.
Утром просыпаюсь оттого, что всё тело ужасно болит и ломит. Пытаюсь открыть глаза, а не получается, всё лицо распухло, даже глаза открыть нельзя. Я испугалась, вскочила с кровати, побежала к матери на кухню. Мама, увидев меня, чуть кастрюлю на пол не уронила. Она стала меня осматривать, всё моё тело было сильно распухшим и жутко ломило. Она стала расспрашивать меня, что я делала вчера на улице.
И я сквозь слёзы ей во всём призналась. Ругать она меня не стала, так как сама сильно была напугана. Спросила, с кем я вчера туда ходила. Я назвала имена всех ребят, с кем была. Мама, бросив все дела, побежала к родителям тех детей, чьи имена я назвала. Как оказалось, со всеми ребятами случилось то же, что и со мной.
Наши матери, на свой страх и риск, решили собраться и пойти к этой ведьме извиняться за нас. Собрали всё, что смогли для неё — кто яйца, кто молоко, кто овощи какие. Пришли, извинились, сказали, что дети маленькие, глупые ещё, не понимают ничего. После этого у нас всех опухоль спадать стала, и уже к вечеру мы снова весело резвились на улице. А про ту ведьму мы даже подумать плохо боялись.
Ещё говорили, что та ведьма ночью в свинью огромную превращалась и бегала по дворам. Спустя несколько лет ведьма та умерла, и всё село вздохнуло с облегчением. А дом её стоит на том месте и сейчас, весь гнилой и покосившийся, на четверть ушедший в землю, но до сих пор люди его стороной обходят.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 117Комментарии: 2
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Ключевые слова: История от бабушки на свой страх и риск ведьма ночью в свинью огромную превращалась

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:00
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Комментариев: 327
Ничего себе маленькие неразумные дети в 15 лет. Это подростки уже, пора бы соображать немного.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#2 написал: conjure one
Сегодня, 21:29
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 642
родителям никто из нас ничего не рассказал, так как знали, что нас сильно отругают, ибо нам запрещено было приближаться к её дому.


Лучше бы шастать по чужим огородам и воровать яблоки запретили. В целом, история про любопытство и его последствия. Это когда охота пуще неволи.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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