Материализация предметов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 173 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:45 by

На Янгуань путь в десять тысяч ли,И там тебя не встретит верный друг.Одни лишь гуси будут спутники твои,Но и они все улетят на юг. (Юй Синь.)Эту историю не хотел писать, потому что доказательств нет никаких. Планировал по осени сделать несколько фотографий, а уж на следующий год по весне повторить снимки, если факты будут зафиксированы, то историю опубликовать сюда…. Но прочитал 4 часть с Reddit и решил всё-таки черкнуть. Да и напоминание самому себе на эту осень будет не лишним.У нас с женой есть дача: домик из бруса в один этаж, с чердаком, на шести сотках земли. Зимой домик простаивает, никто там не живёт. Весной обычно приезжаю я один, привожу бензиновый триммер, подрезаю яблони, кусты смородины, проверяю молодые деревца, навожу какой-то мало-мальски возможный порядок на участке, сжигаю мусор и подрезанные ветки. Триммер благоразумно прячу на чердаке, вход в который только один - через стационарную крутую ступенчатую лестницу.В общем и целом приехал я на «фазенду» первый раз после зимы в апреле-месяце, как обычно каждый год, проверил окна-двери, после убеждения в целостности открываю висячий наружный замок, вхожу в крохотную веранду, там всё нормально, затем открываю замок непосредственно в дом – всё хорошо. Возвращаюсь на веранду, поднимаюсь по лестнице на чердак, открываю там висячий замок.Помимо замка у меня ещё на чердачной двери хитрый внутренний крючок, который можно открыть с помощью потайной верёвочки – никто этого не знает, даже мою беспечную жену эта вещь не интересует, об этом знаю я один, если не дёрнуть за верёвочку, то дверь не откроется.Так вот, после открытия висячего замка проверяю на открытие дверь – она закрыта, нахожу потайную верёвку, дёргаю за неё, открываю дверь.Вхожу на чердак, кладу триммер на место, где он обычно лежит в летнее время, иду к ящикам с инструментами. Ящиков на чердаке четыре штуки + разный хлам в виде книг и студенческих лекций. Открываю ящик, достаю бензиновый сучкорез, намереваюсь на выход и тут краем глаза замечаю что-то не то в обстановке, как-то всё не так, как оставлял с осени. Присматриваюсь и замечаю, что к единственному толстому стеклу, одиноко приставленному к стропиле ещё фиг знает сколько лет назад, прислонены ещё два прямоугольных тонких стекла, которых не было раньше. Смотрю дальше, вижу, четвёртый ящик стоит углом на брусе-затяжке, противоположный угол упирается на пол чердака. И почему-то на краю этого ящика стоит пустая чистая банка, примерно, объёмом в 200мл, с цветной закрытой крышкой.Уже с апреля на даче был раз 5-8, всё с удивлением глазею на эти два листа стекла и пустую банку. Ящик не поправлял, банку не убирал. Вот не было этих объектов осенью точно, и ящик стоял нормально, всей площадью днища на полу.Думал, может я, откуда - не знаю, принёс стекла с баночкой и забыл, но они мне совершенно не нужны. Да ящик ставить на угол не практично, а банку сверху на край тоже я не ставлю никогда, даже на стол, потому что она может упасть и разбиться от какой-то случайности – такое пройдено и не раз ещё в подростковом возрасте. Я не могу доказать, что банки и стёкол не было осенью, просто уверен, что осенью их не было.Эту хрень заметил первый раз. Уж думал, старческий склероз что ли у меня, но вроде как ещё рановато…. Никаких нарушений памяти пока не наблюдается, работаю, силён, в магазин хожу, картошку вот посадил. Ну, может быть это первый малозаметный звоночек – на крайняк, подумалось мне.Планирую этой осенью сделать фотки, весной на следующий год повторить, полученные изображения сравнить. Интересно будет по весне следующего года.Ещё мысль была, что может у меня на даче кто живёт зимой, но замки и окна целы, даже на чердак потайной крючок в порядке. На кой чёрт ему, этому неизвестному, два стекла и пустая чистая банка.Для меня пока непонятна такая материализация или такой вероятностный расклад. Казалось бы, фиг с ними, с этими стёклами и банкой. Но, чёрт возьми, откуда они взялись?

Ключевые слова: Чердак вещи перестановка авторская история

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