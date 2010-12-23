Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Гуси

Вообще я здесь писала уже один раз историю про маму, называется «Оборотень». Раз уж речь зашла о той местности, где обитала нечисть (не знаю, как сейчас, тоже обитает или переехала вся нечисть в другие городишки). Хочу поведать еще одну историю, которая произошла еще раньше - конец 40-х годов и начало 50-х. История произошла с одной родственницей.

Собрались в гости в деревню бабушка и две внучки. Раньше, в послевоенное время, пешком ходили или на лошадях. Путь длинный, пошли пешком, еды, воды взяли и в путь.
Вышли рано, путь лежал через настоящий лес. Шли весело, дружно, удачно дошли до деревни, погостили, отдохнули и решили возвращаться. Хозяйка уговаривала остаться, но не знаю уж, по какой причине они тронулись в путь.
Бабушка заранее внучек предупредила, что ни в коем случае нельзя смотреть в сторону гусей, если те попадутся на пути в лесу. По какой причине - не стала объяснять. Зашли в лес, начинало смеркаться, втроем весело, не так страшно. Шли и разговаривали, девочки шутили. В лесу сумерки еще темнее и страшнее, шаг прибавили все. Шли достаточно долго и вдруг со стороны густоты леса услышали крик (или как там называется, не знаю) гуся. Гусь выходил на тропинку, по которой шли люди. За гусем потянулись еще. Когда гуси приблизились к людям, девочки увидели большие дыры черные на голове у гусей. Круглые, черные, большие дыры. Стало жутко, гуси все тянутся и тянутся к путникам, сильно галдят и не пускают вперед. Девочки испугались, почти побежали, гуси отставали, но не уходили. Вот так очень быстрым шагом и с молитвою они наконец вышли из лесу. Гуси из лесу не вышли.
А уже дома бабушка рассказала, что этот лес известен тем, что в нем ведьмы в образе гусей людей заманивают, люди выбраться не могут из леса и погибают. Не рассказала заранее девочкам, чтоб не напугать их. В общем, все у них удачно закончилось. Но были и такие случаи, когда не так благополучно, как бабушка с девочками, выбирались из этого леса.
Сегодня, 10:20 by Latifa2323Просмотров: 1 046Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Гуси ведьмы лес авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:25
+8
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2063|-2)
Публикаций: 35
Комментариев: 1 559
Бабушка какая то странная. Знает что в ентом лесу нечисть обитает да серьёзные вещи творит, а она туда детей потащила. Если уж так по гостям пойти невмоготу то пошли бы другой дорогой. Пускай дальше, но безопаснее.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:47
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (6861|-1)
Публикаций: 132
Комментариев: 5 547
Это гуси-лебеди были, которые у Бабы Яги живут, не иначе))
А бабушка да, странная. С детьми через лес на ночь глядя - да безо всякой мистики нехорошо получиться может.
Плюс в поддержку
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#3 написал: Lynx
Сегодня, 10:50
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2228|0)
Публикаций: 212
Комментариев: 1 437
Рассказано немного скомкано, но я плюсану. Ведьмы в виде гусей с дырками - это что-то новенькое!
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:03
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2063|-2)
Публикаций: 35
Комментариев: 1 559
А вот мне очень интересно откудова у гусей в головах чёрные дыры? Походу их уже кто-то отстреливать пытался, да не вышло.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:36
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6861|-1)
Публикаций: 132
Комментариев: 5 547
Цитата: Баба Клава
откудова у гусей в головах чёрные дыры?

Да темно уже было, нифига не видно. Да и потом, как односельчанам объяснить, что гусей ничьих видели, да ни одного не добыли? А так - неправильные гуси, с дырками в голове (хотя дырки в голове, в фигуральном смысле, в истории были именно у бабушки).
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:49
+6
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 929
Цитата: Баба Клава
А вот мне очень интересно откудова у гусей в головах чёрные дыры? Походу их уже кто-то отстреливать пытался, да не вышло.

Отстреливали в голову как зомбаков))) если их кто то уже хотел истребить тогда бы уж стреляли в тело толстое гусиное, а тут именно в головах у всех, очень загадочно. И почему не смотреть, они вон смотрели и выбрались. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#7 написал: Latifa2323
Сегодня, 12:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 10
Честно,сама в шоке от того что зная бабушка потащила.Дорога там одна-через лес.Просто могла бы переночевать и утром пойти.Все там не ночь.

Написано и правда скомканно,но пишу почти что впервые,извините уж,вроде не конкурс сочинений)

Но про гуси точно были, т к от других людей тоже слышал и про них, которые их видели.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 929
Цитата: Latifa2323
Честно,сама в шоке от того что зная бабушка потащила.Дорога там одна-через лес.Просто могла бы переночевать и утром пойти.Все там не ночь.

Я думаю скотину она держала которую кормить, доить нужно вот и пошла домой за кормильцами своими ухаживать. Если конечно речь о путешествии из деревни в соседнюю.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Latifa2323
Сегодня, 14:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 10
Цитата: Tigger power
Цитата: Latifa2323
Честно,сама в шоке от того что зная бабушка потащила.Дорога там одна-через лес.Просто могла бы переночевать и утром пойти.Все там не ночь.

Я думаю скотину она держала которую кормить, доить нужно вот и пошла домой за кормильцами своими ухаживать. Если конечно речь о путешествии из деревни в соседнюю.

Да,да скотина точно была,вот и ответ скорее всего.Из за скотины и пошла обратно.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#10 написал: Talisha
Сегодня, 15:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (836|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 886
Выше уже написали о странности бабушки, отпустившей детей на ночь глядя в лес с нечистью... Авось пронесет? Понадеялась, что не послушавшись её (остаться) они послушаются в лесу (не смотреть на гусей)?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#11 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (148|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 882
Ведьмы в гусей оборачиваются, да, это что-то новенькое. Ужасно по такому лесу ходить, да еще и с маленькими, даже страшно представить, что могли бы сделать эти гуси. Спасибо, от меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#12 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1490|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 935
Гуси - это вообще страшно...
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.