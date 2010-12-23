Гуси

Latifa2323 Просмотров: 1 046 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 10:20 by

Вообще я здесь писала уже один раз историю про маму, называется «Оборотень». Раз уж речь зашла о той местности, где обитала нечисть (не знаю, как сейчас, тоже обитает или переехала вся нечисть в другие городишки). Хочу поведать еще одну историю, которая произошла еще раньше - конец 40-х годов и начало 50-х. История произошла с одной родственницей.Собрались в гости в деревню бабушка и две внучки. Раньше, в послевоенное время, пешком ходили или на лошадях. Путь длинный, пошли пешком, еды, воды взяли и в путь.Вышли рано, путь лежал через настоящий лес. Шли весело, дружно, удачно дошли до деревни, погостили, отдохнули и решили возвращаться. Хозяйка уговаривала остаться, но не знаю уж, по какой причине они тронулись в путь.Бабушка заранее внучек предупредила, что ни в коем случае нельзя смотреть в сторону гусей, если те попадутся на пути в лесу. По какой причине - не стала объяснять. Зашли в лес, начинало смеркаться, втроем весело, не так страшно. Шли и разговаривали, девочки шутили. В лесу сумерки еще темнее и страшнее, шаг прибавили все. Шли достаточно долго и вдруг со стороны густоты леса услышали крик (или как там называется, не знаю) гуся. Гусь выходил на тропинку, по которой шли люди. За гусем потянулись еще. Когда гуси приблизились к людям, девочки увидели большие дыры черные на голове у гусей. Круглые, черные, большие дыры. Стало жутко, гуси все тянутся и тянутся к путникам, сильно галдят и не пускают вперед. Девочки испугались, почти побежали, гуси отставали, но не уходили. Вот так очень быстрым шагом и с молитвою они наконец вышли из лесу. Гуси из лесу не вышли.А уже дома бабушка рассказала, что этот лес известен тем, что в нем ведьмы в образе гусей людей заманивают, люди выбраться не могут из леса и погибают. Не рассказала заранее девочкам, чтоб не напугать их. В общем, все у них удачно закончилось. Но были и такие случаи, когда не так благополучно, как бабушка с девочками, выбирались из этого леса.

Ключевые слова: Гуси ведьмы лес авторская история

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