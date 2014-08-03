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Истории из жизни

Обряд

Сейчас расскажу историю. Не знаю, сколько здесь мистики, может, просто совпадение.

В общем, много лет назад у нас была дача. Посадили мы как-то яблоньки (точнее, ранетки-полукультурки, вроде как-то так называется). Что урожай будет лет через пять после посадки мы знали. Но вот и шестое лето, за ним седьмое прошло, а ранеток-то нет. И вот однажды передачу по телеку увидела. Не помню детали, но помню, что рассказали, какой обряд нужно проделать, чтоб дерево или куст плодоносить начал. И сделала, мне лет 12 было, как говорится — чем бы дитя ни тешилось. Сделала и родителям вечером рассказала. Посмеялись да забыли.

А на следующий год две из трех яблонь зацвели, да по осени ведер 8-10 собрали с них. И еще года два такой урожай был. Потом, видать, «испуг» у деревьев прошел, или у обряда срок годности/давности существует. )))

Ту дачу мы продали, когда мне лет 20 с хвостиком было. А несколько лет назад мама захотела дачу, огород и всё что с этим связано. )) Купили, правда с домом не повезло. Домик со странностями оказался. Я о нём уже однажды писала. В итоге сгорел дом. Но на моё предложение продать участок мама заявила: «Что я, зря, что-ли, яблони да груши сажала?» И, не смотря на то, что груши вообще не принялись, а из яблонь всего 2 выжили (она по три сажала), дачу мы не продали. В 2018 году летом , от нечего делать, вспомнила и провела я тот же обряд. И прошлым летом урожай ранеток не большой, но был (не больше десятка штук на каждой, ну так и деревца совсем молодые).

А вот с домашним мандарином этот обряд не работает, ну там и не с топором делала. Может, мандарин бесстрашный, или по русски не понимает, может, только с топором нужно совершать сие действие…

Обряд такой: Берешь топор и к бесполезному дереву идешь. Ходишь вокруг деревца, замахиваешься топором, угрожаешь: «Если в следующем году плодов не будет — порублю и в печке сожгу!!!»

Стало любопытно. Есть ли на сайте владельцы огородов использующие какие-то обряды чтоб всё росло, плодоносило и созревало. Говорили, моя пробабка Наташа какой-то заговор знала и использовала. Но никому не рассказала, а, может, и рассказала, да мы не в курсе. Я маленькая была когда её не стало.

Сегодня, 09:20 by Скептик 2012Просмотров: 455Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Яблоня заговор урожай топор дача авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:33
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 837
Комментариев: 8 956
Вот так, чтобы прямо обряд - нет, не делала. Но росли у нас сливы, м толку от них не было никакого. Цвели исправно каждый год, даже что-то завязывалось. Но к середине июня уже всё осыпалось. Предложила спилить, дабы место не занимали и не мешали тем деревьям, которые плодоносят. Походили вокруг слив, пообсуждали, решили ещё год им дать. Со следующего года и года 3-4 слив было просто немеряно. Но потом всё же спилили, беседку поставили))
Может, и совпадение, не поручусь)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 11:29
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 278
Если то работает, то не работает, значит совпадение. Но ученые уже сделали выводы что весь растительный мир имеет органы чувств. Зрение, осязание, слух, что-то уже экспериментально доказано, что-то пока не опровергнуто.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#3 написал: Avis
Сегодня, 11:54
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Я знаю о таком способе с топором, только с курами, если они не хотят нести яйца. Тоже их пугать так. У меня папа так делал в свое время - куры исправно неслись. blush
Зарегистрирован: 18.04.2014
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