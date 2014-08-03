Обряд

Скептик 2012 Просмотров: 455 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 09:20 by

Сейчас расскажу историю. Не знаю, сколько здесь мистики, может, просто совпадение.В общем, много лет назад у нас была дача. Посадили мы как-то яблоньки (точнее, ранетки-полукультурки, вроде как-то так называется). Что урожай будет лет через пять после посадки мы знали. Но вот и шестое лето, за ним седьмое прошло, а ранеток-то нет. И вот однажды передачу по телеку увидела. Не помню детали, но помню, что рассказали, какой обряд нужно проделать, чтоб дерево или куст плодоносить начал. И сделала, мне лет 12 было, как говорится — чем бы дитя ни тешилось. Сделала и родителям вечером рассказала. Посмеялись да забыли.А на следующий год две из трех яблонь зацвели, да по осени ведер 8-10 собрали с них. И еще года два такой урожай был. Потом, видать, «испуг» у деревьев прошел, или у обряда срок годности/давности существует. )))Ту дачу мы продали, когда мне лет 20 с хвостиком было. А несколько лет назад мама захотела дачу, огород и всё что с этим связано. )) Купили, правда с домом не повезло. Домик со странностями оказался. Я о нём уже однажды писала. В итоге сгорел дом. Но на моё предложение продать участок мама заявила: «Что я, зря, что-ли, яблони да груши сажала?» И, не смотря на то, что груши вообще не принялись, а из яблонь всего 2 выжили (она по три сажала), дачу мы не продали. В 2018 году летом , от нечего делать, вспомнила и провела я тот же обряд. И прошлым летом урожай ранеток не большой, но был (не больше десятка штук на каждой, ну так и деревца совсем молодые).А вот с домашним мандарином этот обряд не работает, ну там и не с топором делала. Может, мандарин бесстрашный, или по русски не понимает, может, только с топором нужно совершать сие действие…Обряд такой: Берешь топор и к бесполезному дереву идешь. Ходишь вокруг деревца, замахиваешься топором, угрожаешь: «Если в следующем году плодов не будет — порублю и в печке сожгу!!!»Стало любопытно. Есть ли на сайте владельцы огородов использующие какие-то обряды чтоб всё росло, плодоносило и созревало. Говорили, моя пробабка Наташа какой-то заговор знала и использовала. Но никому не рассказала, а, может, и рассказала, да мы не в курсе. Я маленькая была когда её не стало.

Ключевые слова: Яблоня заговор урожай топор дача авторская история

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